Quais são os jogadores mais valiosos da Seleção Brasileira? Confira os valores

(Kevork Djansezian/Getty Images/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 18 de maio de 2026 às 18h33.
A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 foi anunciada nesta segunda-feira, 18, em cerimônia no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
A lista oficial do técnico Carlo Ancelotti conta com nomes que estão em momentos de carreira distintos. E valor de mercado também. Há estrelas consolidadas do futebol europeu, jovens promessas e veteranos multicampeões.
Além do prestígio esportivo, os convocados também chamam atenção pelos números impressionantes no mercado da bola.
De acordo com o Transfermarkt, o jogador mais valioso entre os convocados é Vinícius Júnior.
O atacante do Real Madrid está avaliado em € 150 milhões e já atingiu o pico de € 200 milhões em outubro de 2024, consolidando-se como um dos atletas mais valorizados do planeta.
Quando o assunto é patrimônio e ganhos anuais, ele também desponta como o principal nome da Seleção Brasileira.
O atacante recebeu US$ 55 milhões (cerca de R$ 301 milhões) ao longo de 2025, somando salários, bônus e contratos comerciais, segundo levantamento da Forbes. O valor o colocou na oitava posição do ranking global de jogadores mais valiosos do futebol.
Na sequência aparece Raphinha, destaque do FC Barcelona, avaliado em € 80 milhões pelo Transfermarkt.
O setor ofensivo domina o ranking de atletas mais valiosos dos convocados para a Copa. Bruno Guimarães, meia do Newcastle United, aparece com € 75 milhões.
Igor Thiago, do Brentford, soma € 50 milhões. Matheus Cunha, do Manchester United, registra € 70 milhões.
Também figuram entre os mais valorizados Gabriel Martinelli (€ 45 milhões), Wesley (€ 40 milhões), Rayan (€ 40 milhões), Lucas Paquetá (€ 35 milhões), Bremer (€ 35 milhões), Endrick (€ 35 milhões) e Marquinhos (€ 30 milhões).
Entre os jogadores mais experientes, alguns já tiveram valores muito superiores em momentos anteriores da carreira.
Alisson Becker, hoje avaliado em € 17 milhões, chegou a € 90 milhões em 2019, enquanto Casemiro, atualmente em € 8 milhões, alcançou € 80 milhões em 2020.
Neymar, avaliado em € 10 milhões, já chegou ao pico de € 180 milhões em 2018.
Esses números mostram como desempenho, idade e tempo de contrato influenciam diretamente as avaliações do mercado.
|Jogador
|Clube
|Posição em campo
|Valor de mercado
|Maior valor da carreira
|1
|Vinícius Júnior
|Real Madrid
|Ponta esquerda
|€ 150 mi
|€ 200 mi
|2
|Raphinha
|Barcelona
|Ponta esquerda
|€ 80 mi
|€ 90 mi
|3
|Bruno Guimarães
|Newcastle
|Meia central
|€ 75 mi
|€ 85 mi
|3
|Gabriel Magalhães
|Arsenal
|Zagueiro
|€ 75 mi
|€ 75 mi
|5
|Matheus Cunha
|Manchester United
|Centroavante
|€ 70 mi
|€ 70 mi
|6
|Igor Thiago
|Brentford
|Centroavante
|€ 50 mi
|€ 50 mi
|7
|Gabriel Martinelli
|Arsenal
|Ponta esquerda
|€ 45 mi
|€ 85 mi
|8
|Wesley
|Roma
|Lateral-direito
|€ 40 mi
|€ 40 mi
|8
|Rayan
|Bournemouth
|Ponta direita
|€ 40 mi
|€ 40 mi
|10
|Lucas Paquetá
|Flamengo
|Meia ofensivo
|€ 35 mi
|€ 65 mi
|10
|Bremer
|Juventus
|Zagueiro
|€ 35 mi
|€ 60 mi
|10
|Endrick
|Real Madrid
|Centroavante
|€ 35 mi
|€ 60 mi
|13
|Marquinhos
|PSG
|Zagueiro
|€ 30 mi
|€ 75 mi
|14
|Luiz Henrique
|Zenit
|Ponta direita
|€ 24 mi
|€ 25 mi
|14
|Danilo Santos
|Botafogo
|Meia central
|€ 24 mi
|€ 28 mi
|16
|Alisson
|Liverpool
|Goleiro
|€ 17 mi
|€ 90 mi
|16
|Ibañez
|Al-Ahli
|Zagueiro
|€ 17 mi
|€ 30 mi
|18
|Ederson
|Fenerbahçe
|Goleiro
|€ 13 mi
|€ 70 mi
|18
|Fabinho
|Al-Ittihad
|Volante
|€ 13 mi
|€ 70 mi
|20
|Neymar
|Santos
|Meia ofensivo
|€ 10 mi
|€ 180 mi
|20
|Léo Pereira
|Flamengo
|Zagueiro
|€ 10 mi
|€ 10 mi
|22
|Casemiro
|Manchester United
|Volante
|€ 8 mi
|€ 80 mi
|22
|Douglas Santos
|Zenit
|Lateral-esquerdo
|€ 8 mi
|€ 18 mi
|24
|Danilo
|Flamengo
|Zagueiro
|€ 2,5 mi
|€ 25 mi
|25
|Alex Sandro
|Flamengo
|Lateral-esquerdo
|€ 1,5 mi
|€ 50 mi
|26
|Weverton
|Grêmio
|Goleiro
|€ 700 mil
|€ 6 mi
Fonte: Transfermarkt