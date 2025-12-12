Copa do Mundo: quanto custa ingresso para assistir ao jogo do Brasil

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026, sediada por Estados Unidos, México e Canadá, já começou e a possibilidade de ver a Seleção Brasileira na arquibancada é o sonho de muitos brasileiros.

No entanto, acompanhar o Brasil de perto exige planejamento financeiro antecipado. Segundo levantamento feito pelo O Globo, uma viagem completa para acompanhar a equipe na fase de grupos pode custar em torno de R$ 17 mil por pessoa, considerando transporte aéreo, deslocamentos internos, estadias e os ingressos mais baratos disponíveis, sem incluir alimentação no orçamento básico.

Os ingressos para a Copa de 2026 vêm sendo um dos principais fatores de preocupação para torcedores brasileiros.

Embora a Fifa tenha definido tickets iniciais a partir de cerca de US$ 60 (aproximadamente R$ 319) para jogos de fase de grupos, valores variam consideravelmente conforme a categoria do assento e a fase da competição, podendo chegar a dezenas de milhares de reais para partidas decisivas ou setores privilegiados.

Outro item que pesa no bolso é a passagem aérea. Passageiros que embarcam do Brasil rumo aos Estados Unidos, por exemplo, já enfrentam preços elevados, com trechos variando significativamente conforme a data de compra e a cidade de chegada — com oferta de voos entre R$ 10 mil e R$ 12 mil em algumas projeções para a fase de grupos.

A hospedagem nos destinos-sede também vem sendo desafiadora. Hotéis em cidades como Nova York e Miami apresentam tarifas altas durante o período do Mundial, o que pode elevar ainda mais os custos da viagem. Estratégias para economizar incluem hospedar-se em localidades próximas e utilizar transporte público entre estádio e acomodação, assim como reservar com bastante antecedência para tentar garantir preços menores.

Passagem aérea (Brasil para Estados Unidos/México/Canadá)

Entre R$ 5.000 a R$ 12.000. Varia conforme cidade de destino e antecedência da compra. Trechos low cost podem aparecer mais baratos, mas em época de Copa tendem a subir.

Hospedagem (por noite)

Entre US$ 150 e US$ 1.500+ (ou R$ 800 e R$ 8.000+). Depende da cidade-sede e da categoria do hotel, cidades como Nova York ou próximos aos estádios exibem tarifas muito mais altas.

Ingresso – fase de grupos

Entre US$ 60 e US$ 620 (ou R$ 325 e R$ 3.500). Preços variam por categoria e sede; tickets mais baratos estão na fase de grupos.

Pacotes “Follow Your Team” (viagem + hotel + às vezes ingressos)

Entre US$ 3.135 e US$ 15.450+ (ou R$ 18.000 e R$ 87.000+). Pacotes completos variam conforme serviços incluídos, número de jogos e padrão de hospedagem.

Alimentação e despesas diárias (estimado)

Entre R$ 2.000 e R$ 6.000. Depende de duração e estilo de viagem (restaurantes, lanches, transportes locais, etc.).