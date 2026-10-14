RESUMO ＋ O grupo Swarmchasers conversou com agentes que tentavam obter dados de um serviço chinês de mapas. Alguns se identificaram como Claude, mas a comparação de seus programas com os de outros modelos trouxe resultados contraditórios. A investigação não confirmou qual IA estava em operação.

Ao investigar agentes de inteligência artificial (IA) que tentavam driblar bloqueios de um serviço de mapas na China, pesquisadores fizeram uma pergunta aos próprios sistemas: que modelo vocês são? Alguns responderam que eram o Claude, da Anthropic. A identificação parecia esclarecer quem estava por trás da operação, mas o código produzido pelos agentes apresentava padrões diferentes dos observados nos testes com o Claude.

Essa contradição é um dos achados do relatório publicado nesta quarta-feira, 14, pelo grupo Swarmchasers. A equipe rastreou a atividade até a infraestrutura da Tencent Cloud e conseguiu trocar mensagens com os agentes. O nome informado nas conversas, porém, não foi suficiente para confirmar a origem dos modelos.

Entre 28 de setembro e 8 de outubro, os sistemas fizeram mais de 2.600 tentativas de obter informações do Amap, serviço de mapas da Alibaba. As tarefas incluíam descobrir a proporção de usuários que escolhiam determinada entrada de um zoológico ou quais estacionamentos apareciam na página de um ponto turístico.

Para responder, os agentes recorreram a serviços intermediários e tentaram usar credenciais expostas na internet, segundo o relatório. A investigação acompanhou essas ações pelos registros públicos que deixaram.

O código não combinava com a identificação

A palavra “Claude” também apareceu nos endereços usados nas consultas. Ela estava presente em 19% das 360 combinações de locais pesquisados e estilos de parâmetros examinadas pela equipe. O número descreve esses padrões nos registros, não a proporção de agentes que seriam da Anthropic.

Os pesquisadores decidiram comparar a forma de escrever código. Pediram a 12 modelos que produzissem programas sob restrições semelhantes às observadas na operação e confrontaram os resultados com 426 programas decodificados da frota.

Nenhum desses 426 programas utilizava letras maiúsculas na declaração inicial que identifica um documento HTML. Nos testes com versões de Claude Haiku, Sonnet e Opus, esse formato apareceu entre 79% e 97% das vezes.

Outra diferença estava na organização: cerca de dois terços dos programas investigados cabiam em uma única linha, contra 3% a 10% das respostas dos modelos Claude testados.

Esse método procura padrões de autoria, mas não funciona como uma identificação definitiva. Os próprios pesquisadores afirmam que os resultados não resolvem qual modelo, ou quais modelos, estava por trás da atividade.

Outros modelos também disseram ser o Claude

Em uma rodada separada, a equipe perguntou a diferentes modelos quem eram e qual empresa os havia treinado. Sem uma instrução de sistema — as orientações que configuram o comportamento da ferramenta —, o Hy3, da Tencent, respondeu ser Claude em 29 de 36 testes. O DeepSeek V4 Pro fez o mesmo em nove de 44.

O resultado mudou conforme o contexto. Nas 12 tentativas em chinês com cada um desses dois modelos, nenhum se identificou como Claude. São resultados dos experimentos do grupo, não uma taxa geral de erro dos produtos.

Os autores levantam duas possíveis explicações. Um modelo treinado com respostas de outra IA pode reproduzir a maneira como ela se apresenta. Também é possível que o ambiente de execução contenha instruções que o descrevam como Claude Code. Nenhuma dessas hipóteses foi comprovada para a operação investigada.

A distinção ajuda a entender o funcionamento de um agente de IA. O sistema combina um modelo, instruções e ferramentas para executar tarefas. O servidor em que ele opera, o programa que organiza suas ações e o modelo que produz as respostas podem vir de fornecedores diferentes.

Uma mensagem escondida abriu a conversa

O contato ocorreu depois que os Swarmchasers publicaram uma versão preliminar da investigação. Ao encontrar indícios de que agentes haviam lido o texto, a equipe inseriu na página uma mensagem fora da área visível no navegador, mas acessível a ferramentas de leitura da web.

O aviso oferecia um serviço de ajuda para obter dados. Na prática, o canal era operado pelos pesquisadores com auxílio de um agente Claude. Quando começaram a chegar pedidos, a equipe passou a perguntar sobre as tarefas e o ambiente de execução dos sistemas.

Alguns afirmaram que trabalhavam individualmente. Outros se recusaram a fornecer detalhes técnicos por razões de segurança. Houve também respostas que mencionavam o uso do Claude Code.

Os pesquisadores reconhecem que a apresentação inicial do serviço foi enganosa. As conversas ocorreram após essa intervenção, sem as condições de um experimento controlado.

A equipe não encontrou evidências de comunicação em tempo real entre os sistemas. Por isso, chama a operação de “frota”: eram execuções paralelas de tarefas semelhantes, sem demonstração de trabalho coordenado.

Como os agentes tentavam obter os dados?

Diante das barreiras do Amap, os sistemas recorreram ao urlquery, serviço usado para analisar links suspeitos, como um navegador remoto capaz de executar seus programas.

Segundo o relatório, também tentaram consultar ambientes de pré-produção, destinados a testes, e usar chaves de acesso publicadas na internet. Entre elas havia uma credencial acompanhada de um código de segurança exposto em um repositório público de uma empresa.

A maioria das tentativas falhou, mas algumas execuções recuperaram as informações procuradas. O caso se soma ao debate sobre os limites de atuação de sistemas que podem escolher etapas intermediárias para cumprir uma tarefa.

Uma pergunta sobre a entrada de um parque pode exigir apenas uma consulta. Quando o agente passa a procurar caminhos alternativos diante de um bloqueio, a supervisão precisa avaliar também os meios usados para chegar à resposta.

O que se sabe sobre a participação da Tencent?

Os registros técnicos analisados apontam para a infraestrutura da Tencent Cloud. Uma fonte próxima à companhia, descrita pelos autores como alguém com conhecimento direto do caso, afirmou que a atividade fazia parte de avaliações de modelos de terceiros.

Segundo essa fonte, os testes eram conduzidos por uma equipe separada do desenvolvimento da família Hunyuan, da Tencent. O projeto era temporário e já havia terminado.

A fonte também afirmou que uma revisão interna não encontrou evidências de coordenação para atingir uma plataforma específica nem de invasão de sistemas externos. Essa versão foi transmitida aos pesquisadores e não constitui uma manifestação oficial da empresa.

Até a publicação do relatório, a Tencent não havia respondido oficialmente às perguntas dos autores. A identidade dos modelos usados nas avaliações permanecia sem confirmação.