Vasco x Paysandu: horário, onde assistir e cenário do jogo

CURITIBA, BRASIL - 1º DE ABRIL: Tchê Tchê (à direita), do Vasco, comemora após marcar o primeiro gol da equipe durante a partida entre Coritiba e Vasco da Gama, pelo Brasileirão 2026, no Estádio Couto Pereira, em 1º de abril de 2026, em Curitiba, Brasil. ((Foto: Hedeson Alves/Sports Press Photo/Getty Images))
Estagiária de jornalismo
Publicado em 13 de maio de 2026 às 05h00.
Vasco e Paysandu se enfrentam nesta terça-feira, 13, às 19h (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.
O Vasco chega em situação confortável para a decisão. No jogo de ida, disputado no Mangueirão, a equipe carioca venceu por 2 a 0 e abriu boa vantagem no confronto.
Com esse resultado, o clube pode até perder por um gol de diferença para garantir a classificação à próxima fase da Copa do Brasil.
O Paysandu terá uma missão difícil fora de casa. Para levar a disputa aos pênaltis, o time paraense precisa vencer por dois gols de diferença.
Caso triunfe por três ou mais gols, a equipe assegura a classificação direta.
A partida terá transmissão do Sportv 2 e Premiere.
O confronto acontece às 19h (de Brasília).