Com doença rara, Lito Sousa faz desabafo sobre filho: 'Eu queria ter muito mais tempo com ele'

Lito Sousa se emocionou ao falar sobre a possibilidade de se despedir da esposa, Mila Seild, e do filho de sete anos após receber o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). O relato aparece em um vídeo publicado nesta quarta-feira, 26, no canal Aviões e Música, no YouTube.

A gravação foi feita no mesmo dia em que Lito soube do diagnóstico da doença neurodegenerativa. No vídeo, ele afirmou que sua preocupação está relacionada à família. "A parte mais difícil vai ser da minha esposa e provavelmente do meu filho", disse.

Lito também falou sobre como encara a possibilidade da própria morte. “Eu não tenho medo de morrer, não tenho, porque eu vivi uma vida boa, uma vida em que eu nunca fiz mal a ninguém”, afirmou. Ao mencionar o filho, disse não saber como explicar a situação à criança: “Mas eu não sei como eu falo para ele que eu vou virar estrelinha. Eu não sei a saudade que ele vai sentir”.

Ao falar sobre o tempo que gostaria de passar com o filho, Lito citou momentos relacionados à rotina da criança e ao futebol. “Eu queria ter muito mais tempo com ele, eu queria tomar muita caneta dele, que ele joga bola”, disse.

Mesmo após o diagnóstico, Lito afirmou que mantém esperança sobre a evolução de seu quadro. No relato, recorreu ao futebol para explicar como encara o momento. "Eu queria falar para vocês que, apesar da notícia que não é nada boa, o jogo só acaba quando termina. Já vi o Palmeiras virar para cima do Botafogo muito depois do tempo regulamentar", declarou.

Ele também mencionou a relação entre ciência e fé ao comentar a doença. "E vocês sabem que eu sou um homem de ciência, mas eu também sou um homem de muita fé, e a gente nunca sabe o que pode acontecer. Vai que eu sou escolhido para continuar esse trabalho?", disse. Na sequência, acrescentou: "Não acabou ainda, tá, gente. De repente eu faço uma parte 2 desse vídeo”.

Mila Seild busca estudos experimentais para Lito Sousa

Mila Seild contou no vídeo que adiou a publicação da gravação porque tinha dificuldade para assistir ao relato do marido. "Ali vocês vão sentir a dor", afirmou.

Lito Sousa recebeu o diagnóstico de doença de Creutzfeldt-Jakob, condição neurodegenerativa rara associada à perda progressiva de funções neurológicas e para a qual não há tratamento capaz de interromper a doença. Mila busca a possibilidade de inclusão do marido em estudos experimentais realizados na Europa e nos Estados Unidos.

Lito se tornou conhecido pelo canal Aviões e Música, no qual publica conteúdos sobre aeronaves, funcionamento de aviões e outros assuntos relacionados à aviação.

O que é a doença de Creutzfeldt-Jakob?

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma desordem cerebral neurodegenerativa, rara e fatal, associada aos príons, proteínas anormais capazes de provocar danos estruturais no cérebro. As alterações conferem ao tecido cerebral uma aparência esponjosa.

Entre os sintomas estão o declínio cognitivo e psicomotor rápido. Nas fases iniciais, podem ocorrer perda de coordenação motora, conhecida como ataxia, tremores, espasmos musculares involuntários, chamados de mioclonia, e paralisias.

O quadro também pode incluir perda de memória, desordem mental, demência, alterações na linguagem e na visão, fadiga e mudanças no sono.

Não existe atualmente um tratamento capaz de reverter a progressão da doença de Creutzfeldt-Jakob. A abordagem médica se concentra em cuidados paliativos e acompanhamento multidisciplinar para aliviar dores e controlar os sintomas neurológicos.

Principais sintomas

Perda rápida de memória, confusão e dificuldade de raciocínio.

Alterações de comportamento, humor ou personalidade.

Perda de coordenação e equilíbrio, marcha instável e quedas.

Contrações musculares involuntárias e súbitas, chamadas mioclonias.

Tremores, rigidez ou lentidão dos movimentos.

Dificuldade para falar, compreender ou encontrar palavras.

Distúrbios visuais, como visão turva ou perda de partes do campo visual.

Fraqueza, falta de coordenação motora e dificuldade para realizar tarefas.

Sonolência, fadiga, insônia ou perda de apetite.

Em fases avançadas, dificuldade para engolir, perda importante da autonomia, ausência de fala e coma.

Doença tem poucos registros no Brasil

A doença de Creutzfeldt-Jakob é considerada rara e tem poucos registros desde as primeiras notificações, na década de 1960.

Entre 2005 e 2021, o Brasil registrou 1.576 notificações de casos suspeitos da doença de Creutzfeldt-Jakob, segundo levantamento do Ministério da Saúde. Do total, 34% tiveram confirmação, o equivalente a cerca de 547 casos ao longo de 16 anos.

De acordo com o boletim epidemiológico, São Paulo concentrou 202 casos. Minas Gerais registrou 57; Paraná, 44; Rio de Janeiro, 38; e Rio Grande do Sul, 35.