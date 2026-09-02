Brasileirão: quais times têm mais chances de ganhar o Campeonato Brasileiro? Veja o ranking

Ranking: Palmeiras lidera a projeção, com 47,7% de probabilidade de conquistar o campeonato (Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Repórter
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 18h05.
Última atualização em 2 de setembro de 2026 às 18h16.
Palmeiras e Flamengo aparecem à frente dos demais clubes na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro de 2026, segundo cálculo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O Palmeiras lidera a projeção, com 47,7% de probabilidade de conquistar o campeonato. O Flamengo aparece na sequência, com 39,9%. Juntos, os dois clubes concentram 87,6% das chances de título calculadas pela faculdade.
O Athletico-PR é o terceiro colocado, mas em um patamar bem inferior, com 9% de probabilidade. Na sequência estão Fluminense (1,4%), Cruzeiro (0,86%), Bahia (0,51%), Atlético-MG (0,26%), Coritiba (0,19%) e Bragantino (0,15%).
A partir do Corinthians, com 0,006%, as probabilidades ficam próximas de zero. O clube é seguido por Botafogo (0,005%), São Paulo (0,004%), Santos (0,001%) e Grêmio (0,001%).
Vitória, Mirassol, Vasco, Chapecoense, Remo e Internacional aparecem com 0% na projeção.
|Posição
|Clube
|Porcentagem (%)
|1º
|Palmeiras
|47,72%
|2º
|Flamengo
|39,90%
|3º
|Athletico-PR
|9,00%
|4º
|Fluminense
|1,40%
|5º
|Cruzeiro
|0,86%
|6º
|Bahia
|0,51%
|7º
|Atlético-MG
|0,26%
|8º
|Coritiba
|0,19%
|9º
|Bragantino
|0,15%
|10º
|Corinthians
|0,006%
|11º
|Botafogo
|0,005%
|12º
|São Paulo
|0,004%
|13º
|Santos
|0,001%
|14º
|Grêmio
|0,001%
|15º
|Vitória
|0,000%
|16º
|Mirassol
|0,000%
|17º
|Vasco da Gama
|0,000%
|18º
|Chapecoense
|0,000%
|18º
|Remo
|0,000%
|18º
|Internacional
|0,000%
O levantamento é realizado por um grupo do Departamento de Matemática da UFMG. O trabalho é feito desde 2005 e tem como objetivo divulgar conceitos de matemática por meio do esporte.
A universidade ainda rastreou a probabilidade de cada um dos 20 clubes do Brasileirão 2026 terminar a temporada rebaixado.
Segundo o cálculo, a Chapecoense aparece no topo, com 99,05% de chance de queda. O clube de Santa Catarina fechou a 23ª rodada no último lugar da tabela, somando 11 pontos. O time tem uma vitória, oito empates e 13 derrotas.
Logo atrás surge o Remo, com 74,5%, com Internacional e Vasco da Gama em seguida, com 59,2% e 48,3%, respectivamente.
|Posição
|Clube
|Porcentagem (%)
|1º
|Chapecoense
|99,05%
|2º
|Remo
|74,50%
|3º
|Internacional
|59,20%
|4º
|Vasco da Gama
|48,30%
|5º
|Mirassol
|42,10%
|6º
|Grêmio
|22,60%
|7º
|Vitória
|16,90%
|8º
|Santos
|16,30%
|9º
|São Paulo
|8,10%
|10º
|Botafogo
|7,40%
|11º
|Corinthians
|4,80%
|12º
|Bragantino
|0,56%
|13º
|Coritiba
|0,18%
|14º
|Atlético-MG
|0,12%
|15º
|Cruzeiro
|0,029%
|16º
|Bahia
|0,011%
|17º
|Fluminense
|0,001%
|18º
|Palmeiras
|0,000%
|18º
|Flamengo
|0,000%
|18º
|Athletico-PR
|0,000%