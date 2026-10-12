Ídolo italiano rasga elogios para Robinho Jr: 'excelente impressão'

RESUMO | Negociado pelo Santos rumo ao futebol italiano na segunda metade de 2026, o jovem atacante Robinho Jr. conquistou rapidamente a confiança do técnico Daniele De Rossi na Genoa, destacando-se nos treinamentos e em amistosos de preparação.

A transferência de jovens talentos sul-americanos para o futebol europeu costumam exigir um período complexo de adaptação física e tática. No entanto, o atacante Robinho Jr. parece ter iniciado sua trajetória na Europa com o pé direito. Negociado pelo Santos rumo ao Genoa em setembro de 2026 por empréstimo de uma temporada, o jovem de 18 anos chamou a atenção nada mais nada menos que de Daniele De Rossi, campeão mundial com a seleção italiana em 2006 e atual treinador da equipe de Gênova.

Em entrevista concedida ao tradicional diário La Gazzetta dello Sport, De Rossi abriu o jogo sobre as primeiras impressões deixadas pelo atacante brasileiro durante os treinamentos e em testes preparatórios, como no amistoso disputado contra o Rapid Bucareste durante a Data FIFA.

A avaliação de De Rossi e o recomeço na Itália

Mesmo avaliando a contratação como uma aposta de longo prazo voltada para o desenvolvimento estrutural do atleta, o treinador italiano fez questão de exaltar a inteligência e a utilidade tática demonstradas por Robinho Jr. em campo:

"Ele me causou uma excelente impressão. Eu não o conhecia; trata-se de uma operação mais voltada para o futuro, mas ele é muito interessante", declarou De Rossi ao jornal esportivo.

"Ele faz coisas úteis, inteligentes; precisa ser construído fisicamente, mas sabe se posicionar dentro de campo", completou o comandante, aprovando o desempenho do brasileiro no teste contra a equipe romena.

A mudança para o futebol italiano surge como um respiro na carreira do jovem atacante, que teve uma passagem discreta pelos profissionais do Santos e acabou estampando as páginas policiais e esportivas do país após se envolver em um episódio de atrito interno com Neymar durante uma atividade no CT Rei Pelé.

Na ocasião, após um lance de drible em um treino de reservas, a discussão gerou grande repercussão midiática e notificações extrajudiciais por parte dos representantes do atleta, culminando posteriormente em pedidos de desculpas e na reformulação dos planos de carreira do jogador com a transferência internacional para o Campeonato Italiano.

Ainda nas dependências do CT Rei Pelé, Neymar procurou Robinho Jr. para se desculpar pessoalmente pela reação exagerada. Dias depois, em entrevistas concedidas após compromissos oficiais pela Copa Sul-Americana, o camisa 10 abriu o jogo publicamente sobre o ocorrido:

"Foi um momento de raiva... Eu poderia ter pensado duas vezes. Me excedi na reação, poderia ter agido de outra forma. Todo mundo erra, eu errei um pouco mais", declarou Neymar à imprensa, reforçando o carinho que possui pelo jovem.

Por sua vez, Robinho Jr. minimizou o desgaste externo e destacou a importância de virar a página com seu ídolo de infância:

"Fiquei chateado. Ele é meu ídolo desde a infância, gosto muito dele... A situação tomou uma proporção que não deveria. Ele foi homem para assumir, e está tudo certo", afirmou o atacante na época, antes de concretizar meses depois sua transferência por empréstimo para o futebol italiano.

Onde Robinho Jr. está jogando atualmente?

O atacante foi emprestado pelo Santos à Genoa, da Itália, em setembro de 2026.

Qual foi a avaliação de Daniele De Rossi sobre o brasileiro?

O treinador italiano elogiou a inteligência tática e a movimentação de Robinho Jr., afirmando que ele causou uma excelente primeira impressão.

Como foi a passagem anterior do atleta no Santos?

Teve momentos discretos e ficou marcada por um desentendimento nos treinamentos com o atacante Neymar antes de sua saída para a Europa.