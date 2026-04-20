Santos x Atlético-MG: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Santos e Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira, 20, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino.

Como chega o Santos

As Sereias da Vila voltam a campo após a Data Fifa de abril e ocupam a oitava colocação, com nove pontos, dentro da zona de classificação ao mata-mata. A equipe aproveitou o período de pausa para intensificar a preparação física.

A meio-campista Nath Pitbull destacou a importância do trabalho realizado nas últimas semanas e reforçou o foco em conquistar a vitória em casa, contando com o apoio da torcida.

Como chega o Atlético-MG

O Atlético-MG chega como um adversário conhecido e que costuma oferecer dificuldades. O confronto é visto pelo Santos como decisivo para a manutenção da equipe entre os oito primeiros colocados da competição.

Onde assistir Santos x Atlético-MG ao vivo pelo Brasileirão?

A partida tem entrada gratuita na Vila Belmiro, em Santos, e transmissão na SporTV (canal fechado).

Que horas é o jogo Santos x Atlético-MG hoje?

O confronto acontece às 19h (de Brasília).