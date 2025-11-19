Copa do Mundo 2026: 42 seleções já estão classificadas; veja quais

A Copa do Mundo de 2026 será a maior edição do torneio, com 48 seleções disputando o título pela primeira vez. Até o momento, 42 seleções já estão classificadas para o torneio.

A competição acontece entre 11 de junho a 19 de julho de 2026, e será realizada em três países anfitriões: Estados Unidos, México e Canadá.

O Estádio Azteca, da Cidade do México, vai sediar o jogo de abertura, com o México entrando em campo. Já Nova York-Nova Jersey irá sediar a final da Copa. A disputa pelo terceiro lugar será no Estádio de Miami, no dia 18 de julho.

Eliminatórias da Europa

Na última terça-feira, 18, cinco seleções europeias garantiram vagas para a Copa do Mundo: Espanha, Bélgica, Escócia, Áustria e Suíça.

A Áustria conquistou sua classificação em um jogo contra a Bósnia e Herzegovina que terminou em empate. Já a Escócia venceu a Dinamarca e volta a uma Copa do Mundo depois de 28 anos de jejum.

A Bélgica, por sua vez, se classificou em um jogo em que marcou sete gols contra a seleção de Liechtenstein.

Espanha e Suíça conseguiram suas vagas após empates com Turquia e Kosovo, respectivamente.

As quatro últimas vagas de Europa serão decididas em uma repescagem com 16 equipes: Albânia, Bósnia e Herzegovina, Dinamarca, Eslováquia, Kosovo, Irlanda, Irlanda do Norte, Itália, Macedônia do Norte, País de Gales, Polônia, República Tcheca, Romênia, Suécia, Turquia e Ucrânia.

América do Norte, Central e Caribe

A última fase das eliminatórias da Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) para a Copa do Mundo 2026 terminou na última terça-feira, 18, com três novas seleções classificadas para o torneio: Curaçau, Haiti e Panamá.

Já Suriname e Jamaica e vão brigar pelas duas últimas vagas intercontinentais no Torneio Classificatório da Fifa.

Curaçau empatou com a Jamaica, em um jogo sem gols, e garantiu a classificação pelo Grupo B. Essa é a primeira vez que o país vai disputar uma Copa do Mundo.

Com cerca de 156 mil habitantes, o país caribenho tem população equivalente a 1,4% do total da cidade de São Paulo.

Veja os países classificados para a Copa do Mundo:

Anfitriões: Canadá, Estados Unidos e México.

Ásia: Austrália, Arábia Saudita, Catar, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão.

África: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia.

América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai.

Oceania: Nova Zelândia.

Europa: Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Escócia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Noruega, Portugal e Suíça.

América do Norte, Central e Caribe: Curaçau, Haiti e Panamá.