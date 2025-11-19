Jogos de hoje, quarta-feira, 19 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Fluminense x Flamengo e Grêmio x Vasco pelo Brasileirão, além de clássicos femininos como Juventus x Lyon e Arsenal x Real Madrid pela Champions League feminina, são os grandes destaques do futebol desta quarta-feira, 19 de novembro.

A programação também inclui jogos do Brasileirão Série B, Copa do Brasil Sub-20, Campeonato Colombiano, Campeonato Peruano e mais partidas da Champions feminina.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Champions League Feminina

14h45 - Juventus x Lyon - ESPN 4 e Disney+

14h45 - Wolfsburg x Manchester United - Disney+

17h - Arsenal x Real Madrid - ESPN e Disney+

17h - Paris FC x Benfica - Disney+

17h - Valerenga x Sankt Polten - Disney+

Copa do Brasil Sub-20

15h30 - São Paulo x Fortaleza - SporTV

Campeonato Peruano

17h - Atlético Grau x Sporting Cristal - Fanatiz

Brasileirão Série A

19h30 - Palmeiras x Vitória - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 21h30 - Fluminense x Flamengo - Premiere

21h30 - Grêmio x Vasco - Globo e Premiere

21h30 - Santos x Mirassol - Globo e Premiere

Brasileirão Série B

19h30 - Vila Nova x Volta Redonda - Disney+

Campeonato Colombiano

20h30 - Atlético Bucaramanga x Santa Fé - Fanatiz

22h30 - Junior Barranquilla x Independiente Medellín - Fanatiz

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Flamengo; veja horário

O jogo Fluminense x Flamengo terá transmissão ao vivo no Premiere, às 21h30.

Qual canal vai passar Grêmio x Vasco hoje?

O jogo Grêmio x Vasco terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao vivo Palmeiras x Vitória pelo Brasileirão?

O jogo Palmeiras x Vitória terá transmissão ao vivo no SporTV, Premiere e Globoplay, às 19h30.

