Corinthians x São Paulo: como comprar ingressos do Majestoso 2026

Partida está marcada para o próximo domingo, 18, na Neo Química Arena

Corinthians libera ingressos do Majestoso contra São Paulo no Paulistão (Paulo Pinto / saopaulofc.net/Divulgação)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 13h45.

Corinthians e São Paulo iniciam 2026 com o primeiro clássico da temporada no Campeonato Paulista. O clube alvinegro abriu no último sábado, 10, a venda de ingressos para o confronto marcado para o próximo domingo, 18, às 16h, (horário de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo.

Os ingressos custam entre R$ 75 e R$ 300, com descontos aos sócios do Fiel Torcedor. A partida terá torcida única, com acesso liberado apenas aos corintianos.

Como comprar ingressos para Corinthians x São Paulo?

A compra dos ingressos para assistir ao Majestoso é feita exclusivamente pelo site oficial do Fiel Torcedor. Para concluir a aquisição, o torcedor precisa ter cadastro ativo e validar a biometria facial na plataforma.

As vendas seguem ordem de prioridade. O processo começa pelos não-pagantes e pessoas com deficiência. Depois, pelos proprietários de cadeira cativa e, na sequência, pela pontuação de membros do programa Fiel Torcedor.

Não haverá bilheteria física, sendo exclusiva compra pela internet. As vendas ficam disponíveis até o início do jogo.

Quais são os preços dos ingressos?

Os ingressos custam entre R$ 75 e R$ 300 no valor cheio. Sócios do programa Fiel Torcedor têm descontos variáveis conforme o plano (Minha Vida, Minha História e Meu Amor) e o setor do estádio.

Nos setores Norte e Sul, o plano Minha Vida oferece ingressos a R$ 35, enquanto o valor cheio para o público geral é de R$ 75.

Valores por setor (face):

  • Sul – R$ 75
  • Norte – R$ 75
  • Leste Superior Central – R$ 110
  • Leste Superior Lateral – R$ 110
  • Leste Inferior Lateral – R$ 130
  • Leste Inferior Central – R$ 180
  • Oeste Superior – R$ 198
  • Oeste Inferior Corner – R$ 260
  • Oeste Inferior Lateral – R$ 280
  • Oeste Inferior Central – R$ 300

Valores com desconto para sócio-torcedor

Plano Minha Vida

  • Norte / Sul – R$ 35
  • Leste Superior Lateral / Central – R$ 78
  • Leste Inferior Lateral – R$ 88
  • Leste Inferior Central – R$ 128
  • Oeste Superior – R$ 138
  • Oeste Inferior Corner – R$ 184
  • Oeste Inferior Lateral – R$ 198
  • Oeste Inferior Central – R$ 213

Plano Minha História

  • Norte / Sul – R$ 35
  • Leste Superior Lateral / Central – R$ 68
  • Leste Inferior Lateral – R$ 75
  • Leste Inferior Central – R$ 110
  • Oeste Superior – R$ 118
  • Oeste Inferior Corner – R$ 158
  • Oeste Inferior Lateral – R$ 170
  • Oeste Inferior Central – R$ 183

Plano Meu Amor

  • Norte / Sul – R$ 35
  • Leste Superior Lateral / Central – R$ 68
  • Leste Inferior Lateral – R$ 75
  • Leste Inferior Central – R$ 110
  • Oeste Superior – R$ 118
  • Oeste Inferior Corner – R$ 158
  • Oeste Inferior Lateral – R$ 170
  • Oeste Inferior Central – R$ 183

Quando será o clássico Majestoso?

O Majestoso ocorre no domingo, 18 de janeiro, às 16h, pela 3ª rodada do Paulistão 2026. Será o primeiro clássico do ano entre Corinthians e São Paulo.

