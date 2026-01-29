Mano Menezes será novo técnico do Peru, diz jornal

O técnico de futebol brasileiro Mano Menezes deve comandar a seleção peruana neste ano. Menezes deverá ser anunciado oficialmente ainda nesta quinta-feira, 29.

A informação foi divulgada pelo jornal peruano Líbero e vem pouco menos de dois meses após o técnico deixar o comando do Grêmio.

Apesar da Fifa ter aumentado para 48 o número de seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2026, o Peru teve um desempenho frustrante nas eliminatórias e não se classificou para o torneio.

A contratação do brasileiro faz parte de um projeto da Federação Peruana para a Copa de 2030 e tem como base a experiência de Menezes.

A seleção peruana passou por três trocas de técnicos durante as eliminatórias da Copa. O último, Óscar Ibañez, foi contratado em fevereiro de 2025, mas foi demitido ainda no final no ano passado após não conseguir reverter a situação que a equipe se encontra.

Os 10 maiores estádios de futebol do mundo

(Her)Mano Menezes

Essa será a segunda passagem de Mano Menezes pelo comando de uma seleção. A primeira aconteceu entre 2010 e 2012, quando o Brasil ganhou medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres no futebol.

Além do Grêmio, o gaúcho de 63 anos já passou pelo Fluminense, Corinthians e Internacional e por clubes internacionais.