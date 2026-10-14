Esporte

Flamengo x Estudiantes: onde assistir ao vivo e prováveis escalações

O time comandado por Léo Jardim garantiu vaga entre os quatro melhores da competição após eliminar o Independiente del Valle nas quartas de final

(Imagem gerada por IA/EXAME)

(Imagem gerada por IA/EXAME)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15h41.

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O Flamengo começa nesta quinta-feira a disputa por uma vaga na decisão da Copa Libertadores da América. O Rubro-Negro visita o Estudiantes, da Argentina, às 21h30 (de Brasília), no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata, pelo confronto de ida das semifinais. A partida que definirá o finalista será disputada na próxima quinta-feira, 22, no Maracanã, também às 21h30.

Onde assistir

O duelo entre Estudiantes e Flamengo terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Flamengo

O time comandado por Léo Jardim garantiu vaga entre os quatro melhores da competição após eliminar o Independiente del Valle nas quartas de final. Agora, a equipe carioca tenta conquistar um bom resultado fora de casa para levar vantagem para o confronto decisivo diante de sua torcida.

Para o compromisso na Argentina, o treinador terá cinco baixas importantes. Arrascaeta, Danilo, Ayrton Lucas e Evertton Araújo seguem fora por problemas físicos, enquanto Jorginho cumpre suspensão. O meia uruguaio se recupera de uma cirurgia após sofrer uma fratura no punho esquerdo. Já Danilo trata uma fratura na mandíbula. Ayrton Lucas e Evertton Araújo voltaram às atividades físicas recentemente, mas ainda não estão liberados para atuar.

Situação do Estudiantes

O Estudiantes também chega à semifinal com desfalques. O técnico Alexander Medina não poderá contar com os zagueiros Leandro González Pirez e Tomás Palacios, ambos suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos.

Com isso, a tendência é que Marcos Rojo forme a dupla de defesa ao lado de Santiago Núñez. Na lateral esquerda, Gastón Benedetti aparece como principal opção para iniciar entre os titulares.

Prováveis escalações

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo e Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro e Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo e Joaquín Tobio Burgos.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela (ou Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez e Lucas Paquetá; Jorge Carrascal, Samuel Lino e Pedro (ou Bruno Henrique).

Acompanhe tudo sobre:FlamengoCopa Libertadores da América

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