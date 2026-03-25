'Vai Brasa': qual a origem da palavra na nova camisa da seleção brasileira?

O novo uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, lançado no último sábado, 21, provocou repercussão imediata nas redes sociais. O principal ponto de debate é a inscrição “Vai, Brasa”, aplicada na parte interna da gola e em outros itens da coleção, como nas meias.

A expressão, usada como abreviação de “Brasil”, foi alvo de críticas de torcedores. Parte do público afirma que o termo não faz parte da tradição da equipe e representa uma ruptura com símbolos históricos associados ao uniforme.

Interessante…

nunca ouvi “Brasa” na rua, no trabalho, em lugar nenhum.

Mas na internet parece que todo mundo fala. Curioso, né? — Fernando F 🇧🇷 ★彡 (@ffppereira) March 23, 2026

Por outro lado, a Nike e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) defendem a escolha como parte de uma estratégia de comunicação. O objetivo, segundo as entidades, é aproximar a marca de audiências digitais e mais jovens. O termo “Brasa” teria ganhado visibilidade recente em conteúdos de entretenimento esportivo e transmissões para esse público. A proposta foi incorporar essa linguagem ao uniforme oficial.

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Mas, afinal, qual a origem do termo 'Brasa'?

Não há consenso entre especialistas sobre a origem do termo.

A corrente mais difundida associa o nome ao pau-brasil, árvore explorada no período colonial. A madeira tem coloração avermelhada, semelhante à brasa, o que teria influenciado a denominação do produto e, posteriormente, do território.

Outra linha sustenta que “Brasil” deriva diretamente de brasa, do latim, termo ligado a material incandescente. Registros indicam que palavras como brasile, bresillum e braxile eram usadas desde o século XII para designar corantes vermelhos utilizados na produção de tecidos.

Essa hipótese aponta que o nome já circulava em idiomas românicos antes de 1500, associado à cor vermelha, e teria sido aplicado ao território posteriormente.

Hipóteses anteriores à colonização

Uma terceira corrente, menos difundida, indica que o termo “Brasil” aparecia em mapas europeus antes da chegada dos portugueses à América do Sul. Registros do século XIV mencionam uma ilha chamada Hy-Brasil, presente na mitologia irlandesa. A palavra pode estar ligada ao termo celta bress, associado à ideia de “abençoar”.

Essa interpretação sugere que o nome já existia no imaginário europeu antes da chegada ao continente americano.