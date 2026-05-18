Santos é o único time paulista a ter jogador na Seleção Brasileira

A convocação definitiva da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 foi anunciada nesta segunda-feira, 18, em cerimônia no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

A expectativa chegou ao fim. O italiano Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira a lista dos 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá. O Brasil estreia em 13 de junho contra Marrocos, no início da busca pelo hexa.

Ancelotti tentará quebrar um jejum de 24 anos sem títulos em Copas do Mundo pela Seleção. Na história, o Brasil nunca ficou mais que esse período sem taça em Mundiais. A última conquista foi em 2002, quando o Brasil bateu a Alemanha por 2 a 0 na decisão.

Entre os quatro maiores times paulistas -- Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos -- três ficaram sem nenhum de seus atletas na seleção: São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Já o Peixe garantiu o nome de Neymar, a principal surpresa desta tarde de convocações.

São Paulo já estava fora da pré-lista

Na pré-lista, que contou com 55 nomes, o São Paulo foi o único grande time paulista a não ter nenhum dos seus jogadores convocados por Ancelotti. Todos os jogadores da convocação final precisavam obrigatoriamente constar nessa relação preliminar, o que impediu o time de emplacar um nome desde antes do anúncio desta segunda-feira.

O time vive fase boa no futebol brasileiro, ocupando o 4º lugar na tabela do Brasileirão. No entanto, seu elenco na chamou a atenção do técnico italiano, sem nenhuma chamada nas seis convocações dele.

Corinthians e Palmeiras não terão jogadores na Copa do Mundo

Agora, com a convocação final reduzida a um elenco de 26 jogadores, os rivais clássicos do futebol paulista também ficaram de fora da seleção.

Ambos tinham nomes na pré-lista de Ancelotti, sendo Hugo Souza, do Corinthians, um dos jogadores mais convocados pelo italiano em listas anteriores. O Palmeiras, por sua vez, tinha esperanças de entrar na convocação definitiva com o meio-campo Andreas Pereira.

Flamengo é o clube com mais convocados para a Copa

Um clube brasileiro liderou a lista de atletas mais convocados para a Copa do Mundo 2026, o Flamengo.

O clube carioca emplacou quatro nomes na convocação do técnico italiano com Danilo, Leo Pereira e Alex Sandro na defesa e Lucas Paquetá no meio de campo.

Na pré-lista enviada por Ancelotti à Fifa no começo de maio, o Flamengo também dominou a lista com sete nomes. Em seguida, Real Madrid, Arsenal, Manchester United e Zenit apareceram com dois nomes cada. Durante o ciclo deste Copa, que aconteceu de 2023 a 2026, o Rubro-Negro foi a equipe do Brasil que teve mais atletas convocados.

Só pelo Brasil foram 11 nomes, contando os quatro treinadores que comandaram a Amarelinha neste período, sendo: Wesley, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Gerson, Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Pedro e Samuel Lino. Paquetá, que hoje veste a camisa do Flamengo, chegou a ser convocado enquanto estava no West Ham, da Inglaterra, mas não usou a camisa amarela desde que retornou ao futebol brasileiro. Já por outras seleções, o clube tem cinco atletas que também devem disputar a Copa do Mundo; são eles: Giorgian Arrascaeta, Nicolas De La Cruz e Guillermo Varela no Uruguai, Gonzalo Plata no Equador e Jorge Carrascal na Colômbia. Botafogo e Grêmio também emplacam nomes Além do Santos e do Flamengo, o Botafogo e o Grêmio também tiveram atletas do time convocados por Ancelotti. O time carioca emplacou o meio-campista Danilo Santos, enquanto o gaúcho garantiu o goleiro Weverton.

Veja a lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)

Qual é o caminho da Seleção até a Copa?

Uma semana depois da convocação oficial, os 26 jogadores escolhidos por Ancelotti devem se apresentar em Teresópolis para os últimos treinamentos antes da viagem.

O primeiro compromisso será o amistoso contra o Panamá, marcado para 31 de maio, às 17h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Após a partida, os atletas terão folga e voltarão a se apresentar em 1º de junho. No mesmo dia, a Seleção fará as fotos oficiais da Copa antes do embarque para os Estados Unidos.

A delegação brasileira viajará em voo fretado às 20h, saindo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com chegada prevista para Nova York às 5h do dia 2 de junho.

Nos Estados Unidos, o Brasil ficará concentrado no recém-inaugurado CT do New York Red Bull, em Morristown, Nova Jersey, onde fará a preparação para a estreia no Mundial.

Antes do início da Copa, a equipe ainda disputará um último amistoso contra o Egito, em 6 de junho, em Cleveland.

A agenda do Brasil

Antes da estreia na Copa, o Brasil faz dois amistosos preparatórios: contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6 de junho, nos Estados Unidos.

Os jogadores convocados se apresentam na Granja Comary, em Teresópolis, no dia 25 de maio.

O Brasil está no Grupo C. Estreia no dia 13 de junho contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h, no horário de Brasília.

Na segunda rodada, enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Na terceira, enfrenta a Escócia, no dia 24 de junho.