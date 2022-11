Copa do Mundo do Catar desafia polêmicas e mira receita recorde

A Copa do Mundo do Catar deve deixar de lado polêmicas sobre a conduta dos direitos humanos do país anfitrião de olho na receita recorde para os organizadores da Fifa.

O torneio de um mês, que começa em 20 de novembro, tem potencial de superar os cerca de US$ 5,4 bilhões em receitas geradas para a Fifa na Copa do Mundo de 2018 da Rússia, disse uma pessoa com conhecimento do assunto, que pediu para não ser identificada.

A Fifa já vendeu direitos de transmissão, cerca de 240 mil pacotes de hospedagem e quase três milhões de entradas para os jogos, disse a pessoa. As vendas de marketing para o ciclo 2019-2022 vão superar o valor orçado de cerca de US$ 1,8 bilhão, de acordo com a fonte. A Copa do Mundo é patrocinada por grandes marcas, entre elas Adidas e Coca-Cola.

A previsão de maior receita vem na esteira da preocupação de que alguns torcedores e patrocinadores boicotariam o evento, em grande parte por causa do tratamento do Catar a trabalhadores migrantes que ajudaram a construir os estádios e também a infraestrutura necessária para sediar o maior espetáculo esportivo do mundo.

O governo do Catar negou alegações de que seus trabalhadores são maltratados e disse que o evento foi um catalisador para melhorar as leis trabalhistas. O país está construindo alojamentos para alguns trabalhadores e prometeu melhorar a segurança, entre outras iniciativas.

Um representante do Comitê Supremo para Entrega e Legado do Catar disse em comunicado por e-mail que esses esforços foram reconhecidos por grandes sindicatos, entre eles o Building and Wood Workers’ International e a Organização Internacional do Trabalho da ONU.

De qualquer forma, a receita da Copa do Mundo tem aumentado entre os torneios devido à crescente popularidade do futebol, mesmo com um anfitrião controverso. A Rússia enfrentou críticas antes da final de 2018 por não abordar o racismo e a homofobia entre alguns torcedores.

O Catar também atraiu a ira de órgãos de futebol, grupos de torcedores e políticos por suas atitudes em relação à homossexualidade, que é oficialmente ilegal no estado do Golfo. Khalid Salman, ex-integrante da seleção de futebol do Catar e embaixador do torneio de 2022, foi rapidamente criticado este mês quando descreveu a homossexualidade como um “dano na mente”.

O representante do Comitê Supremo para Entrega e Legado disse que a Copa do Mundo será segura para todos os visitantes. “Todos são bem-vindos, independentemente de raça, origem, religião, orientação de gênero ou nacionalidade”, disseram.

A Fifa deve ultrapassar a meta de receitas de US$ 6,4 bilhões para o ciclo 2019-2022, a maior parte proveniente da Copa do Mundo, disse a pessoa a par do assunto. O órgão usa esse dinheiro para organizar torneios para os jogos masculinos e femininos, bem como para jovens, e desenvolver o esporte entre os 211 membros.

“O que precisa ser lembrado é que muitos desses contratos foram assinados anos atrás, quando a escala das questões de direitos humanos pode não ter sido tão bem documentada”, disse Minal Modha, líder de pesquisa para o consumidor da Ampere Analysis. “O indicador real será o impacto que este torneio terá nas receitas daqui para frente.” Um representante da Fifa não quis comentar.

Ao mesmo tempo, o Catar quer usar a Copa do Mundo para ilustrar sua rápida expansão de um pequeno enclave de mergulho para buscar pérolas para uma metrópole do Golfo e espera que o evento injete US$ 17 bilhões na economia. O valor é menor do que uma estimativa anterior, já que a crise mundial do custo de vida ameaça impactar os gastos de torcedores no Catar durante a Copa.

