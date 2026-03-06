Copa do Mundo 2026 terá três mascotes; conheça e entenda os nomes

A Copa do Mundo 2026 terá três mascotes oficiais: Maple, Zayu e Clutch. Os personagens foram apresentados pela Fifa no ano passado e representam os três países-sede do torneio: Canadá, México e Estados Unidos.

A competição será disputada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 e marcará a primeira edição do Mundial com 48 seleções, ampliando o número tradicional de participantes.

Cada mascote foi criado para simbolizar aspectos culturais e naturais de seu país, além de reforçar a identidade do torneio.

Maple: o alce do Canadá

Maple é o mascote que representa o Canadá. O personagem é um alce estilizado que veste a camisa vermelha da seleção canadense e atua como goleiro.

Segundo a FIFA, Maple também é retratado como um artista de rua apaixonado por música, simbolizando criatividade, resiliência e a diversidade cultural da juventude canadense.

A escolha do alce faz referência à fauna e à conexão do país com a natureza, elementos marcantes da identidade canadense.

Zayu: a onça-pintada do México

O mascote do México é Zayu, representado por uma onça-pintada vestindo a tradicional camisa verde da seleção.

No universo do torneio, Zayu atua como atacante e é descrito como rápido, criativo e determinado.

A escolha do animal também tem forte significado cultural. A onça-pintada é um símbolo presente na fauna e na mitologia local, além de representar força e tradição na cultura mexicana.

Clutch: a águia dos Estados Unidos

Para completar o trio, Clutch representa os Estados Unidos e aparece como uma águia-careca usando o uniforme azul da seleção americana.

No campo, o personagem é retratado como meio-campista e líder da equipe. O nome “Clutch” vem de uma expressão comum no esporte que descreve atletas capazes de decidir partidas em momentos importantes.

A águia-careca é um símbolo nacional dos Estados Unidos e representa coragem, liderança e espírito coletivo.

Tradição dos mascotes nas Copas

Os mascotes se tornaram uma tradição na Copa do Mundo a partir do torneio de 1966, realizado na Inglaterra.

A edição de 2026 será a 16ª Copa do Mundo com mascotes oficiais. Também será a segunda vez na história que o Mundial terá três mascotes, repetindo o formato usado na Copa de 2002, sediada por Coreia do Sul e Japão.