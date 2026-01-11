Esporte

Escalação do São Paulo contra o Mirassol tem possíveis retornos na estreia de 2026

Crespo ganha opções após pré-temporada; Mirassol passa por ampla reformulação.

Tricolor tem retornos importantes, e adversário estreia com oito reforços (Getty Images)

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 15h03.

O São Paulo enfrenta o Mirassol neste domingo, 11, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, para a estreia no Campeonato Paulista de 2026.

A partida terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e HBO Max.

A tendência é que Mirassol e São Paulo iniciem a partida com formações muito próximas às que vêm sendo testadas ao longo da pré-temporada. Do lado do time do interior, o técnico Rafael Guanaes deve apostar em uma mescla entre jogadores remanescentes do elenco de 2025 e reforços recém-chegados para a temporada.

Provável escalação do São Paulo e do Mirassol

Dentro de campo, a escalação do São Paulo comandada por Hernán Crespo terá novidades como o meia Danielzinho, ex-Mirassol, e o goleiro Carlos Coronel, além dos retorno de Lucas Moura.

  • Provável escalação do São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Lucas Moura, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell; Luciano.

Do outro lado, o Mirassol inicia a temporada com um elenco bastante reformulado. Foram 14 saídas e oito reforços já confirmados.

  • Provável escalação do Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Lucas Oliveira, João Victor e Reinaldo; Yuri Lara, Denilson, Eduardo e Lucas Mugni; André Luís e Nathan Fogaça. Técnico: Rafael Guanaes.
