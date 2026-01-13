Corinthians x São Paulo: como comprar ingressos do Majestoso 2026

Corinthians e São Paulo iniciam 2026 com o primeiro clássico da temporada no Campeonato Paulista. O clube alvinegro abriu no último sábado, 10, a venda de ingressos para o confronto marcado para o próximo domingo, 18, às 16h, (horário de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo.

Os ingressos custam entre R$ 75 e R$ 300, com descontos aos sócios do Fiel Torcedor. A partida terá torcida única, com acesso liberado apenas aos corintianos.

Como comprar ingressos para Corinthians x São Paulo?

A compra dos ingressos para assistir ao Majestoso é feita exclusivamente pelo site oficial do Fiel Torcedor. Para concluir a aquisição, o torcedor precisa ter cadastro ativo e validar a biometria facial na plataforma.

As vendas seguem ordem de prioridade. O processo começa pelos não-pagantes e pessoas com deficiência. Depois, pelos proprietários de cadeira cativa e, na sequência, pela pontuação de membros do programa Fiel Torcedor.

Não haverá bilheteria física, sendo exclusiva compra pela internet. As vendas ficam disponíveis até o início do jogo.

Quais são os preços dos ingressos?

Os ingressos custam entre R$ 75 e R$ 300 no valor cheio. Sócios do programa Fiel Torcedor têm descontos variáveis conforme o plano (Minha Vida, Minha História e Meu Amor) e o setor do estádio.

Nos setores Norte e Sul, o plano Minha Vida oferece ingressos a R$ 35, enquanto o valor cheio para o público geral é de R$ 75.

Valores por setor (face):

Sul – R$ 75

Norte – R$ 75

Leste Superior Central – R$ 110

Leste Superior Lateral – R$ 110

Leste Inferior Lateral – R$ 130

Leste Inferior Central – R$ 180

Oeste Superior – R$ 198

Oeste Inferior Corner – R$ 260

Oeste Inferior Lateral – R$ 280

Oeste Inferior Central – R$ 300

Valores com desconto para sócio-torcedor

Plano Minha Vida

Norte / Sul – R$ 35

Leste Superior Lateral / Central – R$ 78

Leste Inferior Lateral – R$ 88

Leste Inferior Central – R$ 128

Oeste Superior – R$ 138

Oeste Inferior Corner – R$ 184

Oeste Inferior Lateral – R$ 198

Oeste Inferior Central – R$ 213

Plano Minha História

Norte / Sul – R$ 35

Leste Superior Lateral / Central – R$ 68

Leste Inferior Lateral – R$ 75

Leste Inferior Central – R$ 110

Oeste Superior – R$ 118

Oeste Inferior Corner – R$ 158

Oeste Inferior Lateral – R$ 170

Oeste Inferior Central – R$ 183

Plano Meu Amor

Norte / Sul – R$ 35

Leste Superior Lateral / Central – R$ 68

Leste Inferior Lateral – R$ 75

Leste Inferior Central – R$ 110

Oeste Superior – R$ 118

Oeste Inferior Corner – R$ 158

Oeste Inferior Lateral – R$ 170

Oeste Inferior Central – R$ 183

Quando será o clássico Majestoso?

O Majestoso ocorre no domingo, 18 de janeiro, às 16h, pela 3ª rodada do Paulistão 2026. Será o primeiro clássico do ano entre Corinthians e São Paulo.