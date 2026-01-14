Chelsea x Arsenal: onde assistir e horário pela Liga Inglesa

O Chelsea e o Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira, 14, às 17h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa 2025/26. O jogo terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

As equipes voltam a disputar uma vaga na final após o encontro na semifinal de 2017/18, quando o Arsenal levou a melhor no agregado. O duelo de volta desta edição será no dia 4 de fevereiro, no Emirates Stadium. O vencedor enfrentará Newcastle ou Manchester City na decisão.

O confronto tem histórico de 212 jogos oficiais. Pela Copa da Liga Inglesa foram oito partidas, com quatro vitórias do Chelsea, três do Arsenal e um empate.

Como chegam Chelsea e Arsenal?

O Chelsea chegou à semifinal após eliminar Lincoln City, Wolverhampton e Cardiff City. O clube não conquista a Copa da Liga Inglesa desde 2015.

Já o Arsenal passou por Port Vale, Brighton e Crystal Palace. A última conquista dos Gunners no torneio foi em 1993.

Na temporada atual, o Arsenal lidera a Premier League e avança na Champions League. O Chelsea ocupa o oitavo lugar no Campeonato Inglês e o 13º posto na Liga dos Campeões.

O Chelsea não supera o Arsenal desde agosto de 2021. Desde então, foram cinco derrotas e três empates no confronto direto.

Prováveis escalações

O Chelsea terá o desfalque de Caicedo, suspenso, enquanto Colwill, Lavia e Essugo seguem fora por lesão. Reece James, Malo Gusto e Cole Palmer devem retornar ao time titular.

Com isso, a provável escalação dos Blues tem Jorgensen; Malo Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández e Reece James; Estevão, Cole Palmer e Pedro Neto; Liam Delap. O técnico é Liam Rosenior.

No Arsenal, Calafiori e Hincapié estão fora e Dowman e Mosquera seguem em recuperação. Saliba e Trossard ainda são dúvidas.

A provável escalação dos Gunners conta com Kepa; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi e Rice; Saka, Gyökeres e Gabriel Martinelli, sob comando de Mikel Arteta.

Onde assistir Chelsea x Arsenal ao vivo?

O jogo desta terça-feira, 14h30, entre Chelsea x Arsenal terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Chelsea x Arsenal hoje?

A transmissão online de Chelsea x Arsenal estará disponível nos aplicativos e no site da ESPN e Disney+, mediante assinatura e login. O confronto começa às 17h (horário de Brasília).