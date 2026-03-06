Esporte

Copa do Mundo 2026: Marrocos troca de técnico antes de estreia contra o Brasil

Mohamed Ouahbi assume a seleção após saída de Walid Regragui e estreia será contra o time brasileiro no Mundial de 2026

Copa do Mundo de 2026: Marrocos será o adversário do Brasil na estreia (Divulgação/Marrocos)

Copa do Mundo de 2026: Marrocos será o adversário do Brasil na estreia (Divulgação/Marrocos)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 6 de março de 2026 às 19h47.

A seleção do Marrocos, adversária do Brasil na Copa do Mundo de 2026, anunciou Mohamed Ouahbi como novo treinador da equipe. A decisão foi divulgada pela Federação Real Marroquina de Futebol pouco depois da saída de Walid Regragui, que deixou o cargo após a disputa da Copa Africana de Nações.

Ouahbi assume o comando da seleção principal após passagem pelas categorias de base do país. Entre os resultados recentes, o treinador conquistou o título do Mundial Sub-20 de 2025.

A estreia do novo técnico já tem data marcada: 13 de junho, quando o Marrocos enfrentará a seleção brasileira no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, em partida válida pela Copa do Mundo de 2026.

Quem é Mohamed Ouahbi, novo técnico do Marrocos?

Mohamed Ouahbi tem 49 anos e construiu sua trajetória recente nas seleções de base do Marrocos. Antes de chegar ao time principal, ele trabalhou com as equipes sub-20 e sub-23, participando do desenvolvimento de jovens jogadores da seleção.

O treinador ganhou projeção internacional ao comandar a seleção sub-20 marroquina na conquista do Mundial da categoria em 2025, disputado no Chile. Durante a campanha, a equipe chegou a vencer o Brasil por 2 a 1 na fase de grupos.

A nomeação para o cargo representa o primeiro trabalho de Ouahbi à frente de uma seleção principal, após anos dedicados às categorias de formação do futebol marroquino.

Mudança no comando da seleção marroquina

A troca no comando ocorreu após a saída de Walid Regragui, que havia prometido deixar o cargo caso o Marrocos não conquistasse a Copa Africana de Nações.

Mesmo atuando em casa, a equipe acabou derrotada pelo Senegal na final da competição. Além do novo treinador, a seleção também contará com o auxiliar João Sacramento, que já trabalhou em clubes europeus como Paris Saint-Germain, Roma e Tottenham.

Ouahbi comandará o Marrocos na preparação para a Copa do Mundo de 2026, torneio que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoMarrocosFutebol

Mais de Esporte

Messi ganha até US$ 80 milhões por ano no Inter Miami — e 'vale cada centavo', diz dono

Jogos Paralímpicos de Inverno: único atleta do Irã desiste do torneio

Terceira fase da Copa do Brasil 2026: veja os classificados e as datas dos confrontos

Brasil x Panamá: CBF anuncia último amistoso em solo brasileiro antes da Copa

Mais na Exame

Brasil

Moraes nega conversas com Vorcaro e diz que mensagens do banqueiro não foram para ele

Casual

Onde assistir a 'Bugonia'? Filme recebeu 4 indicações ao Oscar

Mundo

7º dia de guerra no Irã: Teerã ameaça Europa e países que apoiam os EUA e Israel

Negócios

Mesbla: como uma das maiores lojas do Brasil dos anos 1980 chegou ao fim