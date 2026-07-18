Trump ameaça tarifar Canadá por fumaça 'insalubre' de incêndios florestais

O presidente Donald Trump ameaçou nesta sexta-feira, 17, impor tarifas adicionais ao Canadá como forma de cobrar pelos prejuízos causados pela fumaça de incêndios florestais que tem afetado cidades americanas. A declaração se soma a críticas de congressistas republicanos, que acusam o governo canadense de má gestão florestal.

Em publicação na rede social Truth, Trump afirmou que os Estados Unidos vêm sendo atingidos por ar "sujo, poluído e insalubre", de qualidade "perigosa e totalmente inaceitável", e disse que conversaria por telefone com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, neste sábado, 18, para tratar do assunto.

Segundo o presidente, o Canadá tem se recusado a fazer o manejo florestal básico, o que classificou como negligência recorrente que já custa bilhões de dólares aos americanos.

Fumaça atinge Nova York, Detroit e Washington

As críticas de Trump ocorrem em meio à fumaça de cerca de 200 incêndios florestais que atingem a província de Ontário, no Canadá, afetando milhões de canadenses e forçando a evacuação de centenas de moradores. A fumaça se espalhou por diversas cidades americanas — entre elas Nova York, Detroit e Washington —, afetando a qualidade do ar nos últimos dias.

Na quinta-feira, 16, Carney não comentou diretamente as acusações dos republicanos, mas defendeu que os Estados Unidos façam mais no combate às mudanças climáticas, apontadas por cientistas como fator que intensifica e prolonga os grandes incêndios florestais.

Já a ministra de Gestão de Emergências do Canadá, Eleanor Olszewski, saiu em defesa das práticas florestais do país em comunicado divulgado na noite de sexta-feira. Segundo ela, o clima mais quente e seco tem se tornado mais frequente, elevando o risco de incêndios no Canadá e no mundo — o norte de Ontário e o Quebec, por exemplo, receberam menos de 40% da precipitação normal em junho, com temperaturas acima da média histórica.

A ministra afirmou ainda que o país tem investido cerca de US$ 8,5 bilhões em sustentabilidade florestal e prevenção de incêndios desde 2020.

Premiê de Ontário rebate críticas dos EUA

Mais cedo na sexta-feira, o premiê de Ontário, Doug Ford, reagiu com irritação às queixas de legisladores americanos. Ele lembrou que a província enviou aviões-tanque para ajudar a combater os incêndios florestais na Califórnia em ocasiões anteriores e argumentou que, em vez de reclamar, os políticos americanos deveriam oferecer apoio ao Canadá, assim como Ontário fez por seus vizinhos no passado.

*Com informações de O Globo