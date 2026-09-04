De Bugatti a Ferrari: como Cristiano Ronaldo montou uma frota de R$ 180 milhões

Dono de uma das carreiras mais vitoriosas da história do esporte, Cristiano Ronaldo também se destaca em outra frente: colecionar carros de luxo.

O atacante construiu um acervo de veículos com avaliação de mercado de € 30 milhões (R$ 184 milhões). O jornal Marca detalhou os exemplares da frota do atleta. O jogador trata os automóveis como itens de lazer e de ativo de investimento. As garagens do atleta abrigam exemplares de fabricação por demanda e de tiragem com limite de unidades.

O carro de topo de tabela de preços é um Bugatti. O modelo Centodieci teve projeto de lançamento no ano de 2019 e início de entregas em 2022. A montadora fabricou 10 unidades - vendidas antes mesmo do início da fabricação.

O motor atinge o desempenho de zero a 100 quilômetros por hora em tempo de 2,4 segundos e chega a 380 quilômetros por hora. O carro está avaliado em € 8 milhões (R$ 49 milhões).

Exemplares de Mercedes e McLaren

A frota do jogador inclui o modelo Mercedes-AMG One. O veículo chegou ao mercado em 2022 em lote de 275 unidades.

O motor faz de zero a 100 quilômetros por hora em 2,9 segundos. Segundo o Marca, o jogador assinou o cheque de € 2,7 milhões (R$ 16,5 milhões) na data de transação.

A garagem abriga também o modelo McLaren Speedtail. A fábrica de Woking apresentou o projeto em outubro do ano de 2018. A empresa construiu 106 peças. As cotas de vendas esgotaram antes das fases de montagem em 2020. O carro faz zero a 100 quilômetros por hora em 3 segundos e chega a picos de velocidade de 403 quilômetros por hora.

O modelo custa na faixa de € 2 milhões (R$ 12,2 milhões). No mundo dos negócios de revenda, o veículo pode valer de € 2,3 milhões (R$ 14,1 milhões) a € 4 milhões (R$ 24,5 milhões).

Modelos de fábrica da Ferrari e da Bugatti

A montadora de Maranello integra a coleção com o Ferrari Daytona SP3. A marca revelou o carro no ano de 2021 em lote de 599 cópias de produção.

O motor faz de zero a 100 quilômetros por hora em 2,85 segundos. A tabela de início cobrava € 2 milhões (R$ 12,2 milhões). Em balcões de negócios, o modelo consegue lances de € 6 milhões (R$ 36 milhões).

O Ferrari Monza SP1 ocupa vaga ao lado dos modelos de destaque. O projeto inaugurou a série Icona no mês de setembro do ano de 2018. A produção produziu somente 499 unidades. O carro acelera de zero a 100 quilômetros por hora em 2,9 segundos. O modelo é avaliado de € 1,6 milhão (R$ 9,8 milhões) a € 1,75 milhão (R$ 10,7 milhões).

Bugatti

A Bugatti também é representada pelo modelo Tourbillon na garagem do português. A máquina faz de zero a 100 quilômetros por hora em 2 segundos. A fábrica anunciou apenas 250 unidades com exigência de pagamentos na casa de € 3,8 milhões (R$ 23,3 milhões).

CR7 também tem um Bugatti Veyron, produzido em 2015 e que tem somente 450 peças no mercado. O modelo, na época, foi comprado por € 1,5 milhão (R$ 9,2 milhões).

O levantamento do jornal Marca aponta que esses sete carros do português somam € 20 milhões (R$ 122 milhões).

CR7 informou que tem 41 carros, incluindo modelos como Lamborghini, Rolls-Royce e Porsche.

Comida, história e esporte: Cristiano Ronaldo e suas paixões

As finanças de Cristiano Ronaldo de aportes de capital alcançam negócios de além da compra de bens de consumo de garagem. A cidade de Cascais, em Portugal, configura a base de projetos de investimentos do jogador de futebol e de grupos de parentes. O atleta canalizou quantias de euros em terrenos e infraestruturas do município de costa de mar. Os negócios operam frentes no ramo de construção de imóveis, de esportes e de culinária de pratos.

A vitrine de negócios na região engloba a participação de finanças do jogador em projetos de condomínios. As construções ocupam áreas de metragens de extensão em terrenos de Cascais.

Na área de esportes, o capitão de seleção de Portugal assinou contratos de investimentos de capital na abertura e expansão de complexos de prática de padel. O empreendimento na cidade foca na consolidação de torneios de base e no sistema de aluguel de quadras. Os investimentos de culinária e de turismo captaram cifras de milhões de euros por meio das empresas de hotéis da marca CR7. Os projetos ampliam o tráfego de turistas em Portugal e fortalecem o laço de negócios de Cristiano Ronaldo com a cidade de praias.