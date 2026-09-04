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Fase de grupos copa 2026

De Bugatti a Ferrari: como Cristiano Ronaldo montou uma frota de R$ 180 milhões

Levantamento do jornal Marca detalha os modelos da frota de veículos do jogador Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo reúne carros de cota de limite de unidades em garagens de casas na Europa e no Oriente. (Reprodução/Instagram/@cristiano) (Reprodução/Instagram)

Cristiano Ronaldo reúne carros de cota de limite de unidades em garagens de casas na Europa e no Oriente. (Reprodução/Instagram/@cristiano) (Reprodução/Instagram)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 08h14.

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Dono de uma das carreiras mais vitoriosas da história do esporte, Cristiano Ronaldo também se destaca em outra frente: colecionar carros de luxo.

O atacante construiu um acervo de veículos com avaliação de mercado de € 30 milhões (R$ 184 milhões). O jornal Marca detalhou os exemplares da frota do atleta. O jogador trata os automóveis como itens de lazer e de ativo de investimento. As garagens do atleta abrigam exemplares de fabricação por demanda e de tiragem com limite de unidades.

O carro de topo de tabela de preços é um Bugatti. O modelo Centodieci teve projeto de lançamento no ano de 2019 e início de entregas em 2022. A montadora fabricou 10 unidades - vendidas antes mesmo do início da fabricação.

O motor atinge o desempenho de zero a 100 quilômetros por hora em tempo de 2,4 segundos e chega a 380 quilômetros por hora. O carro está avaliado em € 8 milhões (R$ 49 milhões).

Exemplares de Mercedes e McLaren

A frota do jogador inclui o modelo Mercedes-AMG One. O veículo chegou ao mercado em 2022 em lote de 275 unidades.

O motor faz de zero a 100 quilômetros por hora em 2,9 segundos. Segundo o Marca, o jogador assinou o cheque de € 2,7 milhões (R$ 16,5 milhões) na data de transação.

A garagem abriga também o modelo McLaren Speedtail. A fábrica de Woking apresentou o projeto em outubro do ano de 2018. A empresa construiu 106 peças. As cotas de vendas esgotaram antes das fases de montagem em 2020. O carro faz zero a 100 quilômetros por hora em 3 segundos e chega a picos de velocidade de 403 quilômetros por hora.

O modelo custa na faixa de € 2 milhões (R$ 12,2 milhões). No mundo dos negócios de revenda, o veículo pode valer de € 2,3 milhões (R$ 14,1 milhões) a € 4 milhões (R$ 24,5 milhões).

Modelos de fábrica da Ferrari e da Bugatti

A montadora de Maranello integra a coleção com o Ferrari Daytona SP3. A marca revelou o carro no ano de 2021 em lote de 599 cópias de produção.

O motor faz de zero a 100 quilômetros por hora em 2,85 segundos. A tabela de início cobrava € 2 milhões (R$ 12,2 milhões). Em balcões de negócios, o modelo consegue lances de € 6 milhões (R$ 36 milhões).

O Ferrari Monza SP1 ocupa vaga ao lado dos modelos de destaque. O projeto inaugurou a série Icona no mês de setembro do ano de 2018. A produção produziu somente 499 unidades. O carro acelera de zero a 100 quilômetros por hora em 2,9 segundos. O modelo é avaliado de € 1,6 milhão (R$ 9,8 milhões) a € 1,75 milhão (R$ 10,7 milhões).

Bugatti

Bugatti também é representada pelo modelo Tourbillon na garagem do português. A máquina faz de zero a 100 quilômetros por hora em 2 segundos. A fábrica anunciou apenas 250 unidades com exigência de pagamentos na casa de € 3,8 milhões (R$ 23,3 milhões).

CR7 também tem um Bugatti Veyron, produzido em 2015 e que tem somente 450 peças no mercado. O modelo, na época, foi comprado por € 1,5 milhão (R$ 9,2 milhões).

O levantamento do jornal Marca aponta que esses sete carros do português somam € 20 milhões (R$ 122 milhões).

CR7 informou que tem 41 carros, incluindo modelos como Lamborghini, Rolls-Royce e Porsche.

Comida, história e esporte: Cristiano Ronaldo e suas paixões

As finanças de Cristiano Ronaldo de aportes de capital alcançam negócios de além da compra de bens de consumo de garagem. A cidade de Cascais, em Portugal, configura a base de projetos de investimentos do jogador de futebol e de grupos de parentes. O atleta canalizou quantias de euros em terrenos e infraestruturas do município de costa de mar. Os negócios operam frentes no ramo de construção de imóveis, de esportes e de culinária de pratos.

A vitrine de negócios na região engloba a participação de finanças do jogador em projetos de condomínios. As construções ocupam áreas de metragens de extensão em terrenos de Cascais.

Na área de esportes, o capitão de seleção de Portugal assinou contratos de investimentos de capital na abertura e expansão de complexos de prática de padel. O empreendimento na cidade foca na consolidação de torneios de base e no sistema de aluguel de quadras. Os investimentos de culinária e de turismo captaram cifras de milhões de euros por meio das empresas de hotéis da marca CR7. Os projetos ampliam o tráfego de turistas em Portugal e fortalecem o laço de negócios de Cristiano Ronaldo com a cidade de praias.

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