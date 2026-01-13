Corinthians x São Paulo: como comprar ingressos do Majestoso 2026

Corinthians libera ingressos do Majestoso contra São Paulo no Paulistão (Paulo Pinto / saopaulofc.net/Divulgação)
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 13h45.
Corinthians e São Paulo iniciam 2026 com o primeiro clássico da temporada no Campeonato Paulista. O clube alvinegro abriu no último sábado, 10, a venda de ingressos para o confronto marcado para o próximo domingo, 18, às 16h, (horário de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo.
Os ingressos custam entre R$ 75 e R$ 300, com descontos aos sócios do Fiel Torcedor. A partida terá torcida única, com acesso liberado apenas aos corintianos.
A compra dos ingressos para assistir ao Majestoso é feita exclusivamente pelo site oficial do Fiel Torcedor. Para concluir a aquisição, o torcedor precisa ter cadastro ativo e validar a biometria facial na plataforma.
As vendas seguem ordem de prioridade. O processo começa pelos não-pagantes e pessoas com deficiência. Depois, pelos proprietários de cadeira cativa e, na sequência, pela pontuação de membros do programa Fiel Torcedor.
Não haverá bilheteria física, sendo exclusiva compra pela internet. As vendas ficam disponíveis até o início do jogo.
Os ingressos custam entre R$ 75 e R$ 300 no valor cheio. Sócios do programa Fiel Torcedor têm descontos variáveis conforme o plano (Minha Vida, Minha História e Meu Amor) e o setor do estádio.
Nos setores Norte e Sul, o plano Minha Vida oferece ingressos a R$ 35, enquanto o valor cheio para o público geral é de R$ 75.
Valores por setor (face):
Valores com desconto para sócio-torcedor
Plano Minha Vida
Plano Minha História
Plano Meu Amor
O Majestoso ocorre no domingo, 18 de janeiro, às 16h, pela 3ª rodada do Paulistão 2026. Será o primeiro clássico do ano entre Corinthians e São Paulo.