Jogos de hoje, quarta-feira, 19 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13h30.

Última atualização em 19 de novembro de 2025 às 13h57.

Os confrontos entre Fluminense x Flamengo e Grêmio x Vasco pelo Brasileirão, além de clássicos femininos como Juventus x Lyon e Arsenal x Real Madrid pela Champions League feminina, são os grandes destaques do futebol desta quarta-feira, 19 de novembro.

A programação também inclui jogos do Brasileirão Série B, Copa do Brasil Sub-20, Campeonato Colombiano, Campeonato Peruano e mais partidas da Champions feminina.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Champions League Feminina

  • 14h45 - Juventus x Lyon - ESPN 4 e Disney+
  • 14h45 - Wolfsburg x Manchester United - Disney+
  • 17h - Arsenal x Real Madrid - ESPN e Disney+
  • 17h - Paris FC x Benfica - Disney+
  • 17h - Valerenga x Sankt Polten - Disney+

Copa do Brasil Sub-20

  • 15h30 - São Paulo x Fortaleza - SporTV

Campeonato Peruano

  • 17h - Atlético Grau x Sporting Cristal - Fanatiz

Brasileirão Série A

  • 19h30 - Palmeiras x Vitória - SporTV e Premiere
  • 21h30 - Fluminense x Flamengo - Premiere
  • 21h30 - Grêmio x Vasco - Globo e Premiere
  • 21h30 - Santos x Mirassol - Globo e Premiere

Brasileirão Série B

  • 19h30 - Vila Nova x Volta Redonda - Disney+

Campeonato Colombiano

  • 20h30 - Atlético Bucaramanga x Santa Fé - Fanatiz
  • 22h30 - Junior Barranquilla x Independiente Medellín - Fanatiz

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Flamengo; veja horário

O jogo Fluminense x Flamengo terá transmissão ao vivo no Premiere, às 21h30.

Qual canal vai passar Grêmio x Vasco hoje?

O jogo Grêmio x Vasco terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao vivo Palmeiras x Vitória pelo Brasileirão?

O jogo Palmeiras x Vitória terá transmissão ao vivo no SporTV, Premiere e Globoplay, às 19h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

  • 21h30 - Grêmio x Vasco - Brasileirão
  • 21h30 - Santos x Mirassol - Brasileirão

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira, 19.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira, 19.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira, 19.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

  • 15h30 - São Paulo x Fortaleza - Copa do Brasil Sub-20
  • 19h30 - Palmeiras x Vitória - Brasileirão

Premiere

  • 19h30 - Palmeiras x Vitória - Brasileirão
  • 21h30 - Fluminense x Flamengo - Brasileirão
  • 21h30 - Grêmio x Vasco - Brasileirão
  • 21h30 - Santos x Mirassol - Brasileirão

ESPN 4

  • 14h45 - Juventus x Lyon - Champions League Feminina

ESPN

  • 17h - Arsenal x Real Madrid - Champions League Feminina

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 14h45 - Juventus x Lyon - Champions League Feminina
  • 14h45 - Wolfsburg x Manchester United - Champions League Feminina
  • 17h - Arsenal x Real Madrid - Champions League Feminina
  • 17h - Paris FC x Benfica - Champions League Feminina
  • 17h - Valerenga x Sankt Polten - Champions League Feminina
  • 19h30 - Vila Nova x Volta Redonda - Brasileirão Série B

Globoplay

  • 19h30 - Palmeiras x Vitória - Brasileirão

Fanatiz

  • 17h - Atlético Grau x Sporting Cristal - Campeonato Peruano
  • 20h30 - Atlético Bucaramanga x Santa Fé - Campeonato Colombiano
  • 22h30 - Junior Barranquilla x Independiente Medellín - Campeonato Colombiano
  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

