Copa do Mundo 2026: 34 seleções já se classificaram; veja quais

A Copa do Mundo de 2026 será a maior edição do torneio, com 48 seleções disputando o título pela primeira vez.

A competição acontece entre 11 de junho a 19 de julho de 2026, e será realizada em três países anfitriões: Estados Unidos, México e Canadá.

O Estádio Azteca, da Cidade do México, vai sediar o jogo de abertura, com o México entrando em campo.

Já Nova York-Nova Jersey irá sediar a final da Copa do Mundo no dia 19 de julho de 2026. A disputa pelo terceiro lugar será no Estádio de Miami, no dia 18 de julho.

Alemanha e Holanda se classificam

Na última segunda-feira, 17, a Alemanha garantiu sua classificação para a Copa com uma goleada de 6 a 0 sobre a Eslováquia. A equipe alemã, tetracampeã mundial, terminou no topo do Grupo A.

A Eslováquia, que ficou em segundo lugar na tabela do grupo, ainda pode conseguir uma vaga na repescagem europeia, com outras 15 equipes.

Já no grupo G, a Holanda garantiu sua classificação ao derrotar a seleção da Lituânia por 4 x 0 na última segunda-feira.

Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo

Até o momento, 34 seleções já estão classificadas para as 48 vagas da Copa do Mundo 2026.

Equipes de Europa, América do Norte e Caribe, Ásia e África ainda estão disputando eliminatórias regionais para determinar os classificados para o torneio. Veja abaixo as seleções que já estão classificadas.

Anfitriões: Canadá, Estados Unidos e México.

Ásia: Austrália, Arábia Saudita, Catar, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão.

África: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia.

América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai.

Europa: Alemanha, Croácia, França, Holanda, Inglaterra, Noruega e Portugal.

Oceania: Nova Zelândia.