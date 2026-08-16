Jogos de hoje: horário e onde assistir às partidas deste domingo, 16

O domingo, 16, será de agenda cheia no futebol, com decisões de supercopas na Europa, rodada do Campeonato Brasileiro e duelos importantes pelas principais ligas nacionais. Entre os destaques estão Manchester City x Arsenal, pela Supercopa da Inglaterra, PSG x Lens, pela Supercopa da França; além de Vasco x Santos, Atlético-MG x Grêmio, Mirassol x Flamengo e Corinthians x Cruzeiro pelo Brasileirão.
Também haverá partidas pelos campeonatos da Inglaterra, Holanda, Portugal, Espanha, Turquia, México e MLS, além de confrontos do Campeonato Brasileiro Feminino. Ao todo, a programação reúne jogos desde a manhã até a madrugada, com opções para acompanhar futebol nacional e internacional ao longo de todo o sábado.
Veja os jogos deste domingo, 16
Campeonato Brasileiro
- Chapecoense x Bahia - 11h
- Vasco x Santos - 16h
- Atlético-MG x Grêmio - 16h
- Mirassol x Flamengo - 18h30
- Vitória x Botafogo - 18h30
- Corinthians x Cruzeiro - 19h30
Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- Operário-PR x Avaí - 11h
- América-MG x Athletic Club-MG - 18h30
- CRB x Novorizontino - 18h30
Campeonato Brasileiro Feminino
- Palmeiras (F) x Juventude (F) - 11h
- Botafogo (F) x São Paulo (F) - 11h
- Santos (F) x Flamengo (F) - 11h
Campeonato Inglês (segunda divisão)
- Watford x Southampton - 9h30
- Burnley x West Ham - 12h
Campeonato Holandês
- Feyenoord x Go Ahead Eagles - 9h30
- Ajax x Heerenveen - 11h45
Supercopa da Inglaterra
- Manchester City x Arsenal - 11h
Campeonato Português
- Nacional da Madeira x Estoril - 11h30
- Arouca x Moreirense - 14h
- Braga x Gil Vicente - 16h30
- Famalicão x Marítimo - 16h30
Campeonato Espanhol
- Racing Santander x Villarreal - 12h
- Espanyol x Levante - 14h
Amistosos de Clubes
- Real Madrid x Schalke 04 - 12h
- Liverpool x Como - 14h
Campeonato Turco
- Besiktas x Eyupspor - 15h30
Supercopa da França
MLS
- Chicago Fire x Portland Timbers - 19h
- New York City x Philadelphia Union - 19h
- Austin x Dallas - 21h30
- Seattle Sounders x Vancouver Whitecaps - 23h30
Campeonato Mexicano
- América-MEX x Atletico San Luis - 20h
Veja onde assistir aos jogos deste domingo, 16
ESPN
- 11h - Manchester City x Arsenal - Supercopa da Inglaterra
- 18h30 - CRB x Novorizontino - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
ESPN 2
- 9h30 - Watford x Southampton - Campeonato Inglês (segunda divisão)
ESPN 3
- 12h - Burnley x West Ham - Campeonato Inglês (segunda divisão)
Disney+
- 9h30 - Watford x Southampton - Campeonato Inglês (segunda divisão)
- 9h30 - Feyenoord x Go Ahead Eagles - Campeonato Holandês
- 11h - Manchester City x Arsenal - Supercopa da Inglaterra
- 11h - Operário-PR x Avaí - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 11h30 - Nacional da Madeira x Estoril - Campeonato Português
- 11h45 - Ajax x Heerenveen - Campeonato Holandês
- 12h - Burnley x West Ham - Campeonato Inglês (segunda divisão)
- 14h - Arouca x Moreirense - Campeonato Português
- 15h30 - Besiktas x Eyupspor - Campeonato Turco
- 16h30 - Braga x Gil Vicente - Campeonato Português
- 16h30 - Famalicão x Marítimo - Campeonato Português
- 18h30 - América-MG x Athletic Club-MG - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 18h30 - CRB x Novorizontino - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Premiere
- 11h - Chapecoense x Bahia - Campeonato Brasileiro
- 16h - Vasco x Santos - Campeonato Brasileiro
- 16h - Atlético-MG x Grêmio - Campeonato Brasileiro
- 18h30 - Mirassol x Flamengo - Campeonato Brasileiro
- 18h30 - Vitória x Botafogo - Campeonato Brasileiro
TV Brasil
- 11h - Palmeiras (F) x Juventude (F) - Campeonato Brasileiro Feminino
N Sports
- 11h - Botafogo (F) x São Paulo (F) - Campeonato Brasileiro Feminino
Sportv
- 11h - Santos (F) x Flamengo (F) - Campeonato Brasileiro Feminino
SportyNet
- 12h - Real Madrid x Schalke 04 - Amistosos de Clubes
- 14h - Liverpool x Como - Amistosos de Clubes
- 20h - América-MEX x Atletico San Luis - Campeonato Mexicano
CazéTV
- 12h - Racing Santander x Villarreal - Campeonato Espanhol
- 14h - Espanyol x Levante - Campeonato Espanhol
- 15h45 - PSG x Lens - Supercopa da França
- 18h30 - Mirassol x Flamengo - Campeonato Brasileiro
Globo
- 16h - Vasco x Santos - Campeonato Brasileiro
- 16h - Atlético-MG x Grêmio - Campeonato Brasileiro
ge tv
- 16h - Atlético-MG x Grêmio - Campeonato Brasileiro
Record
- 18h30 - Mirassol x Flamengo - Campeonato Brasileiro
Prime Video
- 19h30 - Corinthians x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro
Apple TV
- 19h - Chicago Fire x Portland Timbers - MLS
- 19h - New York City x Philadelphia Union - MLS
- 21h30 - Austin x Dallas - MLS
- 23h30 - Seattle Sounders x Vancouver Whitecaps - MLS