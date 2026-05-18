Esporte

Santos é o único time paulista a ter jogador na Seleção Brasileira

Corinthians, Palmeiras e São Paulo não garantiram nomes na convocação definitiva de Carlo Ancelotti

São Paulo: com uma das maiores torcidas do estado, o time não emplacou nenhum nome nas seis listas de convocação de Carlo Ancelotti (Getty Images)

São Paulo: com uma das maiores torcidas do estado, o time não emplacou nenhum nome nas seis listas de convocação de Carlo Ancelotti (Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de maio de 2026 às 19h02.

A convocação definitiva da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 foi anunciada nesta segunda-feira, 18, em cerimônia no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

A expectativa chegou ao fim. O italiano Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira a lista dos 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá. O Brasil estreia em 13 de junho contra Marrocos, no início da busca pelo hexa.

Ancelotti tentará quebrar um jejum de 24 anos sem títulos em Copas do Mundo pela Seleção. Na história, o Brasil nunca ficou mais que esse período sem taça em Mundiais. A última conquista foi em 2002, quando o Brasil bateu a Alemanha por 2 a 0 na decisão.

Entre os quatro maiores times paulistas -- Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos -- três ficaram sem nenhum de seus atletas na seleção: São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Já o Peixe garantiu o nome de Neymar, a principal surpresa desta tarde de convocações.

São Paulo já estava fora da pré-lista

Na pré-lista, que contou com 55 nomes, o São Paulo foi o único grande time paulista a não ter nenhum dos seus jogadores convocados por Ancelotti. Todos os jogadores da convocação final precisavam obrigatoriamente constar nessa relação preliminar, o que impediu o time de emplacar um nome desde antes do anúncio desta segunda-feira.

O time vive fase boa no futebol brasileiro, ocupando o 4º lugar na tabela do Brasileirão. No entanto, seu elenco na chamou a atenção do técnico italiano, sem nenhuma chamada nas seis convocações dele.

Corinthians e Palmeiras não terão jogadores na Copa do Mundo

Agora, com a convocação final reduzida a um elenco de 26 jogadores, os rivais clássicos do futebol paulista também ficaram de fora da seleção.

Ambos tinham nomes na pré-lista de Ancelotti, sendo Hugo Souza, do Corinthians, um dos jogadores mais convocados pelo italiano em listas anteriores. O Palmeiras, por sua vez, tinha esperanças de entrar na convocação definitiva com o meio-campo Andreas Pereira.

Flamengo é o clube com mais convocados para a Copa

Um clube brasileiro liderou a lista de atletas mais convocados para a Copa do Mundo 2026, o Flamengo.

O clube carioca emplacou quatro nomes na convocação do técnico italiano com Danilo, Leo Pereira e Alex Sandro na defesa e Lucas Paquetá no meio de campo.

Na pré-lista enviada por Ancelotti à Fifa no começo de maio, o Flamengo também dominou a lista com sete nomes. Em seguida, Real Madrid, Arsenal, Manchester United e Zenit apareceram com dois nomes cada. Durante o ciclo deste Copa, que aconteceu de 2023 a 2026, o Rubro-Negro foi a equipe do Brasil que teve mais atletas convocados.

Só pelo Brasil foram 11 nomes, contando os quatro treinadores que comandaram a Amarelinha neste período, sendo: Wesley, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Gerson, Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Pedro e Samuel Lino.

Paquetá, que hoje veste a camisa do Flamengo, chegou a ser convocado enquanto estava no West Ham, da Inglaterra, mas não usou a camisa amarela desde que retornou ao futebol brasileiro.

Já por outras seleções, o clube tem cinco atletas que também devem disputar a Copa do Mundo; são eles: Giorgian Arrascaeta, Nicolas De La Cruz e Guillermo Varela no Uruguai, Gonzalo Plata no Equador e Jorge Carrascal na Colômbia.

Botafogo e Grêmio também emplacam nomes

Além do Santos e do Flamengo, o Botafogo e o Grêmio também tiveram atletas do time convocados por Ancelotti. O time carioca emplacou o meio-campista Danilo Santos, enquanto o gaúcho garantiu o goleiro Weverton.

Veja a lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)

Qual é o caminho da Seleção até a Copa?

Uma semana depois da convocação oficial, os 26 jogadores escolhidos por Ancelotti devem se apresentar em Teresópolis para os últimos treinamentos antes da viagem.

O primeiro compromisso será o amistoso contra o Panamá, marcado para 31 de maio, às 17h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Após a partida, os atletas terão folga e voltarão a se apresentar em 1º de junho. No mesmo dia, a Seleção fará as fotos oficiais da Copa antes do embarque para os Estados Unidos. 

A delegação brasileira viajará em voo fretado às 20h, saindo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com chegada prevista para Nova York às 5h do dia 2 de junho.

Nos Estados Unidos, o Brasil ficará concentrado no recém-inaugurado CT do New York Red Bull, em Morristown, Nova Jersey, onde fará a preparação para a estreia no Mundial.

Antes do início da Copa, a equipe ainda disputará um último amistoso contra o Egito, em 6 de junho, em Cleveland.

A agenda do Brasil

Antes da estreia na Copa, o Brasil faz dois amistosos preparatórios: contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6 de junho, nos Estados Unidos.

Os jogadores convocados se apresentam na Granja Comary, em Teresópolis, no dia 25 de maio.

O Brasil está no Grupo C. Estreia no dia 13 de junho contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h, no horário de Brasília.

Na segunda rodada, enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Na terceira, enfrenta a Escócia, no dia 24 de junho.

Grupo C
🇧🇷 Jogos do Brasil
13 jun · Sáb · 19h🇧🇷 Brasil x 🇲🇦 MarrocosNova York / NJ
19 jun · Sex · 22h🇧🇷 Brasil x 🇭🇹 HaitiFiladélfia
24 jun · Qua · 19h🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia x 🇧🇷 BrasilMiami
Calendário por fase
Fase de grupos11 a 27 de junho48 jogos
32-avos de final28 jun a 3 de julho16 jogos
Oitavas de final4 a 7 de julho8 jogos
Quartas de final9 a 11 de julho4 jogos
Semifinais14 e 15 de julho · Dallas2 jogos
3º lugar18 de julho · 18h · MiamiHard Rock Stadium
🏆 Final19 de julho · 16h · Nova JerseyMetLife Stadium
Os 12 grupos
Grupo A🇲🇽 México · 🇿🇦 África do Sul · 🇰🇷 Coreia do Sul · 🇨🇿 Rep. Tcheca
Grupo B🇨🇦 Canadá · 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina · 🇶🇦 Catar · 🇨🇭 Suíça
Grupo C🇧🇷 Brasil · 🇲🇦 Marrocos · 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia · 🇭🇹 Haiti
Grupo D🇺🇸 Estados Unidos · 🇵🇾 Paraguai · 🇦🇺 Austrália · 🇹🇷 Turquia
Grupo E🇩🇪 Alemanha · 🇨🇮 Costa do Marfim · 🇪🇨 Equador · 🇨🇼 Curaçao
Grupo F🇳🇱 Países Baixos · 🇯🇵 Japão · 🇸🇪 Suécia · 🇹🇳 Tunísia
Grupo G🇧🇪 Bélgica · 🇪🇬 Egito · 🇮🇷 Irã · 🇳🇿 Nova Zelândia
Grupo H🇪🇸 Espanha · 🇸🇦 Arábia Saudita · 🇺🇾 Uruguai · 🇨🇻 Cabo Verde
Grupo I🇫🇷 França · 🇸🇳 Senegal · 🇮🇶 Iraque · 🇳🇴 Noruega
Grupo J🇦🇷 Argentina · 🇩🇿 Argélia · 🇦🇹 Áustria · 🇯🇴 Jordânia
Grupo K🇵🇹 Portugal · 🇨🇩 RD Congo · 🇺🇿 Uzbequistão · 🇨🇴 Colômbia
Grupo L🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra · 🇭🇷 Croácia · 🇬🇭 Gana · 🇵🇦 Panamá
Calendário completo — Fase de grupos
Horários de Brasília · Jogos do Brasil em destaque
Qui, 11 de junho — Abertura
16h · Grupo A🇲🇽 México x 🇿🇦 África do SulCidade do México
23h · Grupo A🇰🇷 Coreia do Sul x 🇨🇿 TchéquiaGuadalajara
Sex, 12 de junho
16h · Grupo B🇨🇦 Canadá x 🇧🇦 Bósnia-HerzegovinaToronto
22h · Grupo D🇺🇸 Estados Unidos x 🇵🇾 ParaguaiLos Angeles
🇧🇷 Sáb, 13 de junho — Brasil estreia
1h · Grupo D🇦🇺 Austrália x 🇹🇷 TurquiaVancouver
16h · Grupo B🇶🇦 Catar x 🇨🇭 SuíçaSão Francisco
19h · Grupo C🇧🇷 Brasil x 🇲🇦 MarrocosNova York / NJ
22h · Grupo C🇭🇹 Haiti x 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 EscóciaBoston
Dom, 14 de junho
14h · Grupo E🇩🇪 Alemanha x 🇨🇼 CuraçaoHouston
17h · Grupo F🇳🇱 Países Baixos x 🇯🇵 JapãoDallas
20h · Grupo E🇨🇮 Costa do Marfim x 🇪🇨 EquadorFiladélfia
23h · Grupo F🇸🇪 Suécia x 🇹🇳 TunísiaMonterrey
Seg, 15 de junho
13h · Grupo H🇪🇸 Espanha x 🇨🇻 Cabo VerdeAtlanta
16h · Grupo G🇧🇪 Bélgica x 🇪🇬 EgitoSeattle
19h · Grupo H🇸🇦 Arábia Saudita x 🇺🇾 UruguaiMiami
22h · Grupo G🇮🇷 Irã x 🇳🇿 Nova ZelândiaLos Angeles
Ter, 16 de junho
1h · Grupo J🇦🇹 Áustria x 🇯🇴 JordâniaSão Francisco
16h · Grupo I🇫🇷 França x 🇸🇳 SenegalNova York
19h · Grupo I🇮🇶 Iraque x 🇳🇴 NoruegaBoston
22h · Grupo J🇦🇷 Argentina x 🇩🇿 ArgéliaKansas City
Qua, 17 de junho
14h · Grupo K🇵🇹 Portugal x 🇨🇩 RD CongoHouston
17h · Grupo L🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra x 🇭🇷 CroáciaDallas
20h · Grupo L🇬🇭 Gana x 🇵🇦 PanamáToronto
23h · Grupo K🇺🇿 Uzbequistão x 🇨🇴 ColômbiaCidade do México
Qui, 18 de junho
13h · Grupo A🇨🇿 Tchéquia x 🇿🇦 África do SulAtlanta
16h · Grupo B🇨🇭 Suíça x 🇧🇦 Bósnia-HerzegovinaLos Angeles
19h · Grupo B🇨🇦 Canadá x 🇶🇦 CatarVancouver
22h · Grupo A🇲🇽 México x 🇰🇷 Coreia do SulGuadalajara
🇧🇷 Sex, 19 de junho — Brasil joga
1h · Grupo D🇹🇷 Turquia x 🇵🇾 ParaguaiSão Francisco
16h · Grupo D🇺🇸 Estados Unidos x 🇦🇺 AustráliaSeattle
19h · Grupo C🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia x 🇲🇦 MarrocosBoston
22h · Grupo C🇧🇷 Brasil x 🇭🇹 HaitiFiladélfia
Sáb, 20 de junho
1h · Grupo F🇹🇳 Tunísia x 🇯🇵 JapãoMonterrey
14h · Grupo F🇳🇱 Países Baixos x 🇸🇪 SuéciaHouston
17h · Grupo E🇩🇪 Alemanha x 🇨🇮 Costa do MarfimToronto
21h · Grupo E🇪🇨 Equador x 🇨🇼 CuraçaoKansas City
Dom, 21 de junho
13h · Grupo H🇪🇸 Espanha x 🇸🇦 Arábia SauditaAtlanta
16h · Grupo G🇧🇪 Bélgica x 🇮🇷 IrãLos Angeles
19h · Grupo H🇺🇾 Uruguai x 🇨🇻 Cabo VerdeMiami
22h · Grupo G🇳🇿 Nova Zelândia x 🇪🇬 EgitoVancouver
Seg, 22 de junho
0h · Grupo J🇯🇴 Jordânia x 🇩🇿 ArgéliaSão Francisco
14h · Grupo J🇦🇷 Argentina x 🇦🇹 ÁustriaDallas
18h · Grupo I🇫🇷 França x 🇮🇶 IraqueFiladélfia
21h · Grupo I🇳🇴 Noruega x 🇸🇳 SenegalNova York
Ter, 23 de junho
14h · Grupo K🇵🇹 Portugal x 🇺🇿 UzbequistãoHouston
17h · Grupo L🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra x 🇬🇭 GanaBoston
20h · Grupo L🇵🇦 Panamá x 🇭🇷 CroáciaToronto
23h · Grupo K🇨🇴 Colômbia x 🇨🇩 RD CongoGuadalajara
🇧🇷 Qua, 24 de junho — Brasil joga (3ª rodada)
16h · Grupo B🇨🇭 Suíça x 🇨🇦 CanadáVancouver
16h · Grupo B🇧🇦 Bósnia-Herzegovina x 🇶🇦 CatarSeattle
19h · Grupo C🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia x 🇧🇷 BrasilMiami
19h · Grupo C🇲🇦 Marrocos x 🇭🇹 HaitiAtlanta
22h · Grupo A🇨🇿 Tchéquia x 🇲🇽 MéxicoCidade do México
22h · Grupo A🇿🇦 África do Sul x 🇰🇷 Coreia do SulMonterrey
Qui, 25 de junho
17h · Grupo E🇨🇼 Curaçao x 🇨🇮 Costa do MarfimFiladélfia
17h · Grupo E🇪🇨 Equador x 🇩🇪 AlemanhaNova York
20h · Grupo F🇯🇵 Japão x 🇸🇪 SuéciaDallas
20h · Grupo F🇹🇳 Tunísia x 🇳🇱 Países BaixosKansas City
23h · Grupo D🇹🇷 Turquia x 🇺🇸 Estados UnidosLos Angeles
23h · Grupo D🇵🇾 Paraguai x 🇦🇺 AustráliaSão Francisco
Sex, 26 de junho
16h · Grupo I🇳🇴 Noruega x 🇫🇷 FrançaBoston
16h · Grupo I🇸🇳 Senegal x 🇮🇶 IraqueToronto
21h · Grupo H🇨🇻 Cabo Verde x 🇸🇦 Arábia SauditaHouston
21h · Grupo H🇺🇾 Uruguai x 🇪🇸 EspanhaGuadalajara
Sáb, 27 de junho — Última rodada
0h · Grupo G🇪🇬 Egito x 🇮🇷 IrãSeattle
0h · Grupo G🇳🇿 Nova Zelândia x 🇧🇪 BélgicaVancouver
18h · Grupo L🇵🇦 Panamá x 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 InglaterraNova York
18h · Grupo L🇭🇷 Croácia x 🇬🇭 GanaFiladélfia
20h30 · Grupo K🇨🇴 Colômbia x 🇵🇹 PortugalMiami
20h30 · Grupo K🇨🇩 RD Congo x 🇺🇿 UzbequistãoAtlanta
23h · Grupo J🇩🇿 Argélia x 🇦🇹 ÁustriaKansas City
23h · Grupo J🇯🇴 Jordânia x 🇦🇷 ArgentinaDallas
Fase eliminatória
32-avos de final28 jun a 3 jul · 16 jogos · Os 32 classificados disputam jogos únicos eliminatórios. O campeão precisará de 8 partidas no total — uma a mais que nas edições anteriores.
Oitavas de final4 a 7 de julho · Sáb: Houston (14h), Filadélfia (18h) · Dom: Nova Jersey (17h), Cidade do México (21h) · Seg: Dallas (15h), Seattle (20h) · Ter: Atlanta (13h), Vancouver (17h)
Quartas de final9 a 11 de julho · Qui: Boston (17h) · Sex: Los Angeles (16h) · Sáb: Miami (18h), Kansas City (21h)
Semifinais14 e 15 de julho · Dallas · 16h (horário de Brasília)
3º lugar18 de julho · 18h · Hard Rock Stadium · Miami
🏆 Final19 de julho · 16h · MetLife Stadium · East Rutherford, Nova Jersey
Fontes: Fifa · Horários no fuso de Brasília · Maio de 2026
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