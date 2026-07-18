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Trump ameaça tarifar Canadá por fumaça 'insalubre' de incêndios florestais

Presidente americano prometeu ligar para o premiê Mark Carney neste sábado, 18, para tratar do assunto

Trump acusa Canadá de negligência

Trump acusa Canadá de negligência

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 18 de julho de 2026 às 11h18.

O presidente Donald Trump ameaçou nesta sexta-feira, 17, impor tarifas adicionais ao Canadá como forma de cobrar pelos prejuízos causados pela fumaça de incêndios florestais que tem afetado cidades americanas. A declaração se soma a críticas de congressistas republicanos, que acusam o governo canadense de má gestão florestal.

Em publicação na rede social Truth, Trump afirmou que os Estados Unidos vêm sendo atingidos por ar "sujo, poluído e insalubre", de qualidade "perigosa e totalmente inaceitável", e disse que conversaria por telefone com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, neste sábado, 18, para tratar do assunto.

Segundo o presidente, o Canadá tem se recusado a fazer o manejo florestal básico, o que classificou como negligência recorrente que já custa bilhões de dólares aos americanos.

Fumaça atinge Nova York, Detroit e Washington

As críticas de Trump ocorrem em meio à fumaça de cerca de 200 incêndios florestais que atingem a província de Ontário, no Canadá, afetando milhões de canadenses e forçando a evacuação de centenas de moradores. A fumaça se espalhou por diversas cidades americanas — entre elas Nova York, Detroit e Washington —, afetando a qualidade do ar nos últimos dias.

Na quinta-feira, 16, Carney não comentou diretamente as acusações dos republicanos, mas defendeu que os Estados Unidos façam mais no combate às mudanças climáticas, apontadas por cientistas como fator que intensifica e prolonga os grandes incêndios florestais.

Já a ministra de Gestão de Emergências do Canadá, Eleanor Olszewski, saiu em defesa das práticas florestais do país em comunicado divulgado na noite de sexta-feira. Segundo ela, o clima mais quente e seco tem se tornado mais frequente, elevando o risco de incêndios no Canadá e no mundo — o norte de Ontário e o Quebec, por exemplo, receberam menos de 40% da precipitação normal em junho, com temperaturas acima da média histórica.

A ministra afirmou ainda que o país tem investido cerca de US$ 8,5 bilhões em sustentabilidade florestal e prevenção de incêndios desde 2020.

Premiê de Ontário rebate críticas dos EUA

Mais cedo na sexta-feira, o premiê de Ontário, Doug Ford, reagiu com irritação às queixas de legisladores americanos. Ele lembrou que a província enviou aviões-tanque para ajudar a combater os incêndios florestais na Califórnia em ocasiões anteriores e argumentou que, em vez de reclamar, os políticos americanos deveriam oferecer apoio ao Canadá, assim como Ontário fez por seus vizinhos no passado.

*Com informações de O Globo

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