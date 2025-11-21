Corinthians x São Paulo: qual time mais venceu o clássico nos últimos 10 anos

O Corinthians derrotou o São Paulo em Itaquera nesta quinta-feira, 20, por 3x1. Com dois gols de Yuri Alberto e um de Memphis Depay, o Timão voltou a competir por uma vaga na Copa Sul-Americana 2026.

O clássico paulista, chamado popularmente de “Majestoso”, é uma das principais disputas do estado e já foi palco de alguns tabus.

Nos últimos 10 anos de confrontos entre as equipes masculinas principais, o Corinthians leva vantagem no retrospecto, com 14 vitórias contra 11 do São Paulo, além de 12 empates em 37 jogos disputados entre novembro de 2015 e novembro de 2025.

O desempenho em casa explica parte da vantagem corintiana. Jogando na Neo Química Arena, o Corinthians mantém um domínio impressionante: 10 vitórias, 8 empates e apenas 1 derrota em 19 jogos. O São Paulo não havia conseguido vencer em Itaquera até janeiro de 2024, quando quebrou o tabu por 2 a 1.​

No Morumbi, o equilíbrio é maior: 9 vitórias do São Paulo, 4 do Corinthians e 3 empates em 16 jogos.​

Desempenho por Competição

No Campeonato Brasileiro, a disputa é equilibrada: Corinthians levou 7 contra 6 do São Paulo, com 7 empates em 20 jogos. No Campeonato Paulista, o Corinthians também leva pequena vantagem: 4 vitórias contra 3 do São Paulo, além de 5 empates em 12 confrontos.​

Na Copa do Brasil, os times se enfrentaram nas semifinais de 2023, com uma vitória para cada lado. O Corinthians venceu o jogo de ida por 2 a 1 em Itaquera, mas o São Paulo triunfou na volta por 2 a 0 no Morumbi, avançando à final.​

Tendência Recente

Nos últimos 7 jogos antes do mais recente (entre janeiro de 2023 e julho de 2025), o São Paulo venceu 6 vezes, com apenas 1 empate.

No entanto, o Corinthians interrompeu essa sequência negativa com a vitória desta quinta-feira, afastando-se matematicamente do rebaixamento.​

Resumo estatístico:

Total de jogos: 37

Vitórias Corinthians: 14 (37,84%)

Vitórias São Paulo: 11 (29,73%)

Empates: 12 (32,43%)

Maior goleada: Corinthians 6 x 1 São Paulo (22/11/2015)