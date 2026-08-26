Atleta de jiu-jitsu sofre grave lesão após golpe 'proibido'

Um campeonato profissional de jiu-jitsu terminou com uma grave lesão para o atleta William Masuda, conhecido no meio esportivo como Kabuto. O faixa-preta sofreu uma lesão na coluna durante uma luta contra Juliano Di Pelli Machado após ser atingido por um golpe proibido pelas regras da modalidade, segundo o R7.

O incidente aconteceu quando Juliano levantou William do chão e deixou o adversário de cabeça para baixo antes de aplicar o chamado "Batistaca". O movimento é proibido por colocar o competidor em uma posição considerada de alto risco. A arbitragem interrompeu a luta imediatamente após identificar a infração.

Atleta precisou passar por cirurgia

Imagens registradas pela organização mostram William tentando se levantar depois da interrupção, mas sem conseguir por causa da gravidade da lesão. O atleta precisou receber atendimento médico e posteriormente foi submetido a uma cirurgia na coluna vertebral.

William permanece internado em estado grave e sedado. Segundo o R7, ele não consegue movimentar as pernas e existe o risco de que a lesão provoque tetraplegia.

Organização presta assistência à família

Após o episódio, a organização responsável pelo campeonato informou que prestou atendimento médico imediato a William e que está oferecendo suporte à família do atleta durante o período de internação.

BRASIL | O atleta Willian Masuda, conhecido como Kabuto, sofreu uma grave lesão cervical durante uma luta de jiu-jitsu No-Gi.#jiujitsu #esportes #jornalnh #abcmais pic.twitter.com/SkziFzNYdW — Jornal NH (@jornalnh) August 24, 2026

A situação gerou repercussão no meio do jiu-jitsu justamente pela gravidade da lesão e pela natureza do golpe aplicado durante o combate.

O caso também avançou para a esfera criminal. O promotor responsável apresentou denúncia contra Juliano Di Pelli Machado por lesão corporal gravíssima.

A acusação sustenta que o atleta tinha conhecimento dos riscos envolvidos na aplicação do golpe e, mesmo assim, realizou o movimento durante a luta. A denúncia agora será analisada pelas autoridades responsáveis pelo processo.