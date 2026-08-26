Nvidia bate expectativa de lucro e receita mais que dobra no 2º trimestre

A Nvidia (NVDA) registrou lucro líquido de US$ 59,7 bilhões no segundo trimestre do ano fiscal de 2027, encerrado em 26 de julho, alta de 126% na comparação anual e de 2% ante o trimestre anterior. No critério ajustado, o lucro foi de US$ 54 bilhões, avanço de 118% em um ano e de 18% na comparação trimestral.

O lucro por ação ajustado, uma das principais métricas acompanhadas pelo mercado, ficou em US$ 2,22, contra US$ 1,87 no trimestre anterior e US$ 1,01 um ano antes. O indicador avançou 19% no trimestre e 120% em 12 meses.

Segundo Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia, a inteligência artificial chegou a um “ponto de inflexão”. “Ela está realizando trabalhos úteis. Seus recursos são produtivos e lucrativos. Agora, computação é receita”, afirmou no release de divulgação do balanço.

De acordo com o executivo, a demanda por infraestrutura de IA está acelerando, com novos laboratórios e startups ampliando a capacidade de processamento.

Receita avança

A receita total da Nvidia foi de US$ 96,2 bilhões, com alta de 18% em relação ao trimestre anterior e de 106% na comparação anual. No primeiro semestre do ano fiscal, a companhia acumulou US$ 177,8 bilhões em receita, alta de 95,8% ante os US$ 90,8 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior.

Os números superaram as expectativas do mercado. Analistas consultados pela FactSet esperavam que a Nvidia registrasse lucro ajustado de US$ 2,09 por ação sobre vendas de US$ 92,27 bilhões.

O principal motor do faturamento foi o segmento de Data Center, que gerou US$ 89 bilhões, crescimento de 18% no trimestre e de 117% em um ano. A divisão respondeu por aproximadamente 92,5% da receita total da Nvidia no período.

O comunicado não detalha quanto da receita de Data Center veio de grandes provedores de nuvem pública, como AWS, Azure e Google Cloud, nem apresenta em números a participação de nuvens dedicadas de IA, clientes industriais e empresas. A companhia, porém, destacou a expansão de sua infraestrutura entre diferentes parceiros.

A Nvidia afirmou que sua plataforma Vera Rubin está entrando em produção em larga escala, com racks em operação em parceiros como CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure e Nebius.

A companhia também anunciou parcerias com empresas e governos para ampliar a infraestrutura de IA em diferentes mercados. Na Coreia, citou acordos com SK Telecom, NAVER e Brookfield para desenvolver infraestrutura de IA em escala de gigawatts. No Japão, destacou uma parceria com o governo e empresas locais para desenvolver infraestrutura nacional de IA.

Outro destaque foi a parceria com Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs e KKR para criar plataformas independentes de financiamento de computação. Segundo a Nvidia, as iniciativas têm como objetivo mobilizar mais de US$ 500 bilhões em capital de terceiros para a construção de infraestrutura de IA ao longo do tempo, ainda sujeitas a acordos definitivos.

O segmento de Edge Computing gerou US$ 7,2 bilhões, alta de 13% ante o trimestre anterior e de 27% em relação ao mesmo período do ano passado.

Margem e despesas

A margem bruta ficou em 75%, contra 74,9% no trimestre anterior e 72,4% um ano antes. Já as despesas operacionais chegaram a US$ 8,4 bilhões, alta de 10% no trimestre e de 55% em um ano. No critério ajustado, foram de US$ 8,2 bilhões, avanço de 11% na comparação trimestral e de 54% na anual.

A Nvidia gerou US$ 21,3 bilhões em fluxo de caixa livre no trimestre, queda de 56% em relação aos US$ 48,6 bilhões do primeiro trimestre, mas alta de 58,7% sobre os US$ 13,5 bilhões registrados um ano antes. No primeiro semestre fiscal, o fluxo de caixa livre somou US$ 69,9 bilhões, crescimento de 76,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A companhia devolveu aproximadamente US$ 26 bilhões aos acionistas no trimestre, entre recompras de ações e dividendos. As recompras efetivamente desembolsadas somaram US$ 19,7 bilhões, alta de 103% em um ano, enquanto os dividendos pagos chegaram a US$ 6 bilhões.

Ao final do trimestre, a Nvidia ainda tinha US$ 99 bilhões disponíveis para recompras de ações. A empresa também declarou um dividendo trimestral de US$ 0,25 por ação, que será pago em 1º de outubro aos acionistas registrados em 10 de setembro.

Projeções

Para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2027, a Nvidia prevê receita de US$ 108 bilhões, com margem de variação de 2% para cima ou para baixo. A projeção representa uma alta potencial de cerca de 12% sobre o faturamento do segundo trimestre.

A companhia espera margem de 74%, com margem de variação de 0,5 ponto percentual, e despesas operacionais de aproximadamente US$ 9,2 bilhões no padrão GAAP e US$ 9 bilhões no ajustado.

A projeção de receita não considera nenhuma receita de computação para data centers proveniente da China, em meio às restrições de exportação.