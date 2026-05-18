Quais são os jogadores mais valiosos da Seleção Brasileira? Confira os valores

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 foi anunciada nesta segunda-feira, 18, em cerimônia no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

A lista oficial do técnico Carlo Ancelotti conta com nomes que estão em momentos de carreira distintos. E valor de mercado também. Há estrelas consolidadas do futebol europeu, jovens promessas e veteranos multicampeões.

Além do prestígio esportivo, os convocados também chamam atenção pelos números impressionantes no mercado da bola.

Vini Jr. é o jogador mais valioso da Seleção

De acordo com o Transfermarkt, o jogador mais valioso entre os convocados é Vinícius Júnior.

O atacante do Real Madrid está avaliado em € 150 milhões e já atingiu o pico de € 200 milhões em outubro de 2024, consolidando-se como um dos atletas mais valorizados do planeta.

Quando o assunto é patrimônio e ganhos anuais, ele também desponta como o principal nome da Seleção Brasileira.

O atacante recebeu US$ 55 milhões (cerca de R$ 301 milhões) ao longo de 2025, somando salários, bônus e contratos comerciais, segundo levantamento da Forbes. O valor o colocou na oitava posição do ranking global de jogadores mais valiosos do futebol.

Nomes no auge da carreira

Na sequência aparece Raphinha, destaque do FC Barcelona, avaliado em € 80 milhões pelo Transfermarkt.

O setor ofensivo domina o ranking de atletas mais valiosos dos convocados para a Copa. Bruno Guimarães, meia do Newcastle United, aparece com € 75 milhões.

Igor Thiago, do Brentford, soma € 50 milhões. Matheus Cunha, do Manchester United, registra € 70 milhões.

Também figuram entre os mais valorizados Gabriel Martinelli (€ 45 milhões), Wesley (€ 40 milhões), Rayan (€ 40 milhões), Lucas Paquetá (€ 35 milhões), Bremer (€ 35 milhões), Endrick (€ 35 milhões) e Marquinhos (€ 30 milhões).

Veteranos da Seleção

Entre os jogadores mais experientes, alguns já tiveram valores muito superiores em momentos anteriores da carreira.

Alisson Becker, hoje avaliado em € 17 milhões, chegou a € 90 milhões em 2019, enquanto Casemiro, atualmente em € 8 milhões, alcançou € 80 milhões em 2020.

Neymar, avaliado em € 10 milhões, já chegou ao pico de € 180 milhões em 2018.

Esses números mostram como desempenho, idade e tempo de contrato influenciam diretamente as avaliações do mercado.

Os jogadores mais valiosos da Seleção

Jogador Clube Posição em campo Valor de mercado Maior valor da carreira 1 Vinícius Júnior Real Madrid Ponta esquerda € 150 mi € 200 mi 2 Raphinha Barcelona Ponta esquerda € 80 mi € 90 mi 3 Bruno Guimarães Newcastle Meia central € 75 mi € 85 mi 3 Gabriel Magalhães Arsenal Zagueiro € 75 mi € 75 mi 5 Matheus Cunha Manchester United Centroavante € 70 mi € 70 mi 6 Igor Thiago Brentford Centroavante € 50 mi € 50 mi 7 Gabriel Martinelli Arsenal Ponta esquerda € 45 mi € 85 mi 8 Wesley Roma Lateral-direito € 40 mi € 40 mi 8 Rayan Bournemouth Ponta direita € 40 mi € 40 mi 10 Lucas Paquetá Flamengo Meia ofensivo € 35 mi € 65 mi 10 Bremer Juventus Zagueiro € 35 mi € 60 mi 10 Endrick Real Madrid Centroavante € 35 mi € 60 mi 13 Marquinhos PSG Zagueiro € 30 mi € 75 mi 14 Luiz Henrique Zenit Ponta direita € 24 mi € 25 mi 14 Danilo Santos Botafogo Meia central € 24 mi € 28 mi 16 Alisson Liverpool Goleiro € 17 mi € 90 mi 16 Ibañez Al-Ahli Zagueiro € 17 mi € 30 mi 18 Ederson Fenerbahçe Goleiro € 13 mi € 70 mi 18 Fabinho Al-Ittihad Volante € 13 mi € 70 mi 20 Neymar Santos Meia ofensivo € 10 mi € 180 mi 20 Léo Pereira Flamengo Zagueiro € 10 mi € 10 mi 22 Casemiro Manchester United Volante € 8 mi € 80 mi 22 Douglas Santos Zenit Lateral-esquerdo € 8 mi € 18 mi 24 Danilo Flamengo Zagueiro € 2,5 mi € 25 mi 25 Alex Sandro Flamengo Lateral-esquerdo € 1,5 mi € 50 mi 26 Weverton Grêmio Goleiro € 700 mil € 6 mi

Fonte: Transfermarkt