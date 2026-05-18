Neymar na Seleção: veja os números do craque em Copas do Mundo

Acabou o mistério. Neymar estará na Copa do Mundo de 2026. O treinador da Seleção, Carlo Ancelotti, fez o anúncio dos 26 jogadores que defenderão o Brasil no Mundial e colocou o atleta do Santos na lista. Será a quarta Copa do Mundo do craque.

Com 128 partidas pela seleção brasileira, Neymar ocupa o posto de maior artilheiro da história da equipe segundo os critérios da FIFA. Desde a estreia, em 2010, o jogador conquistou dois títulos com a camisa verde e amarela: a Copa das Confederações de 2013 e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

Ao longo das 128 partidas com a seleção, Neymar soma 79 gols e 59 assistências. Os gols estão distribuídos em diferentes competições: 46 em amistosos e 16 nas Eliminatórias para a Copa do Mundo — ambos recordes da seleção nessas categorias —, além de 8 em Copas do Mundo, 5 na Copa América e 4 na Copa das Confederações. O atacante é também o segundo jogador com mais partidas pela seleção brasileira, atrás apenas de Cafu, que lidera o ranking com 150 jogos.

Em Copas do Mundo, Neymar disputou três edições: 2014, 2018 e 2022. Ao todo, o jogador acumula 13 partidas, 8 gols e 3 assistências. Sua melhor campanha ocorreu em 2014, quando o Brasil chegou à semifinal. Nas edições de 2018 e 2022, a seleção foi eliminada nas quartas de final. O jogador não participou da Copa de 2010 após não ser convocado pelo técnico Dunga, mesmo com clamor popular pela sua convocação.

Primeira Copa no Brasil

Na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, Neymar estreou no torneio em 12 de junho, na Arena Corinthians, em São Paulo, marcando dois gols na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia — seus primeiros gols em Mundiais. Ainda na fase de grupos, balançou as redes duas vezes na vitória por 4 a 1 contra Camarões. Nas quartas de final, sofreu uma fratura na terceira vértebra lombar após entrada do colombiano Zuñiga e foi desfalque na semifinal. No total, disputou cinco jogos e marcou quatro gols na competição.

Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Neymar participou de cinco partidas, marcou dois gols — contra Costa Rica e México — e deu duas assistências. O Brasil acabou eliminado nas quartas de final pela Bélgica.

Já na Copa do Mundo de 2022, no Catar, o atacante sofreu uma entorse no tornozelo direito na estreia contra a Sérvia e ficou fora das duas partidas seguintes da fase de grupos. Após se recuperar, voltou a campo e atuou em três jogos no total, registrando dois gols e uma assistência. Nas oitavas de final, converteu um pênalti diante da Coreia do Sul. Nas quartas, marcou na prorrogação contra a Croácia, mas a seleção brasileira foi eliminada nos pênaltis. Com os gols marcados no Catar, Neymar tornou-se o terceiro brasileiro a balançar as redes em três edições diferentes de Copas do Mundo, ao lado de Pelé e Ronaldo.

Veja a lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)