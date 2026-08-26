Esporte
Fase de grupos copa 2026

Atleta de jiu-jitsu sofre grave lesão após golpe 'proibido'

William Masuda, conhecido como Kabuto, sofreu uma lesão na coluna e permanece sedado após ser atingido pelo chamado "Batistaca"

Jiu-Jitsu: golpe proibido pode ter deixado atleta paraplégico (Westend61/Getty Images)

Jiu-Jitsu: golpe proibido pode ter deixado atleta paraplégico (Westend61/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 18h43.

Última atualização em 26 de agosto de 2026 às 18h45.

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Um campeonato profissional de jiu-jitsu terminou com uma grave lesão para o atleta William Masuda, conhecido no meio esportivo como Kabuto. O faixa-preta sofreu uma lesão na coluna durante uma luta contra Juliano Di Pelli Machado após ser atingido por um golpe proibido pelas regras da modalidade, segundo o R7.

O incidente aconteceu quando Juliano levantou William do chão e deixou o adversário de cabeça para baixo antes de aplicar o chamado "Batistaca". O movimento é proibido por colocar o competidor em uma posição considerada de alto risco. A arbitragem interrompeu a luta imediatamente após identificar a infração.

Atleta precisou passar por cirurgia

Imagens registradas pela organização mostram William tentando se levantar depois da interrupção, mas sem conseguir por causa da gravidade da lesão. O atleta precisou receber atendimento médico e posteriormente foi submetido a uma cirurgia na coluna vertebral.

William permanece internado em estado grave e sedado. Segundo o R7, ele não consegue movimentar as pernas e existe o risco de que a lesão provoque tetraplegia.

Organização presta assistência à família

Após o episódio, a organização responsável pelo campeonato informou que prestou atendimento médico imediato a William e que está oferecendo suporte à família do atleta durante o período de internação.

 

A situação gerou repercussão no meio do jiu-jitsu justamente pela gravidade da lesão e pela natureza do golpe aplicado durante o combate.

O caso também avançou para a esfera criminal. O promotor responsável apresentou denúncia contra Juliano Di Pelli Machado por lesão corporal gravíssima.

A acusação sustenta que o atleta tinha conhecimento dos riscos envolvidos na aplicação do golpe e, mesmo assim, realizou o movimento durante a luta. A denúncia agora será analisada pelas autoridades responsáveis pelo processo.

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