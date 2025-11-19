Jogos de hoje, quarta-feira, 19 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Fluminense x Flamengo e Grêmio x Vasco pelo Brasileirão, além de clássicos femininos como Juventus x Lyon e Arsenal x Real Madrid pela Champions League feminina, são os grandes destaques do futebol desta quarta-feira, 19 de novembro.
A programação também inclui jogos do Brasileirão Série B, Copa do Brasil Sub-20, Campeonato Colombiano, Campeonato Peruano e mais partidas da Champions feminina.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Champions League Feminina
- 14h45 - Juventus x Lyon - ESPN 4 e Disney+
- 14h45 - Wolfsburg x Manchester United - Disney+
- 17h - Arsenal x Real Madrid - ESPN e Disney+
- 17h - Paris FC x Benfica - Disney+
- 17h - Valerenga x Sankt Polten - Disney+
Copa do Brasil Sub-20
- 15h30 - São Paulo x Fortaleza - SporTV
Campeonato Peruano
- 17h - Atlético Grau x Sporting Cristal - Fanatiz
Brasileirão Série A
- 19h30 - Palmeiras x Vitória - SporTV e Premiere
- 21h30 - Fluminense x Flamengo - Premiere
- 21h30 - Grêmio x Vasco - Globo e Premiere
- 21h30 - Santos x Mirassol - Globo e Premiere
Brasileirão Série B
- 19h30 - Vila Nova x Volta Redonda - Disney+
Campeonato Colombiano
- 20h30 - Atlético Bucaramanga x Santa Fé - Fanatiz
- 22h30 - Junior Barranquilla x Independiente Medellín - Fanatiz
