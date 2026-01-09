Corinthians recebe R$ 4 milhões de patrocinadora pela Copa do Brasil

O Corinthians recebeu da patrocinadora Ezze Seguros uma bonificação de R$ 4 milhões pelo título da Copa do Brasil de 2025. O valor estava previsto em contrato assinado em 2024 e vinculado ao desempenho esportivo da equipe durante a temporada.

A entrega simbólica ocorreu na última quinta-feira, 8, em evento no Parque São Jorge. Dirigentes da seguradora entregaram um cheque ao presidente do clube, Osmar Stabile.

O bônus encerra o ciclo do patrocínio, que estampou a marca da Ezze nas costas da camisa do Corinthians até dezembro de 2025.

Contrato, bônus e negociações de renovação

O pagamento integra o acordo de patrocínio firmado em 2024. A empresa informou que o vínculo buscou ampliar a presença da marca no futebol e associar a imagem da companhia ao clube.

“A EZZE Seguros sempre esteve ao lado do Corinthians, em todos os momentos. Acreditamos nesta parceria para divulgar a cultura do seguro no Brasil. Reconhecemos o potencial da equipe, dos jogadores e estamos confiantes que novas conquistas virão nesta temporada”, afirmou em comunicado.

Já o Corinthians avalia que a parceria contribui para a atual fase de reestruturação interna. “É importante para os dois lados. Premia uma conquista importante, que é a Copa do Brasil", acrescentou o executivo.

Com o término do contrato em 31 de dezembro, clube e seguradora negociam uma renovação para 2026. Essa é a quarta vez em que o Corinthians vence a Copa do Brasil. As conquistas anteriores ocorreram em 1995, 2002 e 2009.