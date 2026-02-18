CBF define jogos da 2ª fase da Copa do Brasil; veja datas

Copa do Brasil: veja tabela da segunda fase (Lucas Figueiredo / CBF/Flickr)
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 11h02.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou datas, horários e confrontos da segunda fase da Copa do Brasil. A etapa será disputada entre terça-feira, 24 de fevereiro, e quinta-feira, 5 de março.
A segunda fase reúne 88 equipes, sendo 14 classificadas na fase inicial.
A edição de 2026 distribuirá cerca de R$ 500 milhões aos participantes.
Terça-feira (24/02)
16h30 — Boavista-RJ x Maringá-PR
18h00 — Venc. Grupo 03 x ABC-RN
19h00 — Joinville x CSA
21h30 — América-RN x Grêmio Sampaio-RR
21h30 — Fortaleza x Venc. Grupo 13
Quarta-feira (25/02)
15h30 — Castanhal-PA x Guarani
15h30 — Juazeirense-BA x Capital-DF
16h00 — Atlético-GO x Venc. Grupo 14
16h00 — Venc. Grupo 04 x Goiás
18h00 — Novorizontino x Nacional-AM
18h00 — Capital-TO x Manaus
18h00 — Imperatriz-MA x Amazonas
19h00 — São Luiz-RS x Maranhão
19h00 — Tombense x Oratório-AP
19h00 — Retrô-PE x Uberlândia
19h00 — Londrina-PR x Penedense-AL
19h30 — Anápolis-GO x Cianorte-PR
19h45 — Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
20h00 — Ypiranga-RS x Venc. Grupo 01
20h00 — São Bernardo-SP x Atlético-BA
20h00 — ASA-AL x Operário-MS
20h00 — Caxias x Guarany de Bagé-RS
20h00 — Águia de Marabá-PA x Independência-AC
21h00 — Mixto-MT x Botafogo-PB
Quinta-feira (26/02)
20h00 — Ceará x Venc. Grupo 07
21h00 — Operário-MT x Gazin Porto Velho-RO
21h30 — Portuguesa-SP x Altos-PI
Terça-feira (03/03)
20h00 — CRB x Venc. Grupo 12
21h30 — Figueirense x Azuriz-PR
Quarta-feira (04/03)
16h00 — Venc. Grupo 11 x Cuiabá
18h00 — Venc. Grupo 09 x Operário-PR
19h00 — Venc. Grupo 02 x Volta Redonda
19h00 — Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE
19h00 — Venc. Grupo 06 x Vila Nova-GO
19h00 — Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO
19h30 — Avaí x Porto Vitória-ES
20h00 — Rio Branco-ES x Athletic
21h00 — Manauara-AM x Itabaiana-SE
21h30 — América x Venc. Grupo 10
Quinta-feira (05/03)
16h00 — Trem-AP x Fluminense-PI
19h00 — Venc. Grupo 08 x Sport
19h00 — Portuguesa-RJ x Maracanã-CE
21h30 — Juventude x Venc. Grupo 05
21h30 — Santa Cruz x Sousa-PB