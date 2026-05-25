NBA House vai homenagear Oscar Schmidt em tributo à lenda do basquete brasileiro na edição de 2026

A NBA House 2026 anunciou nesta segunda-feira, 25, que terá um espaço dedicado a Oscar Schmidt, nome histórico do basquete brasileiro e um dos atletas mais reconhecidos da modalidade em nível internacional. O ex-jogador morreu em 17 de abril.

Membro do Hall da Fama do Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, do Hall da Fama da FIBA e do Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil, o ex-jogador conhecido como “Mão Santa” receberá uma homenagem durante a 10ª edição do evento realizado no país.

A área especial reunirá itens históricos da carreira de Oscar, além de materiais audiovisuais e registros de momentos que marcaram sua trajetória no esporte. A proposta é destacar a contribuição do ex-atleta para o desenvolvimento do basquete no Brasil e sua influência sobre diferentes gerações de torcedores e jogadores.

Entre os objetos expostos estarão uniformes utilizados com a Seleção Brasileira em competições como os Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, em 1987, e os Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992. O espaço também contará com a camisa usada no NBA All-Star Celebrity Game, em New Orleans, em 2017, o blazer recebido no Naismith Hall of Fame, peças de clubes brasileiros pelos quais atuou e itens pessoais, incluindo o tênis utilizado no momento em que ultrapassou a marca histórica de pontuação, em 2001.

A ação faz parte da estratégia da NBA de destacar personagens ligados ao crescimento do basquete no Brasil e de fortalecer a conexão entre diferentes gerações de fãs da modalidade.

Quando será a NBA House?

A próxima edição da NBA House acontecerá entre os dias 3 e 21 de junho, no Shopping Eldorado, em São Paulo, durante o período das Finais da NBA 2026.

NBA House 2026: neste ano a edição do evento funcionará no Shopping Eldorado. (NBA/Divulgação)

Como comprar ingressos?

Os ingressos já estão disponíveis no site oficial da NBA House Brasil, incluindo modalidades premium e experiências VIP.

Quais são os preços?

Os valores dos ingressos para a NBA House variam de R$ 95 a R$ 504,00.