TOTVS anuncia os vencedores do Prêmio Brasil que faz

Os vencedores da quinta edição do Prêmio TOTVS Brasil que faz, que reconhece empresas pelo uso da tecnologia nos negócios, foram anunciados nesta quarta-feira (14), durante o Universo TOTVS, no Expo Center Norte, em São Paulo. Transmitida ao vivo pela EXAME, a cerimônia encerrou a programação do evento, que reuniu cerca de 25 mil pessoas ao longo de dois dias.

Nesta edição, foram mais de 2.300 inscrições e 260 empresas finalistas, distribuídas em 12 categorias setoriais e três especiais. Para Dennis Herszkowicz, CEO da TOTVS, a diversidade de participantes favorece a troca de experiências e amplia as possibilidades de aprendizado entre organizações.

“São empresas de diferentes setores, de diferentes tamanhos, de diferentes geografias dentro do Brasil, trocando experiências, dizendo aquilo que funciona, aquilo que pode ser feito diferente, pode ser feito melhor”, afirmou.

Alexandre Apendino, vice-presidente executivo de Atendimento e Relacionamento da TOTVS, explicou que a avaliação é conduzida por uma banca que reúne profissionais da área técnica da companhia e representantes externos, incluindo jornalistas e integrantes de instituições como a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

“É um prêmio baseado no uso da tecnologia, em quem melhor usa, quem melhor tira proveito”, afirmou Apendino. Ele também destacou a seletividade da disputa diante da base de clientes da TOTVS, que reúne cerca de 190 mil empresas. “Quem está aqui nesta lista final é realmente um grupo muito seleto de cliente”, disse.

A Orguel, empresa de locação de equipamentos para construção e infraestrutura, levou o título de Empresa do Ano. Nas categorias especiais, a Dataprev venceu em RH, a TMG em Inovação — Lei do Bem, e a Bardahl em Marketing & Vendas.

Veja, a seguir, a lista completa das empresas vencedoras.