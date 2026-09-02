Brasileirão: quais times têm mais chances de ganhar o Campeonato Brasileiro? Veja o ranking

Palmeiras e Flamengo aparecem à frente dos demais clubes na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro de 2026, segundo cálculo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Palmeiras lidera a projeção, com 47,7% de probabilidade de conquistar o campeonato. O Flamengo aparece na sequência, com 39,9%. Juntos, os dois clubes concentram 87,6% das chances de título calculadas pela faculdade.

O Athletico-PR é o terceiro colocado, mas em um patamar bem inferior, com 9% de probabilidade. Na sequência estão Fluminense (1,4%), Cruzeiro (0,86%), Bahia (0,51%), Atlético-MG (0,26%), Coritiba (0,19%) e Bragantino (0,15%).

A partir do Corinthians, com 0,006%, as probabilidades ficam próximas de zero. O clube é seguido por Botafogo (0,005%), São Paulo (0,004%), Santos (0,001%) e Grêmio (0,001%).

Vitória, Mirassol, Vasco, Chapecoense, Remo e Internacional aparecem com 0% na projeção.

Veja o ranking:

Posição Clube Porcentagem (%) 1º Palmeiras 47,72% 2º Flamengo 39,90% 3º Athletico-PR 9,00% 4º Fluminense 1,40% 5º Cruzeiro 0,86% 6º Bahia 0,51% 7º Atlético-MG 0,26% 8º Coritiba 0,19% 9º Bragantino 0,15% 10º Corinthians 0,006% 11º Botafogo 0,005% 12º São Paulo 0,004% 13º Santos 0,001% 14º Grêmio 0,001% 15º Vitória 0,000% 16º Mirassol 0,000% 17º Vasco da Gama 0,000% 18º Chapecoense 0,000% 18º Remo 0,000% 18º Internacional 0,000%

O levantamento é realizado por um grupo do Departamento de Matemática da UFMG. O trabalho é feito desde 2005 e tem como objetivo divulgar conceitos de matemática por meio do esporte.

Quem vai cair?

A universidade ainda rastreou a probabilidade de cada um dos 20 clubes do Brasileirão 2026 terminar a temporada rebaixado.

Segundo o cálculo, a Chapecoense aparece no topo, com 99,05% de chance de queda. O clube de Santa Catarina fechou a 23ª rodada no último lugar da tabela, somando 11 pontos. O time tem uma vitória, oito empates e 13 derrotas.

Logo atrás surge o Remo, com 74,5%, com Internacional e Vasco da Gama em seguida, com 59,2% e 48,3%, respectivamente.

Veja o ranking: