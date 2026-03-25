Copa 2026: quais países ainda podem se classificar? Repescagem começa nesta quinta

As últimas vagas para a Copa do Mundo de 2026 começam a ser definidas nesta quinta-feira, 26.

A repescagem até o Mundial está dividida em dois blocos diferentes: os playoffs europeus da Uefa, que distribuem quatro vagas, e a repescagem intercontinental da Fifa, que vale duas vagas.

Ao todo, seis países são classificados ao final das disputas.

Como funciona a repescagem da Copa 2026?

A reta final da classificação está dividida assim:

Playoffs da Uefa

São 16 seleções brigando por quatro vagas. Entram nesse mata-mata os 12 segundos colocados das Eliminatórias Europeias e mais quatro times vindos da Nations League.

O formato é de semifinal e final em jogo únicos durante a Data Fifa de março.

Repescagem intercontinental da Fifa

São seis seleções disputando duas vagas. O torneio será jogado no México, também com semifinais e finais em partidas únicas.

A Europa não entra nesse chaveamento.

Quais países ainda podem se classificar para a Copa de 2026?

As seis seleções que seguem vivas na repescagem são:

Ásia (AFC)

Iraque

Congo

América do Norte, Central e Caribe (Concacaf)

Jamaica

Suriname

América do Sul (Conmebol)

Bolívia

Oceania (OFC)

Nova Caledônia

Dessas seis equipes, apenas duas vão avançar à Copa do Mundo. O Iraque e o Congo entraram direto nas finais de suas chaves por terem ranking superior no sorteio do torneio.

Já Jamaica, Nova Caledônia, Bolívia e Suriname começam nas semifinais.

Europa (Uefa)

Albânia

Bósnia e Herzegovina

República Tcheca

Dinamarca

Itália

Kosovo

Polônia

República da Irlanda

Eslováquia

Turquia

Ucrânia

País de Gales

Romênia

Suécia

Irlanda do Norte

Macedônia do Norte

Jogos da repescagem intercontinental

Semifinais

26 de março, quinta-feira

Bolívia x Suriname (19h do Horário de Brasília)

27 de março, sexta-feira

Nova Caledônia x Jamaica (0h do Horário de Brasília; na madrugada de quinta para sexta-feira)

Finais

31 de março, terça-feira

República Democrática do Congo x vencedor de Nova Caledônia x Jamaica (18h do Horário de Brasília)

1º de abril quarta-feira

Iraque x vencedor de Bolívia x Suriname (0h do Horário de Brasília; na madrugada de terça para quarta-feira)

Jogos dos playoffs europeus

Semifinais

26 de março, quinta-feira

Itália x Irlanda do Norte ( 16h45 do Horário de Brasília)

País de Gales x Bósnia e Herzegovina ( 16h45 do Horário de Brasília)

Ucrânia x Suécia ( 16h45 do Horário de Brasília)

Polônia x Albânia ( 16h45 do Horário de Brasília)

Turquia x Romênia ( 14h do Horário de Brasília)

Eslováquia x Kosovo (16 h45 do Horário de Brasília)

Dinamarca x Macedônia do Norte ( 16h45 do Horário de Brasília)

República Tcheca x República da Irlanda ( 16h45 do Horário de Brasília)

Finais

31 de março, terça-feira