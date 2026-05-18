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Quais são os jogadores mais valiosos da Seleção Brasileira? Confira os valores

Nomes como Vini Jr. e Raphinha se destacam, enquanto veteranos como Neymar e Casemiro já tiveram valores muito maiores

(Kevork Djansezian/Getty Images/Getty Images)

(Kevork Djansezian/Getty Images/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de maio de 2026 às 18h33.

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 foi anunciada nesta segunda-feira, 18, em cerimônia no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

A lista oficial do técnico Carlo Ancelotti conta com nomes que estão em momentos de carreira distintos. E valor de mercado também. Há estrelas consolidadas do futebol europeu, jovens promessas e veteranos multicampeões.

Além do prestígio esportivo, os convocados também chamam atenção pelos números impressionantes no mercado da bola.

Vini Jr. é o jogador mais valioso da Seleção

De acordo com o Transfermarkt, o jogador mais valioso entre os convocados é Vinícius Júnior.

O atacante do Real Madrid está avaliado em € 150 milhões e já atingiu o pico de € 200 milhões em outubro de 2024, consolidando-se como um dos atletas mais valorizados do planeta.

Quando o assunto é patrimônio e ganhos anuais, ele também desponta como o principal nome da Seleção Brasileira.

O atacante recebeu US$ 55 milhões (cerca de R$ 301 milhões) ao longo de 2025, somando salários, bônus e contratos comerciais, segundo levantamento da Forbes. O valor o colocou na oitava posição do ranking global de jogadores mais valiosos do futebol.

Nomes no auge da carreira

Na sequência aparece Raphinha, destaque do FC Barcelona, avaliado em € 80 milhões pelo Transfermarkt.

O setor ofensivo domina o ranking de atletas mais valiosos dos convocados para a Copa. Bruno Guimarães, meia do Newcastle United, aparece com € 75 milhões.

Igor Thiago, do Brentford, soma € 50 milhões. Matheus Cunha, do Manchester United, registra € 70 milhões.

Também figuram entre os mais valorizados Gabriel Martinelli (€ 45 milhões), Wesley (€ 40 milhões), Rayan (€ 40 milhões), Lucas Paquetá (€ 35 milhões), Bremer (€ 35 milhões), Endrick (€ 35 milhões) e Marquinhos (€ 30 milhões).

Veteranos da Seleção

Entre os jogadores mais experientes, alguns já tiveram valores muito superiores em momentos anteriores da carreira.

Alisson Becker, hoje avaliado em € 17 milhões, chegou a € 90 milhões em 2019, enquanto Casemiro, atualmente em € 8 milhões, alcançou € 80 milhões em 2020.

Neymar, avaliado em € 10 milhões, já chegou ao pico de € 180 milhões em 2018.

Esses números mostram como desempenho, idade e tempo de contrato influenciam diretamente as avaliações do mercado.

Os jogadores mais valiosos da Seleção

JogadorClubePosição em campoValor de mercadoMaior valor da carreira
1Vinícius JúniorReal MadridPonta esquerda€ 150 mi€ 200 mi
2RaphinhaBarcelonaPonta esquerda€ 80 mi€ 90 mi
3Bruno GuimarãesNewcastleMeia central€ 75 mi€ 85 mi
3Gabriel MagalhãesArsenalZagueiro€ 75 mi€ 75 mi
5Matheus CunhaManchester UnitedCentroavante€ 70 mi€ 70 mi
6Igor ThiagoBrentfordCentroavante€ 50 mi€ 50 mi
7Gabriel MartinelliArsenalPonta esquerda€ 45 mi€ 85 mi
8WesleyRomaLateral-direito€ 40 mi€ 40 mi
8RayanBournemouthPonta direita€ 40 mi€ 40 mi
10Lucas PaquetáFlamengoMeia ofensivo€ 35 mi€ 65 mi
10BremerJuventusZagueiro€ 35 mi€ 60 mi
10EndrickReal MadridCentroavante€ 35 mi€ 60 mi
13MarquinhosPSGZagueiro€ 30 mi€ 75 mi
14Luiz HenriqueZenitPonta direita€ 24 mi€ 25 mi
14Danilo SantosBotafogoMeia central€ 24 mi€ 28 mi
16AlissonLiverpoolGoleiro€ 17 mi€ 90 mi
16IbañezAl-AhliZagueiro€ 17 mi€ 30 mi
18EdersonFenerbahçeGoleiro€ 13 mi€ 70 mi
18FabinhoAl-IttihadVolante€ 13 mi€ 70 mi
20NeymarSantosMeia ofensivo€ 10 mi€ 180 mi
20Léo PereiraFlamengoZagueiro€ 10 mi€ 10 mi
22CasemiroManchester UnitedVolante€ 8 mi€ 80 mi
22Douglas SantosZenitLateral-esquerdo€ 8 mi€ 18 mi
24DaniloFlamengoZagueiro€ 2,5 mi€ 25 mi
25Alex SandroFlamengoLateral-esquerdo€ 1,5 mi€ 50 mi
26WevertonGrêmioGoleiro€ 700 mil€ 6 mi

Fonte: Transfermarkt

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