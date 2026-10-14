Participação de menores de 18 anos nos estádios salta de 1,4% para 8,5% em três anos

Menores de 18 anos representaram 8,5% das entradas nos estádios brasileiros atendidos pela empresa Imply ElevenTickets entre 1º de junho e 1º de outubro de 2026, ante 1,4% em 2023. Segundo o levantamento, os acessos desse público cresceram 390% entre os ciclos de 12 meses anteriores e posteriores à implementação do reconhecimento facial.

Na semana do Dia das Crianças, um levantamento da Imply ElevenTickets aponta um crescimento expressivo da presença de menores de 18 anos nos estádios brasileiros. Entre 1º de junho e 1º de outubro de 2026, esse público representou 8,5% das entradas registradas nas arenas atendidas pela empresa. Em 2023, a participação era de apenas 1,4%.

O avanço ocorre em um cenário de modernização do controle de acesso aos estádios. Desde junho de 2025, o reconhecimento facial passou a ser obrigatório nas arenas da Série A, como prevê a Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023).

Com a adoção do sistema, os clubes passaram a ter um acompanhamento mais detalhado dos perfis de público que frequentam os jogos. Entre eles, o público infantil ganhou destaque, especialmente em períodos como a Semana da Criança, quando muitas famílias aproveitam para levar os filhos ao estádio e fortalecer o vínculo com o clube.

Os dados mostram uma evolução constante ao longo dos últimos anos. A participação de menores de 18 anos representava 1,1% das entradas em 2021 e 1,4% em 2023. Entre junho de 2025 e maio de 2026, o índice saltou para 6,3%, alcançando 8,5% no período mais recente analisado. Na comparação entre os ciclos de 12 meses antes e depois da implementação do reconhecimento facial, as entradas de menores cresceram 390%, enquanto o volume total de acessos aumentou 128%.

Segundo Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply ElevenTickets, o crescimento demonstra uma mudança gradual no perfil de frequência dos estádios brasileiros.

“Ver a participação de menores de 18 anos nas arenas subir de 1,4% para 8,5% mostra que o estádio está cada vez mais próximo de ser um programa de família. Nossa tecnologia dá aos clubes controle e dados para receber essas famílias com mais confiança e para planejar o relacionamento com a nova geração de torcedores, que começa na primeira entrada na arena”, afirmou.

Crianças e adolescentes ganham espaço

Entre junho e outubro de 2026, as crianças de até 11 anos responderam por 2,7% das entradas com idade informada, enquanto os adolescentes de 12 a 17 anos representaram 5,8%.

A faixa etária de 5 a 11 anos foi a que registrou crescimento mais consistente entre as crianças, passando de 0,9% para 2,2% das entradas com idade identificada na comparação entre os períodos de junho de 2024 a maio de 2025 e junho a outubro de 2026.

Já entre os adolescentes, o avanço foi ainda mais significativo. O grupo de 12 a 17 anos saltou de 1,9% para 5,8% das entradas, consolidando-se como a principal faixa etária responsável pela expansão da presença de menores nos estádios.