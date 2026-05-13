Vasco x Paysandu: horário, onde assistir e cenário do jogo

Vasco e Paysandu se enfrentam nesta terça-feira, 13, às 19h (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

Vasco defende vantagem construída em Belém

O Vasco chega em situação confortável para a decisão. No jogo de ida, disputado no Mangueirão, a equipe carioca venceu por 2 a 0 e abriu boa vantagem no confronto.

Com esse resultado, o clube pode até perder por um gol de diferença para garantir a classificação à próxima fase da Copa do Brasil.

Paysandu precisa de vitória por dois gols

O Paysandu terá uma missão difícil fora de casa. Para levar a disputa aos pênaltis, o time paraense precisa vencer por dois gols de diferença.

Caso triunfe por três ou mais gols, a equipe assegura a classificação direta.

Onde assistir Vasco x Paysandu ao vivo?

A partida terá transmissão do Sportv 2 e Premiere.

Que horas é o jogo Vasco x Paysandu hoje?

O confronto acontece às 19h (de Brasília).