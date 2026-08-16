Esporte
Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje: horário e onde assistir às partidas deste domingo, 16

Domingo terá decisões de supercopas na Europa e rodada movimentada do Brasileirão, além de partidas pelas principais ligas do futebol internacional

Esporte: domingo será recheado de jogos importantes (Esportes/Exame)

Esporte: domingo será recheado de jogos importantes (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 05h01.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreAgenda de jogos
Saiba mais

O domingo, 16, será de agenda cheia no futebol, com decisões de supercopas na Europa, rodada do Campeonato Brasileiro e duelos importantes pelas principais ligas nacionais. Entre os destaques estão Manchester City x Arsenal, pela Supercopa da Inglaterra, PSG x Lens, pela Supercopa da França; além de Vasco x Santos, Atlético-MG x Grêmio, Mirassol x Flamengo e Corinthians x Cruzeiro pelo Brasileirão.

Também haverá partidas pelos campeonatos da Inglaterra, Holanda, Portugal, Espanha, Turquia, México e MLS, além de confrontos do Campeonato Brasileiro Feminino. Ao todo, a programação reúne jogos desde a manhã até a madrugada, com opções para acompanhar futebol nacional e internacional ao longo de todo o sábado.

Veja os jogos deste domingo, 16

Campeonato Brasileiro

  • Chapecoense x Bahia - 11h
  • Vasco x Santos - 16h
  • Atlético-MG x Grêmio - 16h
  • Mirassol x Flamengo - 18h30
  • Vitória x Botafogo - 18h30
  • Corinthians x Cruzeiro - 19h30

Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

  • Operário-PR x Avaí - 11h
  • América-MG x Athletic Club-MG - 18h30
  • CRB x Novorizontino - 18h30

Campeonato Brasileiro Feminino

  • Palmeiras (F) x Juventude (F) - 11h
  • Botafogo (F) x São Paulo (F) - 11h
  • Santos (F) x Flamengo (F) - 11h

Campeonato Inglês (segunda divisão)

  • Watford x Southampton - 9h30
  • Burnley x West Ham - 12h

Campeonato Holandês

  • Feyenoord x Go Ahead Eagles - 9h30
  • Ajax x Heerenveen - 11h45

Supercopa da Inglaterra

  • Manchester City x Arsenal - 11h

Campeonato Português

  • Nacional da Madeira x Estoril - 11h30
  • Arouca x Moreirense - 14h
  • Braga x Gil Vicente - 16h30
  • Famalicão x Marítimo - 16h30

Campeonato Espanhol

  • Racing Santander x Villarreal - 12h
  • Espanyol x Levante - 14h

Amistosos de Clubes

  • Real Madrid x Schalke 04 - 12h
  • Liverpool x Como - 14h

Campeonato Turco

  • Besiktas x Eyupspor - 15h30

Supercopa da França

  • PSG x Lens - 15h45

MLS

  • Chicago Fire x Portland Timbers - 19h
  • New York City x Philadelphia Union - 19h
  • Austin x Dallas - 21h30
  • Seattle Sounders x Vancouver Whitecaps - 23h30

Campeonato Mexicano

  • América-MEX x Atletico San Luis - 20h

Veja onde assistir aos jogos deste domingo, 16

ESPN

  • 11h - Manchester City x Arsenal - Supercopa da Inglaterra
  • 18h30 - CRB x Novorizontino - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

ESPN 2

  • 9h30 - Watford x Southampton - Campeonato Inglês (segunda divisão)

ESPN 3

  • 12h - Burnley x West Ham - Campeonato Inglês (segunda divisão)

Disney+

  • 9h30 - Watford x Southampton - Campeonato Inglês (segunda divisão)
  • 9h30 - Feyenoord x Go Ahead Eagles - Campeonato Holandês
  • 11h - Manchester City x Arsenal - Supercopa da Inglaterra
  • 11h - Operário-PR x Avaí - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 11h30 - Nacional da Madeira x Estoril - Campeonato Português
  • 11h45 - Ajax x Heerenveen - Campeonato Holandês
  • 12h - Burnley x West Ham - Campeonato Inglês (segunda divisão)
  • 14h - Arouca x Moreirense - Campeonato Português
  • 15h30 - Besiktas x Eyupspor - Campeonato Turco
  • 16h30 - Braga x Gil Vicente - Campeonato Português
  • 16h30 - Famalicão x Marítimo - Campeonato Português
  • 18h30 - América-MG x Athletic Club-MG - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 18h30 - CRB x Novorizontino - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Premiere

  • 11h - Chapecoense x Bahia - Campeonato Brasileiro
  • 16h - Vasco x Santos - Campeonato Brasileiro
  • 16h - Atlético-MG x Grêmio - Campeonato Brasileiro
  • 18h30 - Mirassol x Flamengo - Campeonato Brasileiro
  • 18h30 - Vitória x Botafogo - Campeonato Brasileiro

TV Brasil

  • 11h - Palmeiras (F) x Juventude (F) - Campeonato Brasileiro Feminino

N Sports

  • 11h - Botafogo (F) x São Paulo (F) - Campeonato Brasileiro Feminino

Sportv

  • 11h - Santos (F) x Flamengo (F) - Campeonato Brasileiro Feminino

SportyNet

  • 12h - Real Madrid x Schalke 04 - Amistosos de Clubes
  • 14h - Liverpool x Como - Amistosos de Clubes
  • 20h - América-MEX x Atletico San Luis - Campeonato Mexicano

CazéTV

  • 12h - Racing Santander x Villarreal - Campeonato Espanhol
  • 14h - Espanyol x Levante - Campeonato Espanhol
  • 15h45 - PSG x Lens - Supercopa da França
  • 18h30 - Mirassol x Flamengo - Campeonato Brasileiro

Globo

  • 16h - Vasco x Santos - Campeonato Brasileiro
  • 16h - Atlético-MG x Grêmio - Campeonato Brasileiro

ge tv

  • 16h - Atlético-MG x Grêmio - Campeonato Brasileiro

Record

  • 18h30 - Mirassol x Flamengo - Campeonato Brasileiro

Prime Video

  • 19h30 - Corinthians x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro

Apple TV

  • 19h - Chicago Fire x Portland Timbers - MLS
  • 19h - New York City x Philadelphia Union - MLS
  • 21h30 - Austin x Dallas - MLS
  • 23h30 - Seattle Sounders x Vancouver Whitecaps - MLS
Acompanhe tudo sobre:Agenda de jogosAgenda do diaJogos de hoje
Próximo

Mais de Esporte

NFL quer ultrapassar US$ 1 bi em faturamento com transmissões, mas plano enfrenta barreiras

LeBron James expande atuação empresarial e fecha contrato com a Polymarket

Quem são os oito estreantes da convocação de Carlo Ancelotti? Veja a lista completa

Por que um famoso clube europeu decidiu prestar homenagem a criminoso de guerra?

Mais na Exame

Negócios

Em quatro anos, unicórnios contratam 10 mil pessoas — apenas três empresas puxam quase todo avanço

Brasil

PF faz operação para investigar financiamento do filme 'Dark Horse'

Exame IN

Gestora BM Partners vai além do M&A e mira R$ 2 bilhões em crédito e real estate

Inteligência Artificial

A IA pode errar antes de chegar ao cliente — e a Zendesk quer evitar isso