Premier League bate novo recorde e gasta R$ 23,8 bilhões em janela de transferências

Mais uma vez, a Premier League superou seu próprio teto histórico de investimentos durante uma janela de transferências. De acordo com dados compilados pela Reuters, as vinte equipes da elite do futebol inglês somaram gastos próximos de 3,46 bilhões de libras (aproximadamente R$ 23,8 bilhões pela cotação vigente) na janela de meio de ano — superando a marca de pouco mais de 3 bilhões de libras alcançada na temporada anterior.

O apetite do mercado inglês por grandes contratações ficou evidente: quatro entre as onze transferências mais caras já vistas na história do campeonato aconteceram justamente nesta temporada. Manchester City, Chelsea, Liverpool e Nottingham Forest protagonizaram negociações que ultrapassaram individualmente os 100 milhões de libras.

Líder isolado em investimentos, o Manchester City desembolsou 458 milhões de libras em reforços, incluindo duas contratações acima do patamar de nove dígitos: o meio-campista argentino Enzo Fernández, vindo do Chelsea por 125 milhões de libras, e o volante Elliot Anderson, contratado junto ao Nottingham Forest por 116 milhões.

Outros dois clubes também romperam a barreira das 100 milhões de libras em contratações isoladas. O Chelsea trouxe Morgan Rogers do Aston Villa por 117 milhões, enquanto o Liverpool investiu 107 milhões de libras para tirar Bradley Barcola do Paris Saint-Germain.

Já o Tottenham bateu seu recorde particular de investimento ao acertar a chegada de Sandro Tonali, ex-Newcastle, em um acordo que pode chegar aos 100 milhões de libras dependendo de metas contratuais.

Outro dado que evidencia a robustez financeira da liga é o crescimento das negociações internas — ou seja, transações fechadas entre clubes que já disputam a própria Premier League. Nesta janela, esse tipo de negócio representou 38% do total movimentado, ante 30% registrados na temporada passada.

Vale destacar que esse cenário de investimento pesado não se limitou aos gigantes da competição. Levantamento do Transfermarkt mostra que os três times recém-promovidos à elite inglesa — Ipswich, Coventry City e Hull City — investiram juntos mais de 400 milhões de libras para se prepararem para a nova temporada na Premier League.