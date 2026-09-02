Esporte
Fase de grupos copa 2026

Brasileirão: quais times têm mais chances de ganhar o Campeonato Brasileiro? Veja o ranking

Estudo de probabilidade da UFMG aponta favoritismo disparado de apenas duas equipes na corrida pelo troféu

Ranking: Palmeiras lidera a projeção, com 47,7% de probabilidade de conquistar o campeonato (Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Ranking: Palmeiras lidera a projeção, com 47,7% de probabilidade de conquistar o campeonato (Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 18h05.

Última atualização em 2 de setembro de 2026 às 18h16.

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Palmeiras e Flamengo aparecem à frente dos demais clubes na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro de 2026, segundo cálculo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Palmeiras lidera a projeção, com 47,7% de probabilidade de conquistar o campeonato. O Flamengo aparece na sequência, com 39,9%. Juntos, os dois clubes concentram 87,6% das chances de título calculadas pela faculdade.

O Athletico-PR é o terceiro colocado, mas em um patamar bem inferior, com 9% de probabilidade. Na sequência estão Fluminense (1,4%), Cruzeiro (0,86%), Bahia (0,51%), Atlético-MG (0,26%), Coritiba (0,19%) e Bragantino (0,15%).

A partir do Corinthians, com 0,006%, as probabilidades ficam próximas de zero. O clube é seguido por Botafogo (0,005%), São Paulo (0,004%), Santos (0,001%) e Grêmio (0,001%).

Vitória, Mirassol, Vasco, Chapecoense, Remo e Internacional aparecem com 0% na projeção.

Veja o ranking:

PosiçãoClubePorcentagem (%)
Palmeiras47,72%
Flamengo39,90%
Athletico-PR9,00%
Fluminense1,40%
Cruzeiro0,86%
Bahia0,51%
Atlético-MG0,26%
Coritiba0,19%
Bragantino0,15%
10ºCorinthians0,006%
11ºBotafogo0,005%
12ºSão Paulo0,004%
13ºSantos0,001%
14ºGrêmio0,001%
15ºVitória0,000%
16ºMirassol0,000%
17ºVasco da Gama0,000%
18ºChapecoense0,000%
18ºRemo0,000%
18ºInternacional0,000%

O levantamento é realizado por um grupo do Departamento de Matemática da UFMG. O trabalho é feito desde 2005 e tem como objetivo divulgar conceitos de matemática por meio do esporte.

Quem vai cair? 

A universidade ainda rastreou a probabilidade de cada um dos 20 clubes do Brasileirão 2026 terminar a temporada rebaixado.

Segundo o cálculo, a Chapecoense aparece no topo, com 99,05% de chance de queda. O clube de Santa Catarina fechou a 23ª rodada no último lugar da tabela, somando 11 pontos. O time tem uma vitória, oito empates e 13 derrotas.

Logo atrás surge o Remo, com 74,5%, com Internacional e Vasco da Gama em seguida, com 59,2% e 48,3%, respectivamente. 

Veja o ranking:

PosiçãoClubePorcentagem (%)
Chapecoense99,05%
Remo74,50%
Internacional59,20%
Vasco da Gama48,30%
Mirassol42,10%
Grêmio22,60%
Vitória16,90%
Santos16,30%
São Paulo8,10%
10ºBotafogo7,40%
11ºCorinthians4,80%
12ºBragantino0,56%
13ºCoritiba0,18%
14ºAtlético-MG0,12%
15ºCruzeiro0,029%
16ºBahia0,011%
17ºFluminense0,001%
18ºPalmeiras0,000%
18ºFlamengo0,000%
18ºAthletico-PR0,000%
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