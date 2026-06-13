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Tchéquia ou República Tcheca? Por que o país mudou de nome?

País agora insiste em ser denominado como Tchéquia em certas ocasiões, mas a forma longa do nome ainda é igualmente válida

Praga, capital da República Tcheca: país usa duas nomenclaturas oficiais para seu nome, dependendo da ocasião (Wikimedia)

Praga, capital da República Tcheca: país usa duas nomenclaturas oficiais para seu nome, dependendo da ocasião (Wikimedia)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 13 de junho de 2026 às 08h00.

A maior edição da Copa do Mundo de todos os tempos começa agora e traz consigo um período de mudanças. De tensões geopolíticas e conflitos armados a amplas reformas e investimento em infraestrutura, uma seleção também aparece de cara nova: a República Tcheca, ou, como prefere ser chamada agora, a Tchéquia.

A adoção de "Tchéquia" como nome preferencial do país não representa uma mudança recente, mas sim a consolidação de uma decisão oficial tomada há uma década, em 2016.

Embora tanto "República Tcheca" quanto "Tchéquia" sejam denominações oficialmente reconhecidas, o governo passou a reservar o uso da forma longa para documentos diplomáticos e jurídicos, bem como para comunicações institucionais. Já "Tchéquia" tornou-se a designação recomendada para contextos cotidianos, culturais e esportivos, seguindo uma lógica semelhante à da distinção entre "França" e "República Francesa".

Nos últimos anos, o uso de "Tchéquia" vem ganhando força em competições internacionais e na mídia. A denominação é adotada oficialmente por entidades esportivas como a Uefa e a FIfa, além de ter sido utilizada pela delegação nacional nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O termo também se tornou mais comum em transmissões esportivas, publicações jornalísticas e materiais promocionais relacionados ao país.

História da Boêmia

A nomenclatura atual insere-se em uma longa trajetória de transformações históricas. A região, que também já foi conhecida como Boêmia, integrou a Tchecoslováquia até a dissolução pacífica do país, em 1993, quando surgiram a República Tcheca e a Eslováquia como Estados independentes. Embora a resolução que oficializou o uso internacional de "Tchéquia" tenha sido aprovada em 2016, o tema ganhou maior visibilidade pública apenas a partir de 2023.

A mudança acompanha uma tendência observada em diversos países que revisaram suas denominações ao longo da história por razões políticas, identitárias ou geográficas. Casos conhecidos incluem o Zimbábue, anteriormente Rodésia; a Tailândia, que já foi chamada de Sião; e Mianmar, antiga Birmânia, entre vários outros. Em muitos desses exemplos, as novas nomenclaturas enfrentaram resistência inicial, mas acabaram sendo incorporadas ao uso internacional com o passar do tempo.

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