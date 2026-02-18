Copa do Brasil começou nesta semana; veja tabela de jogos

A Copa do Brasil 2026 começou na última terça-feira, 17, com a disputa da primeira fase. Ao todo, 126 equipes participam do torneio, organizado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

A competição contará com nove fases e distribuirá cerca de R$ 500 milhões aos clubes ao longo da edição.

A primeira fase será disputada em jogos únicos nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro. Participam desta etapa os 28 clubes piores colocados no Ranking da CBF, que disputam vagas na fase seguinte.

Sampaio Corrêa (RJ) e Desportiva Ferroviária (ES) deram início a competição na terça-feira, com vitória do time capixaba nos pênaltis.

18 de fevereiro

16h: Porto (BA) x Serra Branca (PB)

16h30: Maguary (PE) x Laguna (RN)

17h: Baré (RR) x Madureira (RJ)

19h30: Araguaína (TO) x Primavera (SP)

20h: Gama (DF) x Monte Roraima (RR)

20h: Betim (MG) x Piauí (PI)

20h: América (SE) x Tirol (CE)

20h: Santa Catarina (SC) x IAPE (MA)

20h30: Ji-Paraná (RO) x Pantanal (MS)

20h30: Ivinhema (MS) x Independente (AP)

21h: Galvez (AC) x Guaporé (RO)

19 de fevereiro

20h: Primavera (MT) x Bragantino (PA)

21h: Vasco (AC) x Velo Clube (SP)

Entrada dos clubes da Série A

Os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro entram apenas na quinta fase, com data prevista para 22 e 23 de abril.

Participam dessa etapa: Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, Mirassol, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Athletico-PR, Coritiba, Bahia, Vitória, Remo e Chapecoense.

Atual campeão, o Corinthians estreia na quinta fase.

Próximas fases

2ª fase — contará com 88 equipes, incluindo 14 classificadas da etapa inicial. Será disputada entre 24 de fevereiro e 5 de março, em jogo único.

3ª fase — 11 e 12 de março, em jogos únicos. Entram Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste), que se juntam aos 44 classificados da fase anterior.

4ª fase — 18 e 19 de março, também em jogos únicos, com 24 clubes classificados da terceira fase.

5ª fase — 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta). Os 12 classificados da quarta fase se juntam aos 20 clubes da Série A. A partir desta etapa, os confrontos passam a ser disputados em ida e volta, com definição por sorteio. Os 16 melhores ranqueados enfrentam os 16 piores.

Oitavas de final — 1 e 2 de agosto (ida) e 5 e 6 de agosto (volta). Confrontos definidos por sorteio.

Quartas de final — 26 e 27 de agosto (ida) e 2 e 3 de setembro (volta). Confrontos e mandos definidos por sorteio.

Semifinais — 1 de novembro (ida) e 8 de novembro (volta). Os confrontos seguirão o chaveamento previamente definido no sorteio anterior, com a ordem dos mandos de campo definida em sorteio.

Final — 6 de dezembro, em jogo único. A decisão será disputada em estádio a ser definido pela CBF. De acordo com o regulamento, a entidade deve divulgar o local com prazo mínimo de 30 dias antes da partida.