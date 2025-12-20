Thiago Silva volta à Europa e é anunciado pelo Porto

Thiago Silva acertou seu retorno ao futebol europeu e é o novo reforço do FC Porto. O anúncio foi feito na manhã deste sábado, 20.

O zagueiro, que vestirá a camisa 3, assinou contrato de seis meses, com cláusula de renovação por mais um ano.

"Estou aqui para anunciar o meu regresso aos Dragões e dizer o quanto estou feliz e lisonjeado por esta oportunidade. Estou super motivado, espero poder ajudar da melhor maneira possível", disse Thiago Silva.

Aos 41 anos, o jogador rescindiu contrato com o Fluminense após a eliminação do clube carioca na semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco da Gama. Ele estava defendendo a camisa do Tricolor havia um ano e meio.

Na atual temporada, atuou em 46 jogos e marcou quatro gols.

Reencontro com o Estádio do Dragão

Thiago Silva já passou pelo Porto entre 2004 e 2005, quando atuou exclusivamente pela equipe B em 14 jogos. Agora, mais de vinte anos depois, retorna ao clube para, enfim, defender o time principal.