Copa do Mundo 2026: Marrocos troca de técnico antes de estreia contra o Brasil

A seleção do Marrocos, adversária do Brasil na Copa do Mundo de 2026, anunciou Mohamed Ouahbi como novo treinador da equipe. A decisão foi divulgada pela Federação Real Marroquina de Futebol pouco depois da saída de Walid Regragui, que deixou o cargo após a disputa da Copa Africana de Nações.

Ouahbi assume o comando da seleção principal após passagem pelas categorias de base do país. Entre os resultados recentes, o treinador conquistou o título do Mundial Sub-20 de 2025.

A estreia do novo técnico já tem data marcada: 13 de junho, quando o Marrocos enfrentará a seleção brasileira no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, em partida válida pela Copa do Mundo de 2026.

Quem é Mohamed Ouahbi, novo técnico do Marrocos?

Mohamed Ouahbi tem 49 anos e construiu sua trajetória recente nas seleções de base do Marrocos. Antes de chegar ao time principal, ele trabalhou com as equipes sub-20 e sub-23, participando do desenvolvimento de jovens jogadores da seleção.

O treinador ganhou projeção internacional ao comandar a seleção sub-20 marroquina na conquista do Mundial da categoria em 2025, disputado no Chile. Durante a campanha, a equipe chegou a vencer o Brasil por 2 a 1 na fase de grupos.

A nomeação para o cargo representa o primeiro trabalho de Ouahbi à frente de uma seleção principal, após anos dedicados às categorias de formação do futebol marroquino.

Mudança no comando da seleção marroquina

A troca no comando ocorreu após a saída de Walid Regragui, que havia prometido deixar o cargo caso o Marrocos não conquistasse a Copa Africana de Nações.

Mesmo atuando em casa, a equipe acabou derrotada pelo Senegal na final da competição. Além do novo treinador, a seleção também contará com o auxiliar João Sacramento, que já trabalhou em clubes europeus como Paris Saint-Germain, Roma e Tottenham.

Ouahbi comandará o Marrocos na preparação para a Copa do Mundo de 2026, torneio que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.