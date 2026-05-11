Tem vaga? A um mês da Copa, seleção estreante busca treinador

A um mês do início da Copa do Mundo, a seleção de Curaçao terá de buscar um novo treinador. Nesta segunda-feira, o holandês Fred Rutten pediu demissão do cargo após a divulgação de informações sobre a insatisfação de jogadores com seu trabalho e diante da pressão de patrocinadores da federação local, que defendiam uma mudança no comando da equipe.

Em nota, a Federação de Futebol de Curaçao informou que a saída foi definida após uma conversa considerada aberta e construtiva entre Rutten e o presidente da entidade. Segundo o comunicado, a decisão levou em conta o interesse do futebol local, dos atletas e a necessidade de manter um ambiente de tranquilidade em torno da seleção. A federação também manifestou apreço pela forma como o treinador conduziu sua saída.

Relações profissionais

Rutten afirmou que o clima criado poderia comprometer as relações profissionais entre jogadores e comissão técnica e avaliou como prudente dar um passo atrás. Segundo ele, com pouco tempo disponível antes do Mundial, a seleção precisa seguir em frente.

O treinador estava no cargo havia menos de três meses. Ele assumiu a equipe após a saída de Dick Advocaat, responsável pela classificação inédita de Curaçao para a Copa do Mundo. Advocaat deixou o posto em fevereiro, em razão de um grave problema de saúde envolvendo sua filha.

O mau desempenho da seleção nos amistosos disputados em março, com derrotas para China e Austrália, teria contribuído para o ambiente de insatisfação interna.

Segundo a BBC, os próprios jogadores pressionaram a federação pelo retorno de Advocaat. O técnico estaria disposto a reassumir o comando e aparece como principal favorito neste momento.

Curaçao disputará pela primeira vez uma Copa do Mundo. A seleção da América Central está no Grupo E, ao lado de Alemanha, Costa do Marfim e Equador.

Curaçao surpreende e chega à Copa do Mundo

"Pequena ilha, grandes sonhos". Um banner da seleção de futebol de Curaçao, uma pequena ilha caribenha, está exposto na entrada de Marchena, um bairro de classe trabalhadora em Willemstad, capital do menor território a se classificar para uma Copa do Mundo.

Desde sua dramática classificação, conquistada nos últimos instantes contra a Jamaica (0 a 0), um jogo que teve um pênalti marcado e, em seguida, anulado nos acréscimos, esta pequena ilha holandesa de 160.000 habitantes tem visto a vida através de lentes azuis: a cor de sua seleção, a 'Blue Wave'.

A economia, e acima de tudo, o setor de turismo desta ilha, famosa por suas praias paradisíacas e águas turquesa, está surfando essa onda futebolística.

"O futebol acaba de nos colocar no mapa-múndi. O fluxo de visitantes chegando a Curaçao vai aumentar", comemora o primeiro-ministro Gilmar Pisas, de 54 anos, em entrevista à AFP. Efeito Copa do Mundo? O turismo cresceu 13% no primeiro trimestre, um setor que responde por entre 35% e 40% da receita do território. Em 2025, cerca de 1,5 milhão de viajantes visitaram a ilha, onde hotéis e empreendimentos residenciais estão em plena expansão.