Tchéquia ou República Tcheca? Por que o país mudou de nome?

Embora tanto "República Tcheca" quanto "Tchéquia" sejam denominações oficialmente reconhecidas, o governo passou a reservar o uso da forma longa para documentos diplomáticos e jurídicos, bem como para comunicações institucionais. Já "Tchéquia" tornou-se a designação recomendada para contextos cotidianos, culturais e esportivos, seguindo uma lógica semelhante à da distinção entre "França" e "República Francesa".

Nos últimos anos, o uso de "Tchéquia" vem ganhando força em competições internacionais e na mídia. A denominação é adotada oficialmente por entidades esportivas como a Uefa e a FIfa, além de ter sido utilizada pela delegação nacional nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O termo também se tornou mais comum em transmissões esportivas, publicações jornalísticas e materiais promocionais relacionados ao país.

História da Boêmia

A nomenclatura atual insere-se em uma longa trajetória de transformações históricas. A região, que também já foi conhecida como Boêmia, integrou a Tchecoslováquia até a dissolução pacífica do país, em 1993, quando surgiram a República Tcheca e a Eslováquia como Estados independentes. Embora a resolução que oficializou o uso internacional de "Tchéquia" tenha sido aprovada em 2016, o tema ganhou maior visibilidade pública apenas a partir de 2023.

A mudança acompanha uma tendência observada em diversos países que revisaram suas denominações ao longo da história por razões políticas, identitárias ou geográficas. Casos conhecidos incluem o Zimbábue, anteriormente Rodésia; a Tailândia, que já foi chamada de Sião; e Mianmar, antiga Birmânia, entre vários outros. Em muitos desses exemplos, as novas nomenclaturas enfrentaram resistência inicial, mas acabaram sendo incorporadas ao uso internacional com o passar do tempo.