Europa domina convocação do Brasil; veja onde joga cada atleta da Seleção

Vini Jr.: atleta brasileiro joga no Real Madrid (Kevork Djansezian/Getty Images/Getty Images)
Repórter
Publicado em 18 de maio de 2026 às 18h25.
Última atualização em 18 de maio de 2026 às 18h26.
A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 reforçou uma tendência já consolidada no futebol nacional: a maioria dos jogadores atua fora do Brasil.
Dos nomes anunciados por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira, 18, grande parte joga em clubes de países como Inglaterra, Espanha, França, Itália e Rússia. O continente europeu concentra os principais atletas da lista, incluindo Vini Jr., Raphinha, Marquinhos e Bruno Guimarães.
A Inglaterra é o país com mais representantes entre os convocados. Estão em clubes ingleses nomes como Alisson, Casemiro, Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Matheus Cunha e Rayan.
A Espanha aparece logo atrás, com Vini Jr. e Endrick no Real Madrid, além de Raphinha no Barcelona.
Já a Itália conta com Bremer, do Juventus, e Wesley, do Roma.
O futebol francês também marca presença com Marquinhos, do PSG, e Alexsandro, do Lille. A Rússia aparece com Douglas Santos e Luiz Henrique, ambos do Zenit.
Além da Europa, a convocação também tem atletas que atuam no Oriente Médio. Bento joga no Al-Nassr, da Arábia Saudita, enquanto Fabinho defende o Al-Ittihad e Ibañez atua no Al-Ahli.
O Brasil aparece com quatro representantes: Danilo e Alex Sandro, do Flamengo, Neymar, do Santos, e Danilo Santos, do Botafogo.
Entre os convocados, Rayan chama atenção por ser o mais jovem da lista. O atacante de 19 anos atua pelo Bournemouth, da Inglaterra, após ser vendido pelo Vasco da Gama no início deste ano por 35 milhões de euros.
Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);
Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);
Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);
Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)
Uma semana depois da convocação oficial, os 26 jogadores escolhidos por Ancelotti devem se apresentar em Teresópolis para os últimos treinamentos antes da viagem. O primeiro compromisso será o amistoso contra o Panamá, marcado para 31 de maio, às 17h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Após a partida, os atletas terão folga e voltarão a se apresentar em 1º de junho. No mesmo dia, a Seleção fará as fotos oficiais da Copa antes do embarque para os Estados Unidos.
A delegação brasileira viajará em voo fretado às 20h, saindo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com chegada prevista para Nova York às 5h do dia 2 de junho. Nos Estados Unidos, o Brasil ficará concentrado no recém-inaugurado CT do New York Red Bull, em Morristown, Nova Jersey, onde fará a preparação para a estreia no Mundial.
Antes do início da Copa, a equipe ainda disputará um último amistoso contra o Egito, em 6 de junho, em Cleveland.
A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho. Será o maior Mundial de todos os tempos, com 48 seleções e três países-sede: EUA, Canadá e México.
O Brasil é o único país presente em todas as Copas do Mundo da Fifa, torneio que começou em 1930, e o maior campeão do torneio com cinco taças - 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.
Entre os jogadores mais icônicos que já vestiram a camisa canarinho estão Vavá, Didi, Garrincha, Pelé, Nilton Santos, Carlos Alberto Torres, Tostão, Rivellino, Romário, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos e tantos outros.
Com tantos craques que já passaram pela Seleção, não é de se estranhar que nosso país também é o que mais fez gols na história das Copas, com 237. Em segundo lugar vem a Alemanha, com 232, segundo dados da própria Fifa.