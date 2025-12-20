Thiago Silva volta à Europa e é anunciado pelo Porto

Thiago Silva é o novo reforço do Porto para a temporada de 2026 (Reprodução/Redes Sociais)
Redação Exame
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 14h12.
Thiago Silva acertou seu retorno ao futebol europeu e é o novo reforço do FC Porto. O anúncio foi feito na manhã deste sábado, 20.
O zagueiro, que vestirá a camisa 3, assinou contrato de seis meses, com cláusula de renovação por mais um ano.
"Estou aqui para anunciar o meu regresso aos Dragões e dizer o quanto estou feliz e lisonjeado por esta oportunidade. Estou super motivado, espero poder ajudar da melhor maneira possível", disse Thiago Silva.
Aos 41 anos, o jogador rescindiu contrato com o Fluminense após a eliminação do clube carioca na semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco da Gama. Ele estava defendendo a camisa do Tricolor havia um ano e meio.
Na atual temporada, atuou em 46 jogos e marcou quatro gols.
𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎ⵑⵑ 💙👀
Ladies and Gentlemen, an announcement from Mr. 𝐓𝐇𝐈𝐀𝐆𝐎 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐀
🤝 @fabrizioromano @tsilva3 #SeguimosJuntos pic.twitter.com/YJgDUJQOKX
— FC Porto (@FCPorto) December 20, 2025
Thiago Silva já passou pelo Porto entre 2004 e 2005, quando atuou exclusivamente pela equipe B em 14 jogos. Agora, mais de vinte anos depois, retorna ao clube para, enfim, defender o time principal.