WTA de Wuhan 2026: onde assistir ao vivo e programação dos jogos

O WTA 1000 de Wuhan 2026 acontece de 12 a 18 de outubro, na China, com transmissão da ESPN e do Disney+ para o Brasil. Disputado em quadras duras, o torneio reúne 56 tenistas na chave principal de simples.

Aryna Sabalenka, número 2 do mundo e tricampeã em Wuhan, busca sua quarta conquista na competição. A bielorrussa venceu as edições de 2018, 2019 e 2024 e lidera a lista de campeãs do evento.

Jessica Pegula, terceira colocada do ranking e vice-campeã em 2025, também disputa o título. A norte-americana retorna ao circuito após sua participação no US Open e tenta vencer em Wuhan pela primeira vez.

A campeã de 2025, Coco Gauff, desistiu da competição por fadiga. Com a ausência da norte-americana, o torneio terá uma nova vencedora em relação à edição anterior.

Onde assistir ao WTA 1000 de Wuhan 2026?

Os jogos do torneio têm transmissão no Brasil pela ESPN e pelo Disney+. A cidade de Wuhan está 11 horas à frente do horário de Brasília, diferença que deve ser considerada ao consultar os horários das partidas.

Qual é a programação do torneio?

A chave principal começou na segunda-feira, 12 de outubro, e a decisão de simples está marcada para domingo, 18. Confira o calendário de cada fase:

Segunda-feira, 12 de outubro, e terça-feira, 13 de outubro: primeira rodada;

Quarta-feira, 14 de outubro: segunda rodada;

Quinta-feira, 15 de outubro: oitavas de final;

Sexta-feira, 16 de outubro: quartas de final;

Sábado, 17 de outubro: semifinais;

Domingo, 18 de outubro: final.

Como funciona a chave do WTA de Wuhan?

A competição conta com 56 jogadoras na disputa de simples. As oito primeiras cabeças de chave recebem passagem direta para a segunda rodada, sem precisar disputar a fase inicial.

Sabalenka e Pegula ocupam as duas primeiras posições entre as cabeças de chave. Como estão em lados opostos do quadro, um confronto entre elas só pode ocorrer na final.

Entre os nomes anunciados para o torneio também estão Iga Swiatek, Linda Noskova, Elina Svitolina, Karolina Muchova e Marta Kostyuk.

Quais jogadoras estão fora de Wuhan?

A lista de desistências inclui Elena Rybakina, líder do ranking mundial, por um problema no pé, e Gauff, que citou fadiga.

Amanda Anisimova também ficou fora por um problema no punho. Naomi Osaka alterou seu calendário, enquanto Madison Keys desistiu por uma lesão abdominal.

Zheng Qinwen, inicialmente prevista na chave, retirou-se após a final do torneio de Pequim por uma lesão no ombro direito.

Quem já foi campeã do WTA de Wuhan?

O torneio teve sua primeira edição em 2014. Sabalenka acumula três títulos, seguida por Petra Kvitova, que venceu duas vezes. Não houve disputa entre 2020 e 2023.