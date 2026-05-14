Real Madrid x Real Oviedo: que horas e onde assistir ao jogo de La Liga

Real Madrid x Real Oviedo: veja onde a partida será transmitida ao vivo
Publicado em 14 de maio de 2026 às 06h03.
Real Madrid e Real Oviedo se enfrentam nesta quinta-feira, 14, pela La Liga.
O duelo, no Estádio Santiago Bernabéu, é válido pela 36ª rodada. O Real Madrid não tem mais chances de título após perder para o Barcelona no último domingo, 10, mas busca finalizar a temporada, enquanto o Oviedo já está rebaixado.
A partida acontece às 16h30, do horário de Brasília, nesta quinta-feira, 14.
O jogo será transmitido pela ESPN (TV fechada) e pelo plano premium da Disney+ (streaming).
Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Assencio e Fran Garcia; Camavinga, Tchouaméni e Bellingham; Brahim Díaz, Vinícius Jr. e Gonzalo Garcia.
Técnico: Álvaro Arbeloa.
Escandell; Vidal, Costas, Calvo e Alhassane; Hassan, Colombatto, Reina e Fernández; Chaira e Viña.
Técnico: Guilherme Almada.