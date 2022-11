Indianos "invadem" o Catar para torcer pela Seleção Brasileira na Copa; veja vídeo

O clima da Copa do Mundo parece estar tomando as ruas de Doha, no Catar. Um vídeo de torcedores com a camisa da Seleção Brasileira viralizou nesta sexta-feira, 11. Mas quem pensa que aquelas pessoas eram brasileiros que já desembarcaram no país para a Copa se engana. Os torcedores celebrando nas ruas eram, na verdade, indianos que chegaram na sede do Mundial deste ano para torcer pelo Brasil.

O vídeo foi gravado e compartilhado pelo influenciador de futebol Carter. "Não, eles não estão pedindo golpe militar: eles são um grupo de indianos que vieram torcer para a seleção brasileira aqui no Qatar. Que loucura!", escreveu na legenda do vídeo, em sua conta no Twitter.

Conexão Índia-Brasil PRESENTE! 🇮🇳❤️🇧🇷 É a nossa Seleção MUITO BEM representada pelos torcedores INDIANOS pra Copa no Qatar! 😎 Não tem jeito, o Brasa mexe com todos. Crédito: @essediafoilouco pic.twitter.com/X8gn5V4JmE — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 11, 2022

O vídeo mostra vários indianos vestindo a camisa do Brasil, cantando e pulando. "Não sei se essa parada é espontânea, parece que é, os caras gostam mesmo da seleção. Tem uns que torcem pela Argentina, outros pelo Brasil, para a Inglaterra, e fazem a maior festa", explicou.

Esses torcedores engrossaram o desfile com 2 mil fãs da Seleção que ocorreu nesta sexta-feira. Era possível ver bandeiras do Brasil, máscara de jogadores e do técnico Tite.

A seleção chega no Catar entre os dias 19 e 20. Antes, os jogadores convocados e a comissão técnica se apresentam na próxima segunda-feira, 14, em Turim, na Itália.

Que dia começa a Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre o Catar, país anfitrião, e o Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília.

No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales. O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

