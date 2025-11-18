Copa do Mundo 2026: 34 seleções já se classificaram; veja quais

Copa do Mundo 2026: torneio será dividido entre México, Estados Unidos e Canadá (Fifa/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 14h20.
A Copa do Mundo de 2026 será a maior edição do torneio, com 48 seleções disputando o título pela primeira vez.
A competição acontece entre 11 de junho a 19 de julho de 2026, e será realizada em três países anfitriões: Estados Unidos, México e Canadá.
O Estádio Azteca, da Cidade do México, vai sediar o jogo de abertura, com o México entrando em campo.
Já Nova York-Nova Jersey irá sediar a final da Copa do Mundo no dia 19 de julho de 2026. A disputa pelo terceiro lugar será no Estádio de Miami, no dia 18 de julho.
Na última segunda-feira, 17, a Alemanha garantiu sua classificação para a Copa com uma goleada de 6 a 0 sobre a Eslováquia. A equipe alemã, tetracampeã mundial, terminou no topo do Grupo A.
A Eslováquia, que ficou em segundo lugar na tabela do grupo, ainda pode conseguir uma vaga na repescagem europeia, com outras 15 equipes.
Já no grupo G, a Holanda garantiu sua classificação ao derrotar a seleção da Lituânia por 4 x 0 na última segunda-feira.
Até o momento, 34 seleções já estão classificadas para as 48 vagas da Copa do Mundo 2026.
Equipes de Europa, América do Norte e Caribe, Ásia e África ainda estão disputando eliminatórias regionais para determinar os classificados para o torneio. Veja abaixo as seleções que já estão classificadas.
Anfitriões: Canadá, Estados Unidos e México.
Ásia: Austrália, Arábia Saudita, Catar, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão.
África: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia.
América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai.
Europa: Alemanha, Croácia, França, Holanda, Inglaterra, Noruega e Portugal.
Oceania: Nova Zelândia.