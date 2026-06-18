Canadá x Catar: que horas é e onde assistir o jogo da Copa do Mundo hoje

As seleções do Canadá e do Catar se enfrentam nesta quinta-feira, 18, às 19h, no horário de Brasília, no estádio BC Place, em Vancouver. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026.

O Canadá disputa sua terceira participação em Copas do Mundo — e a primeira como anfitrião — em busca da primeira vitória da história do país no torneio. Em 1986, a seleção canadense perdeu os três jogos disputados e não marcou nenhum gol.

Na estreia desta edição, o time de Jesse Marsch empatou por 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina, com gol de Cyle Larin, que entrou no decorrer da partida.

A equipe tem como principal referência ofensiva o atacante Jonathan David, artilheiro histórico da seleção canadense, ao lado de nomes como o lateral Alphonso Davies, do Bayern de Munique, que se recupera de um problema muscular na coxa.

Já o Catar disputa seu segundo Mundial — o primeiro como visitante, já que sediou a edição de 2022 — e tenta avançar ao mata-mata por primeira vez na história.

Os cataris também estrearam com um empate por 1 a 1, arrancado nos minutos finais contra a Suíça, sob o comando do técnico espanhol Julen Lopetegui — demitido da seleção da Espanha dois dias antes da estreia na Copa de 2018, e que agora finalmente comanda um time em um Mundial.

Que horas é o jogo Canadá x Catar hoje?

O confronto entre Canadá e Catar começa às 19h (horário de Brasília), nesta quinta-feira, 18.

Onde assistir ao jogo Canadá x Catar hoje?

A partida terá transmissão exclusiva pela CazéTV, no YouTube, com sinal também disponível pelo Disney+ para assinantes da plataforma, sem custo adicional.

Prováveis escalações

Canadá

Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius e Laryea; Buchanan, Eustáquio, Koné e Ahmed; David e Larin. Técnico: Jesse Marsch.

Catar

Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi e Ahmed; Gaber, Issa Laye e Fathy; Afif, Abdurisag e Edmilson Junior. Técnico: Julen Lopetegui.