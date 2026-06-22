Copa do Mundo 2026 acelera a era dos estádios inteligentes

A Copa do Mundo de 2026 não está sendo marcada apenas pelos jogos disputados dentro de campo. O torneio também evidencia uma transformação na forma como os torcedores vivenciam os grandes eventos esportivos. Tecnologias que há poucos anos eram vistas como tendências passaram a ser protagonistas da jornada do público, desde a compra do ingresso até a saída do estádio.

Com mais de 100 partidas distribuídas entre Estados Unidos, Canadá e México, e expectativa de receber milhões de torcedores ao longo da competição, a infraestrutura tecnológica tornou-se um elemento estratégico para garantir segurança, mobilidade e conveniência em uma edição que já é considerada a maior da história da Copa do Mundo.

Segundo estudo da consultoria internacional Deloitte, a experiência do fã tornou-se uma das principais prioridades para organizações esportivas, com investimentos crescentes em soluções digitais capazes de reduzir atritos, otimizar operações e ampliar o engajamento do público.

Paralelamente, levantamento da Statista aponta que o mercado global de tecnologia esportiva deve ultrapassar US$ 68 bilhões nos próximos anos, impulsionado pela digitalização de arenas, análise de dados e novas formas de interação entre clubes, organizadores e torcedores.

Para Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply Tecnologia, empresa especializada em soluções para eventos, arenas e entretenimento, a Copa do Mundo de 2026 representa um marco na consolidação dos estádios inteligentes. "Os grandes eventos esportivos estão deixando de ser apenas espaços para assistir a uma partida. Hoje, os estádios são ambientes conectados, que utilizam tecnologia para oferecer mais segurança, reduzir filas, personalizar experiências e melhorar a relação entre o torcedor e o evento. A Copa mostra que esse movimento não tem volta."

Reconhecimento facial ganha espaço

Entre as inovações mais visíveis está o avanço dos sistemas de reconhecimento facial para controle de acesso. A tecnologia permite validar a identidade do torcedor em poucos segundos, reduzindo filas e aumentando a segurança nas entradas.

Além de acelerar o fluxo de pessoas, a biometria facial ajuda a combater criminosos, fraudes, compartilhamento indevido de ingressos e acessos não autorizados, desafios cada vez mais presentes em eventos de grande porte.

Vista geral do interior do estádio BC Place, em Vancouver (Alex Grimm/Getty Images/AFP)

"O reconhecimento facial traz benefícios tanto para os organizadores quanto para os torcedores. É uma solução que reduz o tempo de espera, melhora a gestão dos acessos e fortalece os mecanismos de segurança das arenas", explica Ortiz.

Ingressos digitais reduzem fraudes e facilitam o acesso

Outra mudança consolidada é a digitalização completa dos ingressos. Com QR Codes dinâmicos e sistemas integrados de validação, os bilhetes eletrônicos se tornaram padrão nos principais eventos esportivos internacionais.

Além da praticidade para o usuário, a tecnologia reduz custos operacionais e contribui para minimizar fraudes, um problema histórico em grandes competições. A integração dos ingressos digitais com aplicativos e plataformas móveis também permite uma comunicação mais direta entre organizadores e torcedores.

Menos filas e mais consumo com sistemas cashless

Dentro das arenas, os sistemas cashless vêm transformando a experiência de consumo. Ao substituir pagamentos em dinheiro por carteiras digitais, cartões ou pulseiras inteligentes, a tecnologia reduz significativamente o tempo de atendimento em bares, restaurantes e pontos de venda.

Em grandes eventos esportivos, onde milhares de pessoas realizam compras simultaneamente em intervalos curtos, tecnologias de pagamento por aproximação e sistemas cashless têm se tornado fundamentais para reduzir filas e aumentar a eficiência operacional. Segundo a VISA, transações contactless podem ser concluídas em apenas 0,5 segundo, tornando o processo até sete vezes mais rápido do que métodos tradicionais de pagamento.

Para os organizadores, o modelo também oferece vantagens operacionais, como maior controle financeiro, redução de perdas e acesso a dados que ajudam a entender o comportamento do público.

Mercedes-Benz Stadium: foi eleito o melhor estádio em lista do jornal americano NYT (Reprodução/Instagram/ @mercedesbenzstadium)

"A atenção do torcedor está cada vez mais dividida em razão das novas opções de entretenimento e da tendência por realizar outras tarefas durante a própria partida. Esses novos tipos de comportamento indicam a necessidade de dinâmicas cada vez mais interativas para captar a atenção do público. Pensar na melhor forma de conexão com os fãs, seja nas ativações para sócios ou na experiência durante uma partida, é fundamental para construir um relacionamento próximo junto a eles", analisa Robson Carlo, sócio-fundador da FutebolCard, plataforma que faz gestão de ingressos e programas de sócio-torcedor.

Painéis de LED transformam o estádio em uma plataforma de comunicação

A experiência também está sendo impactada pela evolução dos painéis de LED e das plataformas digitais de comunicação visual. Muito além da exibição do placar, essas tecnologias passaram a integrar conteúdos interativos, estatísticas em tempo real, ativações de patrocinadores, campanhas institucionais e mensagens direcionadas ao público.

O resultado é um ambiente mais dinâmico e conectado, que amplia o engajamento dos torcedores e gera novas oportunidades de receita para clubes, arenas e organizadores de eventos.

O futuro dos estádios será cada vez mais inteligente

Para Tironi, a Copa do Mundo de 2026 oferece uma prévia do que deve se tornar padrão nos próximos anos. A combinação de inteligência de dados, automação, biometria, pagamentos digitais e comunicação em tempo real aponta para uma nova geração de arenas esportivas.

"O conceito de estádio inteligente está evoluindo rapidamente. A tendência é que a tecnologia esteja presente em toda a jornada do torcedor, oferecendo experiências cada vez mais personalizadas, seguras e integradas. O que vemos hoje na Copa provavelmente será a realidade dos grandes eventos esportivos em todo o mundo nos próximos anos", conclui.