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Santos x Atlético-MG: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino

(Lucas Figueiredo / CBF/Divulgação)

(Lucas Figueiredo / CBF/Divulgação)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 20 de abril de 2026 às 14h47.

Última atualização em 20 de abril de 2026 às 14h47.

Santos e Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira, 20, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino.

Como chega o Santos

As Sereias da Vila voltam a campo após a Data Fifa de abril e ocupam a oitava colocação, com nove pontos, dentro da zona de classificação ao mata-mata. A equipe aproveitou o período de pausa para intensificar a preparação física.

A meio-campista Nath Pitbull destacou a importância do trabalho realizado nas últimas semanas e reforçou o foco em conquistar a vitória em casa, contando com o apoio da torcida.

Como chega o Atlético-MG

O Atlético-MG chega como um adversário conhecido e que costuma oferecer dificuldades. O confronto é visto pelo Santos como decisivo para a manutenção da equipe entre os oito primeiros colocados da competição.

Onde assistir Santos x Atlético-MG ao vivo pelo Brasileirão?

A partida tem entrada gratuita na Vila Belmiro, em Santos, e transmissão na SporTV (canal fechado).

Que horas é o jogo Santos x Atlético-MG hoje?

O confronto acontece às 19h (de Brasília).

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