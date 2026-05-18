Neymar é um dos brasileiros mais velhos a ser convocado para a Copa do Mundo

Depois de ser convocado para integrar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026, Neymar se tornou o 10º jogador mais velho da história brasileira a ser convocado.

Nesta segunda-feira, 18, Neymar entrou na lista aos 34 anos e 126 dias, ocupando o lugar de Bebeto, que na Copa de 1998, tinha 34 anos e 120 dias.

O dado considera a idade do jogador no momento da convocação.

Quem são os brasileiros mais velhos a jogar uma Copa

Daniel Alves — Copa de 2022 — 39 anos e 180 dias Thiago Silva — Copa de 2022 — 38 anos e 60 dias Djalma Santos — Copa de 1966 — 37 anos e 120 dias Nilton Santos — Copa de 1962 — 37 anos e 0 dias Bellini — Copa de 1966 — 36 anos e 30 dias Cafu — Copa de 2006 — 36 anos e 0 dias Gylmar — Copa de 1966 — 35 anos e 300 dias Júlio César — Copa de 2014 — 34 anos e 300 dias Dunga — Copa de 1998 — 34 anos e 240 dias Neymar — Copa de 2026 — 34 anos e 126 dias

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