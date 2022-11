Calendário da Copa do Mundo 2022: veja tabela com os jogos da fase de grupos

Faltando poucos dias para o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2022, torcedores estão ansiosos para assistir as partidas do Mundial. A Copa do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre Catar, país anfitrião, e Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília. No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales. Veja o calendário de jogos da primeira fase completo:

Calendário da Copa do Mundo 2022

Grupo A

CATAR

EQUADOR

SENEGAL

HOLANDA

1ª rodada

20/11 às 13h - Catar x Equador

21/11 às 13h - Senegal x Holanda

2ª rodada

25/11 às 10h - Catar x Senegal

25/11 às 13h - Holanda x Equador

3ª rodada

29/11 às 12h - Holanda x Catar

29/11 às 12h - Equador x Senegal

Grupo B

INGLATERRA

IRÃ

ESTADOS UNIDOS

PAÍS DE GALES

1ª rodada

21/11 às 10h - Inglaterra x Irã

21/11 às 16h - Estados Unidos x País de Gales

2ª rodada

25/11 às 7h - País de Gales x Irã

25/11 às 16h - Inglaterra x Estados Unidos

3ª rodada

29/11 às 16h - Irã x Estados Unidos

29/11 às 16h - Gales x Inglaterra

Grupo C

ARGENTINA

ARÁBIA SAUDITA

MÉXICO

POLÔNIA

1ª rodada

22/11 às 7h - Argentina x Arábia Saudita

22/11 às 13h - México x Polônia

2ª rodada

26/11 às 10h - Polônia x Arábia Saudita

26/11 às 16h - Argentina x México

3ª rodada

30/11 às 16h - Polônia x Argentina

30/11 às 16h - Arábia Saudita x México

Grupo D

FRANÇA

AUSTRÁLIA

DINAMARCA

TUNÍSIA

1ª rodada

22/11 às 10h - Dinamarca x Tunísia

22/11 às 16h - França x Austrália

2ª rodada

26/11 às 7h - Tunísia x Austrália

26/11 às 13h - França x Dinamarca

3ª rodada

30/11 às 12h - Tunísia x França

30/11 às 12h - Austrália x Dinamarca

Grupo E

ESPANHA

COSTA RICA

ALEMANHA

JAPÃO

1ª rodada

23/11 às 10h - Alemanha x Japão

23/11 às 13h - Espanha x Costa Rica

2ª rodada

27/11 às 7h - Japão x Costa Rica

27/11 às 16h - Espanha x Alemanha

3ª rodada

01/12 às 16h - Japão x Espanha

01/12 às 16h - Costa Rica x Alemanha

Grupo F

BÉLGICA

CANADÁ

MARROCOS

CROÁCIA

1ª rodada

23/11 às 7h - Marrocos x Croácia

23/11 às 16h - Bélgica x Canadá

2ª rodada

27/11 às 10h - Bélgica x Marrocos

27/11 às 13h - Croácia x Canadá

3ª rodada

01/12 às 12h - Croácia x Bélgica

01/12 às 12h - Canadá x Marrocos

Grupo G

BRASIL

SÉRVIA

SUÍÇA

CAMARÕES

1ª rodada

24/11 às 7h - Suíça x Camarões

24/11 às 16h - Brasil x Sérvia

2ª rodada

28/11 às 7h - Camarões x Sérvia

28/11 às 13h - Brasil x Suíça

3ª rodada

02/12 às 16h - Camarões x Brasil

02/12 às 16h - Sérvia x Suíça

Grupo H

PORTUGAL

GANA

URUGUAI

COREIA DO SUL

1ª rodada

24/11 às 10h - Uruguai x Coreia do Sul

24/11 às 13h - Portugal x Gana

2ª rodada

28/11 às 10h - Coreia do Sul x Gana

28/11 às 16h - Portugal x Uruguai

3ª rodada

02/12 às 12h - Coreia do Sul x Portugal

02/12 às 12h - Gana x Uruguai

