Breitling lança Navitimer em homenagem ao centenário de Miles Davis

A Breitling lançou o Navitimer B09 Chronograph 41 Tribute to Miles Davis, edição limitada a 500 unidades que marca o centenário de nascimento do trompetista, completado em 2026. O relógio é baseado no Navitimer ref. 806 Mk5, modelo que Davis usava com frequência na metade da década de 1960. No Brasil, a peça custa R$ 58.800 na versão com pulseira de couro e R$ 63.450 na versão com pulseira metálica.

Davis é lembrado como um dos músicos que mais influenciaram o jazz ao longo do século 20, com álbuns como Birth of the Cool e Kind of Blue. Fora dos palcos, ficou conhecido também pelo estilo pessoal, com ternos italianos e carros esportivos, o que rendeu a ele o apelido de personificação do termo cool, cunhado por Bob Dylan em entrevista à revista Spin em 1985.

Um relógio que passou a integrar o figurino de Davis

Miles Davis durante apresentação com o Navitimer no pulso, relógio que usava com frequência na década de 1960 e que inspirou a nova edição da Breitling (Divulgação)

O Navitimer surgiu em 1952 como um relógio de uso técnico, desenvolvido para a Aircraft Owners and Pilots Association e vendido diretamente aos membros da associação, com o logotipo de asas estampado no mostrador.

Os modelos vendidos posteriormente por revendedores da Breitling passaram a usar o emblema Twin Jet, para diferenciá-los das versões da associação. O relógio usado por Davis, o ref. 806 Mk5, foi o primeiro a combinar esse logotipo com o mostrador no estilo panda invertido, hoje reproduzido na nova edição.

Calibre manual e caixa de 41 mm

O Navitimer B09 Chronograph 41 Tribute to Miles Davis reproduz o mostrador panda invertido do modelo original, com opção de pulseira em couro de novilho (Divulgação)

O novo modelo mantém o diâmetro de 41 mm do relógio original e é equipado com o calibre B09, de corda manual, anterior à era dos cronógrafos automáticos. A parte traseira da caixa, em cristal de safira, traz as inscrições "One of 500" e "Miles Davis Centennial". O mostrador reproduz o padrão panda invertido, com acabamento em Super-LumiNova na cor creme para lembrar o efeito de envelhecimento das peças de época.

A peça é vendida com duas opções de pulseira. Uma delas é em couro de novilho, com tingimento à mão em tom marrom degradê e fecho dobrável. A outra retoma a pulseira Air Racer, lançada nos anos 1960 e popularizada pelo músico Serge Gainsbourg na década de 1980, com elos articulados próximos ao fecho.

Conjunto especial e clube em Nova York

Além da edição de 500 peças, a Breitling produziu um conjunto de três relógios em aço, ouro amarelo 18 quilates e platina, limitado a 50 unidades numeradas, chamado Lifetime Club Member Set. O estojo de apresentação é inspirado nos antigos estojos de trompete, com revestimento interno azul em referência ao álbum Kind of Blue e uma miniatura de trompete vermelho sobre os relógios.

O lançamento também antecipa a abertura do primeiro Breitling Social Club, prevista para o final de 2027 no bairro de Williamsburg, em Nova York. Quem comprar uma das 500 unidades do relógio recebe associação de dois anos ao clube, enquanto os compradores do conjunto de três peças ganham vínculo vitalício.

Georges Kern, CEO da House of Brands, resume a lógica por trás da homenagem ao dizer que "no pulso de Miles Davis, o Navitimer se tornou parte de uma história cultural mais ampla".