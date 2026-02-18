Esporte

Olympiacos x Bayer Leverkusen: horário e onde assistir ao vivo o jogo hoje

O Olympiacos recebe, no estádio Georgios Karaiskakis, o Bayer Leverkusen pelo jogo de ida da fase de mata-mata da Champions League

Olympiacos x Bayer Leverkusen: veja horário e onde assistir ao jogo nesta quarta-feira, 18 (Ralf Ibing/firo sportphoto/Getty Images)

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 14h57.

O Olympiacos recebe o Bayer Leverkusen nesta quarta-feira, 18, no Estádio Georgios Karaiskakis, em Pireu, pelo jogo de ida dos play-offs da fase de mata-mata da Champions League 2025/26.

Quem avançar no placar agregado garante vaga nas oitavas de final, fase em que os oito melhores classificados já aguardam seus adversários.

O confronto reedita o duelo disputado em 20 de janeiro, ainda pela fase de liga. Na ocasião, o time grego venceu por 2 a 0 no mesmo estádio. O Olympiacos encerrou a primeira fase na 18ª colocação, com 11 pontos, após três vitórias, dois empates e três derrotas.

O Leverkusen terminou em 16º lugar, com 12 pontos. A campanha contou com três vitórias, três empates e duas derrotas. A equipe alemã tenta levar a decisão para casa com um resultado favorável.

Que horas é o jogo Olympiacos x Bayer Leverkusen?

A bola rola às 17h (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 18.

Onde assistir ao jogo Olympiacos x Bayer Leverkusen?

No Brasil, a partida será transmitida pelo canal Space (TV por assinatura) e pela plataforma de streaming Max.

