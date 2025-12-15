Esporte

Corinthians x Vasco: como comprar ingressos para final da Copa do Brasil 2025

Vendas de ingressos começam nesta segunda-feira, 15, de forma escalonada

Yuri Alberto, do Corinthians: clube paulista superou o Cruzeiro na disputa por pênaltis (Alexandre Schneider/Getty Images)

Yuri Alberto, do Corinthians: clube paulista superou o Cruzeiro na disputa por pênaltis (Alexandre Schneider/Getty Images)

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14h30.

Corinthians e Vasco da Gama foram confirmados finalistas da Copa do Brasil 2025 neste domingo, 14. O clube paulista superou o Cruzeiro na disputa por pênaltis, mesma situação entre o carioca alvinegro e o Fluminense.

Agora, os times disputam o título no jogo de ida, que acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, na quarta-feira, 17, às 21h30. A partida será transmitida ao vivo pelos canais Globo, ge tv, Sportv e CazéTV.

Já o jogo de volta, que garante o título a um dos clubes, vai acontecer no Maracanã, Rio de Janeiro, no próximo domingo, 21, às 18h30.

Onde comprar ingressos para Corinthians x Vasco

O Corinthians divulgou as informações oficiais sobre como e onde comprar ingressos para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2025 contra o Vasco.

A venda será feita de forma exclusivamente online, com abertura escalonada conforme critérios do Fiel Torcedor e exigência de biometria facial.

Os ingressos serão vendidos somente pela internet, por meio da plataforma oficial do clube. Não haverá bilheteria física.

O Corinthians alerta para que o torcedor confira o endereço correto do site para evitar golpes.

Quando começam as vendas para Corinthians x Vasco

A abertura das vendas ocorre de forma escalonada, conforme a pontuação e o plano do Fiel Torcedor, enquanto houver ingressos disponíveis.

Segunda-feira, 15, a partir das 14h

Abertura para Não Pagantes e PCDs. Check-in e venda de estacionamento para proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira.

Segunda-feira, 15, a partir das 15h

Membros adimplentes do Fiel Torcedor com 80 pontos ou mais, de qualquer plano. Membros adimplentes do plano Meu Amor.

Segunda-feira, 15, a partir das 17h

Membros adimplentes do Fiel Torcedor com 60 pontos ou mais, de qualquer plano.

Segunda-feira, 15, a partir das 19h

Membros adimplentes do Fiel Torcedor com 40 pontos ou mais, de qualquer plano.

Terça-feira, 16, a partir das 9h

Membros adimplentes do Fiel Torcedor com 20 pontos ou mais, de qualquer plano.

Terça-feira, 16, a partir das 11h

Demais membros adimplentes do Fiel Torcedor.

Terça-feira, 16, a partir das 18h

Torcedores em geral, conforme disponibilidade de ingressos.

Valores dos ingressos por setor na Neo Química Arena

Os valores de face divulgados pelo Corinthians para a final da Copa do Brasil são:

Norte: R$ 120

Sul: R$ 300

Leste Superior Lateral: R$ 320

Leste Superior Central: R$ 320

Leste Inferior Lateral: R$ 380

Leste Inferior Central: R$ 440

Oeste Superior: R$ 800

Oeste Inferior Corner: R$ 850

Oeste Inferior Lateral: R$ 975

Oeste Inferior Central: R$ 990

Descontos para Fiel Torcedor na final da Copa do Brasil

Os planos do Fiel Torcedor oferecem descontos específicos para a decisão:

  • Minha Vida: descontos de 59% a 86%

  • Minha História: descontos de 64% a 74%

  • Meu Amor: descontos de 64% a 74%

Biometria facial é obrigatória para acesso ao estádio

Para comprar o ingresso e acessar a Neo Química Arena, é obrigatório ter o cadastro completo com biometria facial no site do Fiel Torcedor.

Sem a biometria registrada, não será possível comprar ingresso nem entrar no estádio. Cada CPF poderá adquirir apenas um ingresso.

Campeão pode receber mais de R$ 100 milhões

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabeleceu valores diferenciados para os clubes das diversas divisões do futebol nacional para a Copa do Brasil deste ano.

Na primeira fase, as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro receberam R$ 1.543.500, enquanto os clubes da Série B ganharam R$ 1.378.125.

Já as equipes da Série C, D e outros clubes receberam uma cota de R$ 830 mil.

O grande vencedor do torneio pode garantir, ao final da competição, mais de R$ 101 milhões em premiação.
